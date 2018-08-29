Мария Шарапова пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США, одолев Патти Шнидер. Соперницу, которой почти 40 лет. И которая вернулась в Тур из-за острой нехватки финансов.

ВНЕЗАПНОЕ БАНКРОТСТВО

Эта история полна слез и печали.

Вы помните Патти Шнидер? Обаятельная, очень милая швейцарка. Левша, которых всегда мало в Туре. Бывшая седьмая ракетка планеты. Не раз добиралась до четвертьфиналов «Больших шлемов» (в том числе дважды – на US Open). В Австралии, в 2004-м, даже вошла в четверку лучших! Завоевала 11 титулов WTA. В общем, позажигала в свое время. Но любая карьера подходит к концу, и Патти попрощалась с большим спортом в конце сезона-2011. Ей было 32 года. В общем, время пришло.

Увы, не всегда жизнь после тенниса продолжается столь же успешно.

По истории Шнидер можно снимать сериал. Как неудачно выйти замуж, простить мужу измену, дать ему растранжирить все твои деньги, сбежать из родной страны заграницу, перебиваться мелкими заработками, в итоге – остаться и без супруга-афериста, и без средств к существованию. Нет, на еду, конечно, хватало. Но вдумайтесь – Патти за карьеру заработала аж 8,5 миллионов долларов призовых! Конечно, вычтите из этой суммы налоги. Вычтите расходы на переезды и команду. У теннисистов реально много трат. Но все равно – остаются серьезные деньги! Плюс, Шнидер явно получала бонусы от спонсорских контрактов.

Когда в 2011-м она вместе с супругом – Райнером Хоффнером – покинула Швейцарию, осев в Германии в доме родителей мужа, долги Патти перед родным государством превысили 400 000 долларов! Оставшееся на родине имущество решением судей пошло с молотка (был продан даже личный дневник теннисистки – за 10 000 евро). Но вырученных средств все равно не хватило, чтобы полностью покрыть задолженность. Как семейная чета в это влезла – отдельный вопрос. Никто не знает, были ли в том вина Шнидер. Считается, что виноват ее муж. Заключавший непонятные сделки по непонятным схемам и с непонятными людьми, а по факту – обвиненный в мошенничестве и финансовых махинациях. Тюремного срока удалось избежать, но лучше жить от этого не стало. Чтобы свести концы с концами, Шнидер отправилась работать тренером в местную Академию тенниса. Брак, заключенный в 2003, спасти тоже не вышло. Хоффнер (к слову, заделавший ребенка своей предыдущей жене уже после того, как было объявлено об их отношениях с Патти), конечно, сбежал. А Патти осталась – без денег, без мужа, без отношений с родителями (с которыми вдрызг рассорилась из-за того, что те протестовали против ее свадьбы с Райнером). В общем – без перспектив.

И лишь поэтому решила заново вернуться в Тур.



Патти Шнидер. Фото Gettyimages.ru

ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ НАВЕРХ

В конце концов, если единственное, что ты умеешь хорошо – махать ракеткой на корте, особых вариантов нет. Хорошего тренера из Патти не вышло. Пришлось попробовать реанимировать карьеру. Но надо понимать – Шнидер была в элите. Но не была звездой. Она – не Мария Шарапова, не Виктория Азаренка, не Ким Клийстерс и не Серена Уильямс. Не из разряда тех спортсменок, которых рады видеть везде, несмотря на перерывы и текущий рейтинг. Которым дают wild card, делают всевозможные поблажки, всячески холят и лелеют. За пять лет отсутствия в Туре про Шнидер, по сути, забыли. Ей все пришлось начать с нуля. Как юниору. С турниров ITF, с квалификаций… И это – в 36 лет!

Конечно, резкого взлета не вышло. В августе 2015-го она впервые вновь вышла на корт – но лишь в местечковых турнирах. Больших успехов не было. Были лишь поражения – от девушек из пятой сотни рейтинга. И редкие победы – над соперницами из второй тысячи.

Но опыт – не пропьешь, а класс периодически давал знать о себе. Цепляясь за любые копейки, Шнидер не прекращала бороться, и постепенно прибавляла. Если 2015-й Патти закончила 740-й ракеткой мира, то 2016-й – уже 304-й. А прошлый год – и вовсе в топ-150.

Правда, до сотни лучших так и не добралась.

Текущий US Open швейцарка начала с квалификации. И вдруг ее прошла. В 39 лет! Никто в таком почетном возрасте не проходил отборочное сито «Больших шлемов». Шнидер запомнят уже хотя бы поэтому. Но в первом раунде основы Патти попала на Шарапову.

С одной стороны – она впервые с «Ролан Гаррос»-2011 вошла в основу мейджора. С другой – какие были шансы пройти дальше?

Мария могла устроить швейцарке разгром. Вела 6:2, 5:1. Но словно сжалилась над соперницей. Дала той вернуться в игру во второй партии. И даже дотянуть до тай-брейка. Где россиянка и оформила итоговый успех.

Стоит ли жалеть Шнидер при всей ее истории? Ну, все-таки за матч с Шараповой она получит 54 000 долларов. Это вдвое больше, чем заработала швейцарка за весь текущий сезон. С другой стороны…

В общем, решайте сами.