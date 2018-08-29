АДСКОЕ ПЕКЛО

Стартовые раунды на турнирах Большого шлема – это всегда сенсации и целый набор крутых историй. US Open-2018 – не исключение. В первые дни мы уже увидели крушение фаворита, когда Кайя Канепи за один час и 17 минут убрала с корта первого номера женского рейтинга Симону Халеп. И это при том, что незадолго до этого румынка великолепно провела серию подготовительных турниров на харде, выиграв в Монреале и выйдя в финал в Цинциннати. А тут Халеп попала в историю. Никогда прежде на Открытом чемпионате США первые ракетки мира не вылетали в первом раунде.

Что же до крутых историй, то их пока не так много, но они есть. Дело в том, что в Нью-Йорке сейчас стоит адское пекло, из-за чего в силу был введен экстремальный регламент. К слову, также впервые в истории. Теперь после третьего сета теннисистам предоставляют 10-минутный перерыв. А по-другому просто никак, если организаторы не хотят тепловых ударов и прочих проблем со здоровьем спортсменов. Тем более, что теннисисты стали сами массово сниматься, отказываясь от борьбы в матчах, где ситуация складывалась не в их пользу. Во Флашинге 36 градусов тепла при влажности 44%. Айфоны пишут, что ощущается все это погодное великолепие так, будто температура воздуха хорошо за 40. Какой смысл жариться и убивать здоровье, если ты все равно близок к поражению?

Поэтому в течение 45 минут в мужской сетке последовало три отказа. Рихардас Беранкис не стал доигрывать свой матч против Хена Чона при счете 6:4, 6:7, 0:6, 0:2, Стефано Травальи – против Хурберта Хуркача (2:6, 6:2, 6:7, 0:3), а Мариус Копил – против Марина Чилича (5:7, 1:6, 1:1). Едва не доигрался и двукратный чемпион US Open Новак Джокович (6-я ракетка турнира). Он был близок к тому, чтобы уступить в третьем сете Мартону Фучовичу (счет по геймам едва не стал 1:4), но в итоге выиграл десять геймов подряд и вышел во второй круг. «Кулинг брейк» определенно помог сербу. Однако сам он на послематчевой пресс-конференции посмеялся над этой ситуацией: - Перерыв мы провели в ледяных ваннах. Это, конечно, удивительно – 2,5 часа биться с парнем на корте, а потом, не закончив матч, пойти в раздевалку и сидеть голыми в ледяных ваннах друг напротив друга, - сказал Джок.

Djokovic on taking an ice bath next to Fucsovics during heat break:



"Naked in the ice baths, it was quite a wonderful feeling, battling with a guy for 2.5 hours and then you get into the locker room and you haven't finished the match and your naked in the ice bath." 😂 — TennisNow (@Tennis_Now) 28 августа 2018 г.

Но самый смешной эпизод дня случился в матче Ализе Корне против Йоханны Ларссон. В их встрече также был длительный «температурный» перерыв, после которого француженка появилась на корте, надетом задом наперед. Корне быстро исправила это, переодевшись прямо за корте, за что получила предупреждение от судьи на вышке.

For reasons Alizé Cornet put on her shirt wrong.

Then she changed it on court.

Christian Rask gave her a warning for unsportsmanlike conduct.



Things are happening.#USOpen pic.twitter.com/JEhq4HoDzT — Luca Jacobs (@luc_jac) 28 августа 2018 г.

КАК ТАМ НАШИ?

По сравнению с дневной сессией, ночная для россиян сложилась довольно неплохо. Те, от кого ждали побед, их добились. Дарья Касаткина не очень здорово провела турниры в Монреале и Цинциннати, а в первом круге US Open попала на Тимею Бабош – не самый проходной вариант. Безусловно, Даша была фаворитом, но в женском теннисе многое условно. Вполне прогнозируемо матч получился очень сложным – спортсменки провели на корте почти 2,5 часа, и Даше все время приходилось догонять. Первый сет Касаткина выиграла, вытащив со счета 1:4, и была близка к повторению этого трюка во втором. Там тоже были 1:4, а потом три сетбола у Бабош, камбэк Даши на 5:5 и обидное поражение в 12-м гейме. В решающем игровом отрезке Касаткина проиграла свою подачу при счете 3:2 в пользу Бабош, но быстро взяла в руки, сделала ребрейк в седьмом гейме, а потом просто сломала венгерку, выиграв сет и матч. 6:4, 5:7, 6:4 - Даша идет дальше.

В последнем запуске все ждали на корте Марию Шарапову. Ей в соперницы досталась 39-летняя швейцарка Патти Шнидер (да-да, онаеще играет). Последний раз Маша играла с ней больше десяти лет назад на грунтовом турнире в Риме. Шарапова почти никогда не испытывала проблем в матчах против этой соперницы, выиграв в семи встречах из восьми.

Победила и сейчас, но как это часто бывает в играх с участием Маши, ошибок было очень много с обеих сторон. Россиянка вновь не впечатлила на своей подаче, много рисковала, ошибалась и во втором сете доигралась до тай-брейка, хотя вела 5:1. Там тоже все было сложно, долго и муторно, впрочем, Шарапова всегда тяжело стартует на «Больших шлемах», но потом разгоняется. Она целенаправленно готовилась к этому US Open, пропустив несколько турниров, что дает надежду минимум на четвертьфинал. А пока 6:2, 7:6 (8:6) в матче со Шнидер и дальше Марии предстоит сыграть против румынки Сораны Кырсти.

Также смогла преодолеть барьер стартового раунда и другая россиянка Вера Звонарева. Впервые с 2015 года. Почти три часа она рубилась против молодой соотечественницы Анны Блинковой. В итоге 6:2, 6:7 (6:8), 7:5 – Вера вытащила на опыте и теперь сыграет с Ариной Соболенко, которая под руководством Дмитрия Турсунова выиграла 10 из последних 11 матчей.

А вот Михаил Южный, к сожалению, не смог завершить свой матч против Маркоса Багдатиса. В одном из розыгрышей россиянин оступился и неудачно упал, после чего не смог продолжить борьбу. Счет к тому моменту был не в его пользу – 4:6, 4:6, 6:2, 1:3, но Южный по традиции самоотверженно бился за каждый мяч. Покинуть корт после травмы ему помогли Багдатис и тренер Борис Собкин. Очень жаль, что последний турнир Большого шлема в карьере Михаила закончился именно так. После турнира в Санкт-Петербурге Южный попрощается с теннисом.

ЭЛИНА, ЧТО ЭТО БЫЛО?

После победы над американкой Сачией Викери седьмая ракетка мира украинка Элина Свитолина отказалась от общения с российской прессой. На просьбу о флэш-интервью по пути с корта ответила по-русски: «Извините, я не могу». При этом в начале года на Australian Open Свитолина без проблем общалась с российскими репортерами. Два года назад на фоне ухудшения отношений России и Украины Свитолина говорила, что у украинских спортсменов есть установка не общаться с российской прессой, но лично ей ее не давали.

Что-то изменилось?