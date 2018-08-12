И уступил испанцу только в равной, упорной борьбе.

НЕУДАЧНЫЙ ТАЙ-БРЕЙК

- Этот парень реально силен! – признавался Надаль. – У него шикарная подача, он здорово умеет бить от задней линии. Его бэкхенд – это что-то великолепное! Да и форхенд иногда бывает очень мощный. С ним действительно пришлось жестко, потому что Карен постоянно атаковал, вел игру агрессивно и заставлял меня много передвигаться по корту.

Хачанов и правда знатно погонял испанца! Особенно – в первой партии. Россиянин не сразу включился в игру, легко отдав свою подачу в стартовом гейме. Но следом мгновенно взвинтил темп до запредельных скоростей и быстро сравнял счет. В итоге вплоть до тай-брейке соперники на равных бились друг с другом. И только в решающий момент стартовой партии Хачанов внезапно «посыпался»… Обидные ошибки Карена подарили Надалю карт-бланш – неудивительно, что лидер мирового рейтинга уверенно добился победы (7:3). Во втором сете все могло измениться, но, словно чувствуя, что в длительной борьбе шансы Хачанова могут повыситься, Рафаэль сумел немного прибавить. И завершить игру в свою пользу по истечении 109 минут игры. Итог – 7:6 (7:3), 6:4.

РЕКОРДЫ КАРЕНА

И все равно – это успех для Карена!

Во-первых, в свои 22 года он уже пробился в полуфинал «Мастерса». Причем красиво, уверенно, не отдав никому ни партии. И впервые с прошлого сезона одолев соперника из топ-10 рейтинга (9-ю ракетку мира, американца Джона Изнера – в третьем круге). При этом Хачанов стал первым россиянином с 2009 года, попавшим в топ-4 турнира подобного уровня (после Николая Давыденко в Шанхае-2009, где он тогда в итоге взял титул). И вообще – с Шанхая-2014 никто из наших теннисистов не выходил на «Мастерсах» даже в четвертьфинал (тогда это смог сделать Михаил Южный). Сколько воды с тех пор утекло!

Во-вторых, Карен теперь поднимется на высшую в карьере, 26-ю строчку рейтинга (накануне Торонто он занимал 38-ю). И снова станет первой ракеткой страны (неделю назад его потеснил в этом статусе отлично отыгравший в Вашингтоне Андрей Рублев).

В-третьих – Хачанов доказал, что может на равных бороться с топ-теннисистами. Речь не об Изнере или Робине Хаасе (которого в Торонто он одолел в четвертьфинал). А именно о Надале! Раньше Карен играл с испанцем трижды. И ни разу не сумел взять сет. Более того – особой борьбы не было. Рафа уверенно добивался успеха. В том числе – в этом году, в Монте-Карло (6:3, 6:2). Но в Канаде ему действительно пришлось попотеть!

С учетом предстоящего US Open текущая форма Хачанова внушает оптимизм.

ПРОРЫВ ЦИЦИПАСА

Увы, результаты остальных россиян на этой неделе были гораздо скромнее. Особенно – у девушек. Мария Шарапова, разгромив в очной встрече Дарью Касаткину во втором круге в Монреале, следом сама разгромно уступила – француженке Каролине Гарсии (3:6, 2:6). Никто из наших теннисисток в итоге не вышел в Канаде даже в четвертьфинал.

В мужской части турнира – в Торонто – Андрей Рублев, до этого сыгравший в полуфинале в Вашингтоне, уже в первом раунде не справился с Евгением Донским (подвела усталость и недостаток «физики»). Сам Донской следом проиграл Кевину Андерсону. Даниил Медведев добрался до третьего круга, но взял лишь пять геймов у Александра Зверева (к слову – прошлогоднего чемпиона)…

И все равно есть теннисист, отлично говорящий по-русски, сумевший всех приятно удивить! В финале «Мастерса» в Канаде оказался Стефанос Циципас. Главная сенсация этой недели. Внук великого футболиста Сергея Сальникова (олимпийского чемпиона Мельбурна-1956) и сын теннисистки Юлии Сальниковой.

Впрочем, его подвиги в Торонто – это уже отдельная история…

ТУРНИР ATP

ТОРОНТО (КАНАДА)

Категория «Мастерс». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $5 315 025.

Одиночный разряд. Полуфинал

Надаль (Испания, 1) – Хачанов (Россия) – 7:6 (7:3), 6:4. Циципас (Греция) – Андерсон (ЮАР, 4) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7).