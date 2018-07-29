Первый в истории Moscow River Cup завершился сенсацией – в финал турнира WTA пробились две недавних юниорки! Увы, в битве за титул 17-летняя россиянка Анастасия Потапова оказалась слабее ровесницы из Сербии – Ольги Данилович (5:7, 7:6 (7:1), 4:6).

НЕ ТЕННИСОМ ЕДИНЫМ

– Мы изначально хотели сделать так, чтобы сложилась атмосфера фестиваля, – отмечал создатель и директор Moscow River Cup Александр Островский.

И знаете? Организаторам это удалось!

Турнир запомнится. И атмосферой – тоже. Лето, парк, река, отличная погода… Шелест листвы деревьев, жаркое солнце, запах гриля и шашлыков, бесплатное (пусть и безалкогольное) пиво – болельщики, купившие билеты и попавшие на территорию Национального теннисного центра могли прекрасно провести время, даже не поднимаясь на трибуны! Разных активностей и развлечений тоже хватало. Хочешь – играй в настольный теннис, хочешь – попробуй силы в пляжном, хочешь – оттачивай навыки игры на хитрых тренажерах. Для детей – отдельные площадки, для взрослых – аллея с фудкортом и вкусной, разнообразной едой – от французских хот-догов и американских бургеров до корейских пирожков пян сё. И главное – еще здесь выступали одни из лучших теннисисток мира!

Ладно-ладно, состав, конечно, не чета «Большому шлему». Все-таки, Moscow River Cup – турнир «Международной» категории, хотя и со втрое большим, чем обычно, призовым фондом (750 000 долларов). Шарапову с Сереной Уильямс сюда не заманишь. По крайней мере – не в июле, когда топ-звезды отдыхают и готовятся к американской серии на харде. Но одна теннисистка топ-10 приехала – немка Юлия Гергес (она же – полуфиналистка недавнего Уимблдона). Приехала и первая ракетка России Дарья Касаткина. Было еще пять девушек из топ-50. В общем, звезды собрались!

Тем удивительнее наблюдать итог турнира. Когда в финальном матче сошлись спортсменки, каждой из которых – всего 17 лет!



Ольга Данилович. Фото: Moscow River Cup

ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ

– Из-за жары я чувствовала себя отвратительно! – признавалась в субботу Потапова. – Плюс был очень сложный день в пятницу. Я вернулась домой лишь в 10 вечера, отыграв два трехсетовых матча. Тем приятнее осознавать, что я справилась с этой нагрузкой и сумела пробиться в финал! Поверьте – сложно сдерживать эмоции. Но я безмерно счастлива. Ведь это мечта – дойти до решающей стадии, тем более – на домашнем турнире.

Для начала один простой факт – ни разу ранее в истории на крупных турнирах (как ATP, так и WTA) в финалах не играли теннисисты, родившиеся в XXI веке. Анастасия стала первой, кому удалось дойти так далеко! Правда, спустя пару часов ее же достижение повторила и Ольга Данилович. Столь же юная сербка (всего на пару месяцев старше Насти), которая изначально… вообще оступилась здесь в квалификации.

Что за девушки, кстати?

Анастасия – одна из самых перспективных россиянок. Уроженка Саратова в 2016 году уже стала чемпионкой на юниорском Уимблдоне. Неплохо выступает на турнирах ITF. К началу Moscow River Cup была 204-й ракеткой мира. И в целом считается потенциальной звездой.

Ольга – старшая дочь Предрага Даниловича. Баскетбольной звезды 90-х. Того, который Предраг, но «Саша» (так его называли в прессе, в команде и болельщики). Который провел два сезона в «Майами» и «Далласе», дважды выиграл чемпионат Европы, а заодно – и серебро Атланты-1996 в составе сборной Югославии (ну и до кучи – Евролигу по разу с «Партизаном» и «Виртусом»). Ольга пошла в отца. Не столько ростом (в ней «всего» 182 см). Сколько талантом к спорту. Данилович выиграла три юниорских «Больших шлема» (все – в парном разряде), успела выступить за Сербию в Кубке Федерации (где победила Анастасию Севастову), в Москву приехала 187-й ракеткой мира…

– Вообще, мы с Настей знаем друг друга давно. Наверное, лет с десяти, – отметила Ольга. – Постоянно пересекались на детских и юниорских турнирах. Так что мы вряд ли чем-то друг друга удивим. Но будет здорово сыграть опять – теперь уже на таком высоком уровне!

К финалу девушки добирались по-разному. Потаповой путь дался чуть легче. В основу ей подарили wild card, а из четырех обыгранных соперниц Насти самый высокий рейтинг был у словенки Тамары Зидашек, обидчицы Дарьи Касаткиной – всего лишь 90-й номер! Данилович же проиграла еще во втором круге отборочного раунда, но все-таки прошла в основу как «лаки-лузер» (после того, как из-за травм снялись Елена Веснина и Ирина-Камелия Бегу). По дороге к финалу Ольге пришлось обыгрывать опытную словачку Анну Шмидлову, титулованную эстонку Кайю Канепи, ту самую первую сеяную Гергес, плюс сильную белоруску Александру Соснович (у которой, к тому же, был лишний день отдыха). По факту, Данилович за 10 дней провела на Moscow River Cup шесть матчей. Из них – два трехсетовых.

Конечно, на борьбу с Потаповой сил могло не хватить!

КАЧЕЛИ В ФИНАЛЕ

Кто-то не любит женский теннис – мол, слишком часто здесь случаются «качели». Что ж говорить о девичьем?

Да-да, Шарапова в 17 лет взяла Уимблдон, Мартина Хингис – едва не собрала «Большой шлем». Но когда это было? Теннис серьезно повзрослел. Сейчас 17 лет – не тот возраст, когда от теннисисток ждут зрелой, стабильной игры. Неудивительно, что Потапову с Данилович по ходу финала кидало из крайности в крайности. Тут и усталость. И нервы. И запредельное давление за результат. Обидно проиграть в таком финале! К слову – самому «юному» для WTA-Тура аж с 2005 года, когда в Токио за титул боролись 16-летняя Николь Вайдисова с 17-летней Татьяной Головин…

Отсюда даже не качели – а «качелища»!

То Потапова поведет – 3:0, 4:1. То Данилович внезапно сделает два брейка и будет подавать на сет – 5:4. То Анастасия спасется в последний момент – 5:5. И тут же вновь отдаст свою подачу – 5:7… И это – лишь одна партия!

Дальше больше – сербка рвется к победе, вырываясь вперед в конце второй партии, подавая на матч – 5:4. И даже заработает матчбол! Но не использует его, допустив двойную ошибку. А вскоре позволит россиянке сравнять счет по сетам, уступив на тай-брейке. Решающий отрезок матча – и вновь Ольга лидирует – 2:0. И вновь маятник качается в другую сторону – уже Потапова впереди 4:3, имея преимущество свой подачи… Эмоции бьют через край. Суперудары сменяются обидными аутами. Нервы подводят обеих. Но чуть стабильнее в концовке – все же сербка. И сил ей в итоге хватает. И хладнокровия в ключевой момент – тоже.

Потапова была близка к этому титулу. Но он все же достался не ей.

В истории ATP редко, но были случаи, когда «лаки-лузер» выигрывал титул. Последний пример – наш же Андрей Рублев в прошлом году, в Умаге. Но в WTA такого не случалась. Данилович стала первой в истории.

– Я просто не могу описать свои ощущения! Я была счастлива еще вчера – выйдя в финал. Но что твориться на душе сейчас – не передать словами. Что ж, ради этих моментов мы и выходим на корт, – улыбалась чемпионка турнира.

Интересно, как часто в будущем мы будем видеть Потапову с Данилович в финалах?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ШАМИЛЬ ТАРПИЩЕВ: ДЕВУШКАМ РАНО ВЫДАВАТЬ АВАНСЫ

Президент Федерации тенниса России – о финалистках Moscow River Cup.

– Мне понравился этот матч. Он получился хорошим. И девочки – конечно, перспективные. Игра была равной, с абсолютно одинаковыми шансами. Но Ольге чуть больше повезло. Потапова могла ее дожать, если бы взяла первый сет. Но в середине стартовой партии Настя слишком рано успокоилась, поэтому все так перевернулось. В любом случае, можно поздравить обеих. Но что касается их перспектив в ближайшие годы пробиться в топ-10, то пока рано об этом говорить. У молодежи все быстро меняется – она играет с перепадами. Не буду выдавать много авансов ни Данилович, ни Потаповой. Не потому, что они их не заслужили. Просто это пока преждевременно.