Извинения организаторов перед Ализе Корне, нервы Энди Маррея, мощная Екатерина Макарова и терминатор Рафа Надаль – в ночном дайджесте US Open.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ

Организаторы одумались и принесли извинения Ализе Корне за предупреждение, которое ей вынес судья на вышке, когда она переодела топ, надетый задом наперед после туалетного таймаута. Это, как минимум, одна из самых забавных новостей минувшей ночи на US Open.

- Мы сожалеем, что мисс Корне вчера получила предупреждение, и разъяснили ситуацию судьям, чтобы такого не случалось в дальнейшем. К счастью, дело ограничилось предупреждением и не дошло до снятия очка или штрафа.

Игроки-женщины могут также при желании переодеться в приватном помещении у корта, если оно свободно. Брать туалетный перерыв для этого не нужно, - говорится в заявлении.

US Open Statement on Change of Attire Policy pic.twitter.com/Kt7EcuPz1S — US Open Tennis (@usopen) 29 августа 2018 г.

Сама Ализе приятного удивилась и сказала, что изначально не придала этому эпизоду особого значения: - Я очень признательна за их извинение, это очень великодушно с их стороны. Когда я сегодня утром проснулась, я никак не думала, что эта история за сутки так разлетится, так что я еще немного в шоке, честно говоря. На мой взгляд, это просто была сиюминутная ошибка судьи. Я не придала этому особого значения, потому что случайная ошибка одного человека не является отражением политики WTA, USTA, US Open или чего там еще. Я хочу это подчеркнуть – что я не восприняла это как что-то ужасное. Этот эпизод занимал мои мысли максимум десять секунд – не больше.

Все игроки встали на мою сторону и стали говорить, что, если меня оштрафуют, нужно выступить единым фронтом, встретиться с представителями WTA, устроить революцию – типа того. Это я их успокаивала, мол, погодите вы с революцией – дайте я узнаю сначала, - сказала Корне.

К слову, штраф ей так и не назначили, поэтому эпизод можно считать полностью исчерпанным.

СЕНСАЦИЯ

Ну куда же без нее. Впрочем, сегодня она довольно относительная. Экс-первая ракетка мира Энди Маррей потерпел самое ранее для себя поражение на турнире Большого шлема за последние десять лет. Во втором круге US Open он проиграл испанцу Фернандо Вердаско (5:7, 6:2, 4:6, 4:6), которого до этого в любом состоянии разбирал на запчасти (13-1 по личным встречам до сегодняшнего дня).

Впрочем, этому легко найти объяснение. Для Маррея это был всего лишь пятый старт после травм, операций и тяжелого восстановления. Британец пропустил полгода и возвращаться после таких перерывов всегда непросто.

Энди очень не хотел проигрывать Вердаско, поэтому устроил истерику по ходу матча, обвинив соперника в том, что во время температурного перерыва после третьего сета он общался со своим тренером, хотя это запрещено правилами.

- Он там сидит со своим тренером и партнером по паре. Мне пришлось самому сказать им, потому что никто из них не знает долбанных правил, - разорялся Маррей, жалуясь супервайзеру.

Британца подвели нервы. Игра-то была в целом равная, но в ключевые моменты он ошибался и дарил сопернику брейковые очки. Вердаско доехал до победы над Марреем за 3,5 часа и в третьем круге теперь сыграет против третьей ракетки нынешнего US Open Хуана-Мартина Дель Потро, который, в свою очередь, меньше чем за два часа высадил из турнирного поезда американца Дениса Кудлу (6:3, 6:1, 7:6 (7:4)).

КАК ТАМ НАШИ?

Звание «красотка дня» сегодня однозначно принадлежит Екатерине Макаровой. Она в двух сетах переиграла девятую ракетку мира немку Юлию Гергес. Сперва Макарова заломала соперницу на суперзатяжном тай-брейке 7:6 (12:10), использовав девятый сетбол, а во втором сете четко контролировала свою подачу и максимально затягивала розыгрыши на чужой.

Кажется, что лютая жара в Нью-Йорке больше ударила именно по Гергес. После первого сета она стала постепенно сдавать физически и в шестом гейме проиграла свою подачу. После этого Макарова уверенно довела дело до победы (7:6 (12:10), 6:3) и вышла в третий круг, где встретится с латвийкой Анастасией Севастовой, которая на двух последних US Open пробивалась в четвертьфинал.

Таким образом, Макарова одержала 13-ю победу над соперницами из топ-10 на турнирах Большого шлема. По этому показателю она уступает лишь сестрам Уильямс и Марии Шараповой.

К слову, в третьем круге Серена и Винус сыграют между собой. Они уверенно разобрались со своими соперницами по второму раунду. Старшая из сестер обыграла Камилу Джорджи (6:4, 7:5), младшая – Сарину Виттхефт (6:2, 6:2). Винус уже успела пошутить на тему их будущего противостояния с сестрой.

- Последний раз, когда мы играли – на Australian Open, – было два против одного, так что в этот раз хотя бы будет справедливо, - сказала она, имея ввиду, что Серена обыграла ее, будучи беременной. Возвращаясь к нашим, стоит отметить Карена Хачанова. Россиянин не испытал особых проблем в матче против Лоренцо Сонего (5:7, 3:6, 3:6) и прошел дальше. Но там будет очень сложно…

ЦИФРА

Потому что в третьем круге его ждет первая ракетка мира Рафаэль Надаль, который в этом сезоне выиграл 42 матча из 45! Кто-нибудь, остановите эту машину! Карен, сможешь? Пока что россиянин не выиграл у Рафы ни одного сета. Но все серии когда-нибудь заканчиваются.