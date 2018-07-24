Дарья Касаткина с победы стартовала на первом в истории турнире Moscow River Cup. Вчера она уверенно одолела другую россиянку Анну Калинскую – 6:1, 6:1. После матча первая ракетка страны поделилась впечатлениями от игры, арены, и вспомнила, как рыдала, когда команда Аргентины уступила на чемпионате мира.

«НЕПРИВЫЧНО ИГРАТЬ В МОСКВЕ НА УЛИЦЕ»

– Первый матч на новом турнире. Как впечатления, Дарья?

– Мне здесь нравится! Видно, что проделана большая работа. Видно, что организаторам не все равно, чем они занимаются. Они стараются, чтобы игрокам было комфортно, вкладывают в это душу, и в ответ самой хочется выходить на корт, играть и стараться задержаться здесь как можно дольше! Это не только мои ощущения. Так все девчонки говорят, с которым успела здесь пообщаться.

– Показалось, вы не очень уверенно начали матч с Калинской. В частности, было много двойных…

– Не считаю, что старт не удался. Но какие-то ошибки неизбежны. Все-таки, это первый матч на турнире – волнение всегда присутствует, и это нормально. Главное, что к середине стартового сета уже успела разыграться и дальше все получалось куда лучше.

– Можете сравнить здешний грунт с аналогичным покрытием на других крупных турнирах?

– Считается, что самый топовый грунт – в Европе. Но я не заметила с ним особой разницы. По крайней мере, на центральном корте, где сегодня играла. Такого, чтобы покрытие было неровным, мяч попадал в ямы или что-то подобное, не было. Все на достойном уровне.

– Для России это уже третий турнир WTA. В Питере вы отмечали высокий уровень организации. В «Олимпийском» – традиции. Что выделите здесь?

– Я пока не до конца здесь все прочувствовала. Все-таки, в Питере я играла уже трижды. Сколько раз была на Кубке Кремля – даже считать не берусь. А здесь мы впервые. Конечно, очень необычно играть в России на улице, на открытом воздухе! Обычно-то мы выступаем дома в залах… В этом – существенная разница. Но чтобы рассуждать на эту тему подробнее, мне надо побыть здесь подольше.

«Я ПОЛЮБИЛА ИГРАТЬ НА ТРАВЕ»

– Какие матчи вам играть проще? Те, где вы – явный фаворит? Или, наоборот, где фаворит – соперница?

– Однозначно второй вариант. Когда я андердог, когда от меня ничего особого не ждут и мне, по сути, нечего терять, я сразу чувствую себя проще и свободнее. Поэтому мне часто в таких матчах удается показать свой самый лучший уровень. Но ситуация меняется. Я выше стою в рейтинге, чаще сама считаются фаворитом… К этому нужно адаптироваться. Надо начинать дружить с головой. Меньше думать о статусах, больше – о теннисе. И понимать, что все зависит только от меня.

– Недавно вы впервые в карьере дошли до четвертьфинала Уимблдона. Считаете, что стали лучше играть на траве?

– Мне многие говорили, что мой теннис для травы не подходит. И только тренер сказал: «Ты что! Да он подходит к ней идеально!». Я сначала смеялась. А потом поняла – он ведь прав! Во-первых, мне просто нравится находиться на траве. Радует сама атмосфера этих матчей. Во-вторых – мне нравится то, как именно на ней нужно играть. Траву нужно чувствовать, на ней нужно творить. Где-то стараться подрезать, где-то – ходить к сетке, где-то пытаться перехитрить соперника… Я все это люблю. И действительно понимаю, что уровень моей игры на этих кортах стал выше.

– Вы отметили, что теперь чаще стали считаться фаворитом. Приезжая на турнир, уже строите конкретные планы? Условно – до какой стадии можете дойти?

– Нет-нет, никогда не смотрю наперед. И не заглядываю за спину соперницам. Я всегда концентрируюсь только на предстоящем матче. Смотреть на сетку и загадывать, как далеко можешь пройти, когда турнир еще не начался – это же просто глупо! К тому же – создает лишнее давление, которое совсем ни к чему.

– Недавно вы играли на траве. Скоро начнется американская серия на харде. А здесь, в Москве, постелен грунт. Тяжело так быстро перестраиваться с покрытия на покрытие?

– У меня такого еще не было! Что ж, интересный опыт. Попробуем, посмотрим, что получится. Хотя переходить с грунта на хард гораздо проще, чем наоборот. Не думаю, что тут возникнут серьезные сложности. К тому же, этот турнир проводится в Москве. Дома! И мне было все равно, какие тут постелены корты. Я все равно хотела здесь сыграть.

«ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СМОГЛА ПРИЕХАТЬ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА»

– В России еще недавно проводился чемпионат мира по футболу. Болели за Месси?

– Я плакала. Нет, я рыдала, когда проиграла Аргентина! Честно! Месси – мой кумир. У меня и футболка есть с его фамилией. Думаю, большинство из тех, кто болеет за аргентинцев, болеют за них из-за Лео. Я – так точно. И ужасно расстроилась, когда они уступили французам, при том, что вели 2:1. Это просто кошмар!

– А когда Россия уступила Хорватии?

– Конечно, тоже расстроилась. И в то же время меня распирала гордость за свою страну и нашу сборную! Такое, двоякое чувство возникло… Ребята молодцы, что дошли аж до четвертьфинала. Думаю, все согласны – они подарили нам праздник.

– Вы сами на этом празднике не были?

– Очень жалею, что не смогла приехать в Россию. Прочувствовать всю эту атмосферу. Побывать в Москве на игре с Испанией. Кто был, рассказывают – творилось что-то незабываемое! Обидно, что все это прошло мимо меня.

– Какой вид спорта более непредсказуем? Футбол или теннис?

– Все-таки, теннис. В футболе, если ты ведешь 1:0, то при правильной тактике можешь удержать преимущество. В теннисе такое не работает. У нас любой эпизод, любой момент способен поставить все с ног на голову. И каждое очко может перевернуть ход встречи.