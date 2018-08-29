Эк-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – об итогах первого круга US Open, победе Марии Шараповой, вылете Симоны Халеп и предстоящем матче между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом.

О ПОБЕДЕ ШАРАПОВОЙ

Маша мало играла этим летом. Еще меньше выигрывала. Конечно, она серьезно готовилась к US Open, но тренировки и спарринги – это одно, настоящий матч – совсем другое. И без хорошей турнирной практики сложно быстро поймать свой темп, найти себя на корте и добиться оптимального состояния. Зато Шараповой немного повезло с жеребьевкой. По крайней мере – по первому раунду. Ей досталась самая возрастная теннисистка этого чемпионата (Шнидер уже 40 лет, - Прим. ред.), к тому же, пробившаяся из квалификации. До Патти никто ничего подобного не выдавал в таком «преклонном» возрасте! Конечно, Мария должна была ее обыгрывать. Что она, в общем, и сделала, пусть даже столкнувшись с небольшими проблемами во втором сете. Это была нормальная, хорошая, рабочая победа, которая должна добавить ей уверенности. Уверенность – прежде всего.

У Шараповой было очень обидное поражение на старте Уимблдона от Виталии Дьяченко. Поражение, которого никто не ожидал. Иногда такие матчи могут серьезно выбить из колеи. И даже сломать психологически. Надеемся, этого не случилось. Маша успела отдохнуть, съездить в отпуск, и хочется верить – она перезагрузилась. И вернулась на корт с желанием играть. От этого желания очень многое зависит. Оно определяет мотивацию. Когда у Шараповой порядок с мотивацией – она гораздо быстрее набирает форму. И мы должны увидеть это в Нью-Йорке.

О ПОРАЖЕНИИ ХАЛЕП

Есть такое чувство, что Симоне как-то не подходят условия в Нью-Йорке. Она проиграла здесь в первом круге в прошлом году – Марии Шараповой. И вот – проиграла опять. Конечно, это можно назвать и сенсацией. С другой стороны – ей досталась сильная соперница, которая всегда неплохо выступает на US Open. Признаем честно – Кайя Канепи в этом матче была на голову выше Халеп! Как ни странно это звучит в отношении первой ракетки мира…

Но вот какое дело – Симона не тот лидер рейтинга, которая идет с отрывом от всех остальных по уровню своего тенниса. Это вам не Серена Уильямс, которая когда на пике – то словно находится в космосе, пока другие теннисистки ходят по земле. Халеп может обыгрывать классных соперниц, но в общем целом у нее нет большого запаса прочности. Она выдающимся образом играет в защите, особенно – на медленных кортах (да и на харде тоже выглядит здорово), но если сталкивается с теннисисткой, проповедующей атакующей теннис (как та же Канепи), и начинает проигрывать в скорости – у нее появляются большие проблемы. Что мы и увидели в Нью-Йорке.

Если честно, Симону сложно было назвать фаворитом. Точнее, не так. Вообще сложно выделить фаворитов нынешнего US Open. Да, конечно, по старой памяти в их число обязательно входит Серена. Но по большому счету, уровень женского тенниса сейчас очень ровный. Я даже тройку-пятерку претенденток вам не назову. По сути, может выиграть любая. Мне вот нравится, как выглядит этим летом Арина Соболенко. Реально прибавила! Хотя, похоже, она «поднаелась», устала физически из-за большого количества трехсетовых матчей. В любом случае, ее победа в Нью-Хэйвене – не то, что делает ее прям фаворитом US Open. Для этого нужно нечто большее. С другой стороны – может оно и к лучшему. Позволит избежать ненужного давления. Повторюсь – круг претенденток на титул очень широк. И нас вполне может серьезно удивить имя следующей чемпионки.

О МЕДВЕВЕВЕ И ЦИЦИПАСЕ

О, это будет классный матч! Уже его жду! Не было бы турнира в Винстон-Салеме, всем бы было понятно – фаворит Циципас. Причем, безусловный. Но Даниил, взяв титул, показал, как сильно он прибавил. В том числе – в уверенности. Он явно находится в хорошей форме. И должен жать бой Стефаносу.

Возможно, в этой встрече мы не увидим высокий уровень тенниса. Когда два молодых игрока, принципиальных соперника, играют друг с другом, у них так велико желание победить, что это часто сказывается на качестве самой игры. Но в любом случае мы точно увидим борьбу. Жесткую и бескомпромиссную. Мне нравится, как играет Медведев. И нравится Циципас. Пожалуй, из всех молодых теннисистов он – самый яркий. Даже ярче Зверева. Саша играет как-то монотонно, а Стефанос – настоящая зажигалка! Не зря он даже Новака Джоковича на «Мастерсе» в Канаде впечатлил! В этом плане грек похож на Ника Кирьоса. Всегда может выдать шоу. Только, в отличие от последнего, Стефанос более ответственно относится к своей работе. Более серьезно думает о результате. В этом, конечно, его большой плюс. Кто из них с Даниилом пройдет в третий раунд? Мне кажется, Медведеву для победы придется показать свой лучший теннис. Циципасу – просто сыграть на уровне выше среднего.