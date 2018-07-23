Еще пару лет назад в России проводился всего один турнир WTA. Теперь – сразу три! Сначала вслед за «Кубком Кремля» появился St. Petersburg Ladies Trophy, а сегодня в Москве стартует первый в истории Moscow River Cup. «Советский спорт» - о всем, что нужно знать про новый российский турнир.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ?

Инициатором проведения второго московского турнира WTA стал Александр Островский. Бизнесмен, сделавший состояние на инвестиционных проектах, сам в юности серьезно увлекался теннисом, а позже создал крупную частную теннисную школу – в Химках. На ее базе команда Островского уже успела провести несколько профессиональных турниров – правда, лишь категории ITF. Но чтобы получить соревнования уровня WTA, надо было купить лицензию Тура. А для этого – дождаться, пока такая лицензия, условно говоря, появится в продаже.

Звезды сошлись в прошлом году. В календаре женского Тура образовалась вакансия – возникла возможность заменить турнир в шведском Бостаде. Команда Островского включилась в борьбу, провела в WTA презентацию, убедила партнеров в серьезности намерений и собственной финансовой состоятельности, что привело к нужному результату. В итоге в октябре 2017-го было объявлено, что Moscow River Cup состоится! Сроки – 23-29 июля 2018 года.

ГДЕ ИГРАЮТ?

Довольно ограниченный срок на полноценную подготовку к дебюту почти не оставил организаторам выбора. В Москве не так много крупных теннисных комплексов, и проще всего было устроить турнир на территории Национального теннисного центра. На том и порешили. К тому же, руководство НТЦ отнеслось к теме с энтузиазмом. И их легко понять – турнир такого уровня даст мощный импульс развитию площадки!

Конечно, многое пришлось и перестраивать, что-то – строить с нуля. Но опыт проведения крупных событий на территории НТЦ имеется. Здесь много раз играли Кубок Легенд, а также выступала сборная России в Кубке Дэвиса (против команды Казахстана в 2016 году). Чтобы соответствовать критериям WTA, на центральном корте пришлось оборудовать трибуны вместимостью не менее 5000 человек. Также пришлось достроить и оборудовать определенные административные помещения, рекреационные зоны и многое другое. Но все условия организаторы выполнили – замечаний и нареканий (по крайней мере, серьезных), со стороны Тура не возникло.

ПОЧЕМУ ГРУНТОВЫЕ КОРТЫ?

Собственно, потому, что место проведения – Национальный теннисный центр. Где других кортов просто нет. А их обустройство потребует значительных финансовых вливаний и ради двух недель (соревнования в основной сетке, плюс квалификация и время на подготовку игроков) попросту нецелесообразно.

Конечно, проводить турнир на грунте в период между Уимблдоном и американской серией, которая играется на харде – не самый выгодный ход. Игрокам неудобно перестраиваться с травы на глину, чтобы потом вновь резко переходить на жесткое покрытие. Это серьезно осложняет тренировочный процесс, не говоря о повышенном риске получить травму. Но в данной ситуации у Moscow River Cup не было выбора – в Москве попросту нет достойных комплексов с нужным количеством хардовых кортов. Возможно, они появятся в будущем. Возможно, организаторы придумают что-то еще. Как признается сам Островский (он, кстати, является и гендиректором нового московского турнира), вариант с переходом на хард вполне возможен. Но – только в будущем.

ЧТО С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ?

Это – изюминка соревнований! Moscow River Cup относится к категории International. То есть, средней категории турниров WTA (выше – «Премьеры», ниже – 125К). Стандартный призовой фонд соревнований такого уровня – 250 000 долларов. Но в Москве разыграют втрое большую сумму – 750 000! И это – уровень Premier. Столь щедрые организаторы турниров International нашлись еще лишь в Тяньцзине (там призовой фонд – те же 750 000). В Гонконге теннисисткам в сумме выплатят 500 000. На всех остальных аналогичных турнирах сумма не превышает четверть миллиона.

Вопрос – чем, собственно, вызвана эта щедрость?

– Мы тщательно изучили этот вопрос и пришли к конкретному выводу – чтобы сделать турнир финансово успешным, необходимо собрать серьезный состав. А заманить топ-игроков проще большими призовыми, – отметил Островский. – Если это получится, то Moscow River Cup станет привлекательным для спонсоров – и в маркетинговом, и в коммерческом плане. А, значит, позволит нам самим рассчитывать на хорошую прибыль. Именно ради этого мы и подняли наш призовой фонд до отметки в 750 000 долларов.

И ЧТО ТОГДА С СОСТАВОМ?

Пока выглядит так, что ставка не сработала…

Moscow River Cup не повезло со сроками турнира. В теннисном мире три недели после Уимблдона – фактически «мертвый сезон». Все топ-игроки на это время берут отпуск. Играют свадьбы, летят на Мальдивы, путешествуют по Европе… Залечивают травмы и просто восстанавливают силы после напряженной первой половины года и двух «Больших шлемов», которые приходится играть за полтора месяца. Попутно – готовятся к американской серии, ведь US Open – тоже не за горами. Заманить их деньгами в такой период – сложно. И в любом случае, 163 000 долларов, положенных чемпиону турнира – совсем не та сумма, ради которой яркие звезды готовы отказаться от отпуска, рискнуть здоровьем и осложнить переход на хард. Ведь в США при успешных результатах можно за несколько недель получить миллионы!

В итоге состав Moscow River Cup вышел не самым представительным. Не приехали даже многие россиянки – Светлана Кузнецова, Екатерина Макарова, Анастасия Павлюченкова. Елена Веснина должна была сыграть, но снялась из-за травмы колена (последний матч она сыграла еще в Париже). На момент жеребьевки в списке участниц значилось лишь семь девушек из топ-50 рейтинга. И только одна – из топ-10! Первый номер посева достался Юлии Гергес – 10-й ракетке планеты. Кстати, ранее побеждавшей в Москве – именно немка взяла титул Кубка Кремля-2017.

С другой стороны – в китайский Нанчан на этой же неделе добралось лишь четыре теннисистки из топ-100! И это с учетом 99-го номера рейтинга – Куруми Нары из Японии.

Зато на Moscow River Cup приехала и первая ракетка России – Дарья Касаткина. По сути, именно она и Гергес считаются главными фаворитами. Плюс нашим болельщикам будет интересно следить за россыпью молодых россиянок, попавших в основу. От Натальи Вихлянцевой до Анны Калинской и Анастасии Потаповой. Последняя здесь получила wild card, что было ожидаемо – она является воспитанницей Академии Островского, к тому же сам Островский – ее личный менеджер. Сейчас Анастасии – всего 17 лет, у нее в активе – победа на юниорском Уимблоне-2016, один титул ITF (в одиночном разряде) и статус потенциальной звезды женского Тура.

А новых звезд мы точно заждались!