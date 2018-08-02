Анастасия Потапова в свои 17 лет сумела выйти в два финала турнира WTA в Москве. Уступив в одиночке сербке Ольге Данилович, она затем завоевала титул в паре (вместе с Верой Звонаревой). За неделю Анастасия сумела подняться сразу на 69 мест в одиночном рейтинге WTA и на 75 мест - в парном. В интервью «Советскому спорту» Анастасия рассказала, что значит для нее этот успех, какие у нее планы на остаток сезон и как она относится к сравнениям с Марией Шараповой.

«ТИТУЛ ОТМЕЧАЛИ В РЕСТОРАНЕ»

- Финал в одиночном разряде, титул в парном… И то, и другое – впервые в карьере на уровне турниров WTA. К тому же дома - в Москве! Довольны предыдущей неделей? – начинаем беседу с Потаповой.

- Разумеется! Нет, я, конечно, расстроилась, когда проиграла одиночный финал. Тем более, матч был долгий, упорный, и шансы на победу были близки. Все решило буквально несколько моментов – где-то соперница сыграла здорово, где-то я сама ошиблась, где-то просто не повело… Сразу после игры было непросто с этим смириться.

- Вам еще предстояло два матча в паре, один из которых перенесли с субботы из-за дождя. Как удалось настроиться?

- Помогли друзья и родные. Подобрали верные слова. Как-то меня утешили, успокоили. Через час после поражения от Данилович я полностью пришла в себя. И мы с Верой смогли хорошо сыграть в паре.

- У Звонаревой за плечами – почти 20 лет в Туре, финалы «Больших шлемов» и звание второй ракетки мира. Вам повезло с напарницей!

- Не то слово! Главное – я многому смогла у нее научиться. Каждый день, каждую минуту на корте я получала важный опыт. Вера давала советы, подсказывала какие-то мелочи, которые помогают улучшить игру. Не только сейчас – на перспективу тоже. Я рада, что мы с ней вместе провели этот турнир. Еще больше рада, что в итоге выиграли титул!

- Три матча в один день – тяжело было в физическом плане?

- Кстати, нет. Удивительно, если вспомнить, что мы с Ольгой Данилович в одиночном финале играли почти три часа… И все-таки, настроившись на пару, я почувствовала какую-то легкость. Это непросто объяснить, но усталости не было в принципе! Игралось легко и свободно. В итоге оба оставшихся матча провела на одном дыхании.

- Титул в паре затмил разочарование от поражения в одиночке?

- Конечно. Но, знаете, нет такого, чтобы я была уж очень разочарована. Я все-таки вышла в финал турнира WTA. Дома, в Москве. На глазах наших болельщиков. Это большой шаг вперед! Да, обидно проигрывать, но в целом я понимаю, что показала достойный результат. Так что прошедшая неделя однозначно вышла удачной!

- Успели как-то отпраздновать?

- Сходили в ресторан с семьей и друзьями. Но особых торжеств не устраивали. Надо готовиться к новым турнирам, так что расслабляться пока рано.

«РОДИТЕЛИ НА ТУРНИРЫ НЕ ЕЗДЯТ»

- Вы заметили – это был домашний турнир. Пока он шел, жили дома?

- Нет, в отеле. Так решили специально – чтобы не отвлекаться ни на что. Домашняя атмосфера всегда расслабляет, мешает настроиться. Я уже наступала на эти грабли, и мы сделали выводы. Если играешь на турнире – неважно, в Москве, не в Москве – значит, думаешь только о теннисе.

- Вы, кстати, сами из Саратова. Когда там были последний раз?

- Кажется, в прошлом году. Сейчас не так много времени, чтобы успеть туда выбраться. Но у меня в Саратове живут бабушка с дедушкой. Конечно, хочется почаще их навещать.

- Родители переехали сюда?

- Да, уже несколько лет назад.

- Как вы вообще оказались в столице?

- Я выиграла крупный детский турнир, который проводился в Химках. Тогда меня заметил Александр Островский – у него здесь своя теннисная Академия. Мне предложили переехать, тренироваться в ней. Это в 2012 году было. Кстати, не боялась ничуть. Да, понимала, что меня ждет все новое – новый город, новые люди, новые требования. При том, что мне еще не исполнилось даже 12 лет! И все равно – это нисколько не пугало. Первое время со мной была моя бабушка. Потом приехали папа с мамой. Не помню, чтобы возникли какие-то трудности, связанные с переездом. Я довольно легко перенесла этот процесс.

- Кто с вами ездит по турнирам за границу?

- Мой личный тренер – Ирина Доронина. Спарринг-партнер – Никита Зимин. И иногда мой агент – Александр Островский.

- Родители?

- Нет, они болеют за меня из дома. Пока ни разу на турниры не ездили. Так правильнее – ничего не расслабляет и не отвлекает от тенниса. Только работа, тренировки и матчи…

- У вас же еще есть любимые собачки?

- Да, два замечательных той-терьера! Один уже взрослый – ему шесть лет. Второй совсем маленький – примерно 7 месяцев. Но они тоже всегда ждут меня дома.

- Светлана Кузнецова своего Дольче возит с собой.

- Было бы здорово, но мне пока рано об этом задумываться! Может, в будущем…

«В ТЕННИСЕ МНОГОЕ РЕШАЕТ АТЛЕТИЗМ»

- А что, кстати, в будущем? Какие ближайшие планы?

- Сейчас я улетаю в Нью-Йорк, где меня ждет турнир ITF с призовым фондом 60 000 долларов. Потом будем плотно готовиться к US Open. Я пока не попадаю в основу по рейтингу – скорее всего, придется проходить квалификацию. Но надеюсь успешно сыграть в США.

- Четкие планы на остаток сезона имеются? Пробиться в топ-100, выиграть титул?

- Есть, конечно. Но это – только для меня. Озвучивать не буду. А так я стараюсь идти матч за матчем. Наверное, это самый верный настрой.

- Финал и титул в Москве не добавят давления? Что теперь придется соответствовать? Доказывать, что успех не случаен? Играть также успешно и на других турнирах?

- Совсем нет. Даже наоборот – сейчас я чувствую себя более расслабленно и спокойно. Для себя поняла, что финал WTA – не такая уж недостижимая высота. Что я могу играть на этом уровне. Причем – играть успешно. Значит, сумею такой результат повторить. И даже улучшить. Такие мысли придают уверенность. Давление? Нет, я его не испытываю.

- В России последние лет 15 всех молодых теннисисток, добившихся определенного успеха, начинают тут же сравнивать с Шараповой. Вы, кстати, не исключение.

- Да, я знаю. Как к этому отношусь? Меня это не раздражает. Но и никак мне не льстит. Я не хочу и не стремлюсь быть похожей на Машу. Я, кстати, до сих пор с ней лично не знакома. Шарапова добилась многого, но это не значит, что все остальные должны строить карьеру, оглядываясь на ее достижения. Вот лично я пишу свою историю. Так что любые сравнения меня не волнуют.

- Мария в 17 лет выиграла Уимблдон. Серена Уильямс побеждала в Нью-Йорке. Мартина Хингис – едва не собрала «Большой шлем». Сейчас же если девушка в этом возрасте дошла до финала турнира WTA – это уже сенсация! Что изменилось в женском теннисе?

- Думаю, он стал более атлетичным. В теннисе выигрывает тот, кто сумеет сделать на один удар больше. Здесь важен опыт и мастерство. Но за последние годы конкуренция резко выросла. И сейчас все умеют все. Знают, как бить справа и слева, как хорошо подавать и мощно принимать. Розыгрыши стали более продолжительными. И очень важное значение приобрела физика. Кто лучше готов в физическом плане, у кого больше сил и выносливости – тот получает преимущество. В этом плане молодым теннисисткам сложно соперничать с более зрелыми и мощными соперницами. По крайней мере – на протяжении всего сезона. И чтобы пробиться в элиту, нужно чуть-чуть больше времени.