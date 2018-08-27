Внезапное поражение лидера мирового рейтинга Симоны Халеп, уверенный старт Карена Хачанова и победа Екатерины Макаровой над Хизер Уотсон. Чем запомнятся первые матчи Открытого чемпионата США?

СЕНСАЦИЯ В ПЕРВОМ МАТЧЕ

Такого не должно было случиться. По крайней мере – не с Симоной Халеп.

Симона сыграла в финале Australian Open, уступив Каролине Возняцки. Затем, тем не менее, завоевала первый «Большой шлем», с третьей попытки выиграв финал «Ролан Гарроса».

Симона давно и надежно оккупировала высшую строчку рейтинга. Симона первой – хоть де-юре, хоть де-факто – гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA. Симона ударно провела летнюю серию на американском харде, дойдя до двух финалов подряд. И если в Монреале ее никто остановить не мог, то в Цинциннати голландка Кики Бертенс чисто на физике, на свежести и на усталости соперницы сумела одолеть румынку. Что, впрочем, не сказалось на статусе Халеп как главной фаворитки US Open.

Симона снялась с турнира в Нью-Хэйвене. Немного отдохнула. Провела подготовку в Нью-Йорке. Из всех теннисисток конкретно ее называли основной претенденткой на титул. Во-первых, как ни крути, она – лучшая в рейтинге. А во-вторых – она лучше других смотрелась этим летом на харде.

Только жребий оказался к Симоне суров. Определив в сопернице румынке по первому кругу Кайю Канепи.

Канепи – опытная. Ей – 32 года. Она была 15-й ракеткой мира. Она почему-то особенно здорово играет в Нью-Йорке. И дважды доходила здесь до четвертьфинала. Сначала – в 2010 году. Второй раз – в прошлом сезоне. К слову, не пустив тогда в восьмерку лучших нашу Дарью Касаткину. А мы ведь на нее так надеялись! Нет, Канепи – реально сильная соперница. Пусть сейчас она в рейтинге только 44-я. Пусть с мая не побеждала никого из топ-20. Но US Open ее преображает. Серьезно – для первой ракетки планеты жеребьевка могла сложиться получше.

Это матч открывал US Open. И он же принес главную сенсацию. Все надежды Халеп на успех рассыпались уже в первой партии. Взяв стартовый гейм, Симона уступила пять последующих. Отдала партию – 2:6. Стала «гореть» и во второй – 0:3. Потом, конечно, заиграла. Почти что спасла ситуацию. Даже сравняла счет. Но в последний момент все равно оказалась слабее. В прошлом году румынка так же неудачно провела US Open. Но тогда ее в трех партиях одолела Мария Шарапова. Сейчас Канепи все решила в двух.

В истории было пять случаев, когда высший номер посева уступал на «Большом шлеме» в первом же раунде. Только на US Open такого не было ни разу. Халеп вошла в историю. Правда, не так, как хотела бы.

Определенно, в ночь на вторник ей было тяжело заснуть.

УДАЧНЫЙ СТАРТ ХАЧАНОВА

Что ж – наши парни нас порадовали этим летом! Андрей Рублев, вернувшись после травмы спины, сыграл полуфинал в Вашингтоне. Карен Хачанов вошел в четверку лучших на «Мастерсе» в Торонто (чего на аналогичных турнирах из россиян не удавалось никому после Николая Давыденко в Шанхае-2009!). В конце концов, Даниил Медведев взял титул в Винстон-Салеме.

Ребята ведь реально показали класс!

Осталось подтвердить его на US Open. И первым нашим теннисистом, вышедшим на корты «Флашинг Мидоуз», стал именно Хачанов – по совместительству, первая ракетка страны (26-й номер рейтинга). Карен любит хард. Карен умеет выступать на харде. Знает, как тут обыгрывать даже элитных соперников. Он доказал это в Канаде. И был готов доказать всем опять. Тем более, соперник Карена – испанец Альберт Рамос-Винолья, не побеждал еще с весны. Уступив восемь матчей подряд.

Короче, был не в форме.

Хачанов весь матч разыграл, как по нотам. Сделал упор на подачу. И на свои атаки. Уж он умеет прессинговать соперников! Карен уже в стартовой партии фактически лишил испанца малейших шансов на победу. Давление, давление, давление – чтобы соперник элементарно не успел придумать, как ему выпутаться и что изменить! Брейк за брейком – и россиянин берет первый сет 6:2. Дальше проблем не предвидится. Рамос-Винольяс – деморализован. Вроде, и хочет что-то изменить, вроде, и опыт у него имеется (в конце концов, испанцу – 28 лет!). Да только не выходит. За 1 час и 46 минут Карен решает все вопросы. И первым из российских теннисистов выходит во второй круг.

НЕСПЕШНОЕ НАЧАЛО МАКАРОВОЙ

Это ведь было относительно недавно. 2014 год. Екатерина Макарова, сотворив пару сенсаций, вроде побед над Эжени Бушар (в тот момент – 8-й ракеткой планеты) и Викторией Азаренко, вышла в полуфинал US Open. Да, там не справилась с Сереной Уильямс. Но в любом случае это был прорыв! Спустя пару месяцев она повторит свой успех уже в Мельбурне. Ворвется в топ-10. Станет восьмой ракеткой мира. Нечасто россиянки в последние годы (не считая Марии Шараповой) поднимались вот так высоко!

Жаль, удержаться на таких позициях Екатерина не смогла. Вмешались травмы. И ушедшая уверенность в себе. Но Макарова все равно иногда удивляет. Не только в парном разряде, где они вместе с Еленой Весниной успели и рейтинг возглавить, и «Больших шлемов» навыигрывать, и золото Олимпиады взять (совсем недавно – в Рио). Она и в одиночке бывает опасна. Вот, накануне US Open взяла – и вышла в четвертьфинал в Нью-Хэйвене. Обыграв в первом круге экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову (возглавлявшую рейтинг всего год назад).

В сухом остатке – Макарова одна из немногих россиянок, которые могут в Нью-Йорке показать крутой результат. Отсюда – и такое внимание к ее первому матчу, против британки Хизер Уотсон.

Уотсон, к слову, не простая соперница. Но – не чета Екатерине. Была максимум 38-й в мире. Сейчас – и вовсе 116-я (Макарова – 45-я). Конечно, россиянка считалась фаворитом.

Без нервов не обошлось. После уверенно победы в первом сете, Екатерина резко сбавила темп. И отдала второй – 3:6. С ней такое случается. Предельная концентрация на протяжении всей игры – это не про Макарову. Однако Кате удалось собраться. Как не старалась Хизер в заключительной трети матча, что-то серьезное противопоставить уверенному теннису соперницы британка не смогла.

Так вслед за Хачановым во второй круг US Open вышла и первая россиянка.

ПРОВАЛЫ ПЕРВЫХ РАКЕТОК

Когда и как девушки, получивший высший номер посева на турнире «Большого шлема», уступали уже в первом раунде.

Год Турнир Имя Соперница Рейтинг соперницы Счет 1979 Australian Open Вирджиния Рузичи (Румыния) Мэри Сойер (Австралия) -* 6:0, 2:6, 4:6 1994 Уимблдон Штеффи Граф (Германия) Лори Макнейл (США) 22 5:7, 6:7 (5:7) 1999 Уимблдон Мартина Хингис (Швейцария) Елена Докич (Австралия) 129 2:6, 0:6 2001 Уимблдон Мартина Хингис (Швейцария) Вирджиния Руано-Паскуаль (Испания) 84 4:6, 2:6 2017 Ролан Гаррос Анджелика Кербер (Германия) Екатерина Макарова (Россия) 40 2:6, 2:6 2018 US Open Симона Халеп (Румыния) Кайя Канепи (Эстония) 44 2:6, 4:6

* данные по рейтингу не сохранились