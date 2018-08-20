В финале в Цинциннати он одолел Роджера Федерера – 6:4, 6:4, завоевав последний недостающий титул. Чем запомнится турнир в штате Огайо, завершившийся на минувшей неделе?

РЕКОРД НОВАКА

Иногда цифры красноречивее слов. Что надо было знать накануне мужского финала в Цинциннати?

- Джокович выиграл 8 из 9-ти «Мастерсов» до минувшего воскресенья. И получил шанс завоевать недостающий титул. Рафаэль Надаль никогда не побеждал в Майами, Роджер Федерер – в Монте-Карло. Свой шанс восполнить этот пробел в текущем сезоне они упустили. А Новак – использовал сполна.

- Новак в шестой раз дошел до финала в Огайо. В истории Открытой эры (с 1968 года) только три теннисиста играли пять раз в решающем матче на одном турнире и не сумели выиграть титул. Надаль – в Майами, Энди Маррей – на Australian Open. И, собственно, Джокович – в Цинциннати.

- Для Федерера финал в Огайо стал уже восьмым! И больше него на одном турнире серии «Мастерс» так часто до титульных встреч добирался только Надаль (10 раз в Риме, 12 – в Монте-Карло). При этом Роджер ранее не проиграл ни одного финала в Цинциннати. В том числе – выиграл 14 игр подряд (с учетом победы в 2015-м – с тех пор он здесь не выступал).

- Новак и Роджер в 46-й раз пересеклись друг с другом на турнире. И Джокович вел в счете личных встреч – 23:22. При этом – выиграл две последние (на Итоговом чемпионате-2015 и в финале Australian Open-2016).

- В то же время, Джокович в этом сезоне выпадал из топ-20, провалил все главные турниры начала года, блеснул только на Уимблдоне (взяв титул), и в воскресенье значился «всего» 10-й ракеткой планеты. Роджер же взял титул в Мельбурне, побеждал в Роттердаме и Штутгарте, оставался вторым номером рейтинга и по дороге в финал в Цинциннати уступил только лишь сет (Новак – четыре).

В общем, никто не знал, как все закончится. Но все закончилось победой серба.

Безупречный прием, уверенный розыгрыш на задней линии, непробиваемость в ключевые моменты – все, что делало Джоковича сильнейшим теннисистом планеты еще два года назад, мы увидели в этой встрече. Федерер не зацепил ни партии. Проиграл всего в двух. С одинаковым счетом – 4:6. 4:6. Так Новак стал «золотым мастером». Первым в истории, собравшим титулы на всех турнирах этой категории. А ведь у него и карьерный «Большой шлем» еще есть!

Вы поняли, да? Этот парень – реально великий!

СПАСЕНИЕ БЕРТЕНС

Симоне Халеп до Джоковича – еще тянуться и тянуться. Но румынка уже доказала, что не зря остается лидером рейтинга на протяжении почти всего последнего года. Пять выигранных матчей за четыре дня на минувшей неделе в Канаде принесли ей очередной громкий титул. При этом в Цинциннати Симона опять же дошла до финала! И даже имела матчбол в игре с Кики Бертенс – при счете 6:2, 6:6.

Но голландка его отыграла. А следом переломила ход борьбы.

Симона по ходу турнира в Огайо отпраздновала юбилей – 450 побед за карьеру. Вышла в шестой финал за сезон. Вела 3:1 в личных встречах с Бертенс. Считалась явным фаворитом. И вдруг – уступила.

- Мне просто не хватило сил. Я подсела физически. Кики играла прекрасно – надо отдать ей должное! Я же просто устала после обилия напряженных розыгрышей, и под конец не могла сопротивляться, - призналась Халеп.

Хотите еще цифр? Кики была неудержима в Цинциннати! На пути к главному титулу в карьере она обыграла четырех теннисисток из топ-10 подряд (Каролина Возняцки, Элина Свитолина, Петра Квитова и Халеп). А средний рейтинг соперниц голландки в Огайо составил «12». Это сложнейшая сетка в сезоне для всех чемпионок любого турнира в году! Какие вопросы к Симоне?

Зато Халеп обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA. И звание первой ракетки как минимум до окончания US Open. Что тоже неплохо.

ТИТУЛ МАКАРОВОЙ

Кстати, без российского гимна в Цинциннати не обошлось. Вот вам еще немного цифр.

- Екатерина Макарова завоевала свой 14-й титул в парном разряде в карьере.

- И первый за 9 лет не в паре с Еленой Весниной!

- Чемпионки трех турниров «Большого шлема», Олимпиады и Итогового чемпионата не выступают в дуэте с весны – по ряду причин их пара распалась накануне «Ролан Гарроса». Елена после Парижа в принципе не выходит на корт – официально, из-за травмы колена. А Екатерина пробует свои силы с различными напарницами – Анной Калинской, Верой Звонаревой, Надеждой Киченок, Латишей Чан, Люси Градецкой. С последней она, кстати, и выиграла титул в Цинциннати.

- Хотя могла победить и на прошлой неделе – в Канаде. Но там, в Монреале, вместе с Латишей Чан из Тайваня, Макарова уступила в финале голландке Деми Схюрс и австралийке Эшли Барти.

- Кстати, как раз у Схюрс Екатерина и взяла реванш в Огайо! Правда, напарницей Деми была уже бельгийка Элиза Мертенс.

Итог – 14-й титул в карьере, 12-й – без Весниной (самый первый был выигран в Фесе-2009 вместе с Алисой Клейбановой), и заодно – 6-е место в парном рейтинге.

Согласитесь – приятно!

ТУРНИР WTA

ЦИНЦИННАТИ (США)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $2 874 299.

Одиночный разряд. Финал

Бертенс (Голландия) – Халеп (Румыния, 1) – 2:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Парный разряд. Финал

Макарова/Градецка (Россия/Чехия, 7) – Схюрс/Мертенс (Голландия/Бельгия, 6) – 6:2, 7:5.

ТУРНИР ATP

ЦИНЦИННАТИ (США)

Категория «Мастерс». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $5 669 360.

Одиночный разряд. Финал

Джокович (Сербия, 10) – Федерер (Швейцария, 2) – 6:4, 6:4.