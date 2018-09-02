ВОЛШЕБНИК РОДЖЕР

В этот раз на Открытом чемпионате США обошлось без откровенной дичи. Судьи не падали с вышек, не помогали теннисистам и не выносили странных предупреждений – все чинно-благородно. На первом месте была игра и вот такие вещи, которые творил несравненный Роджер Федерер.

Серьезно?! Как он вообще это сделал?! Его соперник в этом матче Ник Кирьос был удивлен ничуть не меньше.

Швейцарец разобрал австралийца и уверенно шагнул во вторую неделю US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:1, 7:5 в пользу Федерера. Теперь в 1/8 финала ему предстоит сыграть против еще одного австралийца Джона Миллмана. Про свой же удар Роджер сказал что-то вроде «сам в шоке»:

- Такое возможно только на корте такого размера. Забавно, что я сам не знал, успею ли к этому мячу. Определенно мне повезло, но в том эпизоде я здорово поработал. Думаю, что этот мяч у меня получилось забить благодаря старанию, - сказал Федерер.

Но Кирьос не был бы Кирьосом, если бы что-нибудь не отмочил. В первом сете он очень карикатурно изобразил подачу Федерера. Это было что-то вроде пародии.

Роджер ответил как подобает настоящему королю:

- Все мы это делали. Да, немного странно видеть, когда это делают у тебя на глазах посреди матча. И конечно, я сразу понял, что он изображает меня, – за последние месяцы я уже видел это не раз. Я бы даже сказал, он с успехом использует мое движение – оно приносит ему очки. Шутка.

КАК ТАМ МАША?

Главным событием ночи для нас, безусловно, стал матч Марии Шараповой против Елены Остапенко. До игры были определенные опасения относительно формы российской теннисистки – она не очень здорово проводила вторые сеты против Патти Шнидер и Сораны Кырсти, но на сей раз все было по-другому.

Шарапова сразу начала очень мощно и в первом же гейме на подаче Остапенко имела пять брейк-поинтов, но, в конечном счете, латвийка закопала себя сама. В стартовом сете она допустила 27 невынужденных ошибок лишь при шести активно выигранных мячах. У Маши их было столько же, а вот ошибок всего восемь. Очевидно, что Остапенко откровенно перенервничала и статус Шараповой давил на нее. Россиянке лишь оставалось этим воспользоваться, что она и сделала, победив 6:3 в стартовом игровом отрезке.

Но во втором сете сразу начались качели. Маша слабо провела гейм на своей подаче и проиграла его. Впрочем, Остапенко тоже не блистала. Соперницы не могли взять свою подачу до счета 2:2. После этого Шарапова собралась, выиграла четыре гейма подряд (вновь помогли ошибки Остапенко, которых за игру набралось больше 40), а вместе с тем и матч. Счет во втором сете – 6:2.

Таким образом, Маша одержала 23-ю победу в вечерних матчах на арене Артура Эша при нуле поражений. В 1/8 финала ей будет противостоять испанка Карла Суарес-Наварро, которая в тяжелейшем матче обыграла Каролин Гарсию: 5:7, 6:4, 7:6 (7:4). Если брать историю противостояния, то для Шараповой это удобная соперница. По личным встречам Маша ведет 4-1.

НЕОЖИДАННОСТИ

Назовем это так, потому что на сенсации ни один из нижеперечисленных результатов не тянет. Возвращение Стэна Вавринки в большую игру после проблем со здоровьем прервал канадец Милош Раонич. Впрочем, неожиданным здесь является только счет. Стэн навязал борьбу лишь в первом сете, все остальное время его соперник пользовался превосходством в игровой и физической форме. 7:6 (8:6), 6:4, 6:3 в пользу Раонича. Возвращение Вавринки к своему лучшему состоянию получается очень непростым. Впрочем, третий круг на US Open неплохой результат для швейцарца в его нынешнем состоянии.

Четвертая ракетка мира немка Анжелик Кербер тоже едет домой. Матч против словачки Доминики Цибулковой она провела крайне пассивно, за что и поплатилась. Остроатакующий теннис – это вообще не про Анжелик, но тут у нее возникли большие проблемы в защите. Кербер очень часто ошибалась в ключевые моменты, что позволило Цибулковой сначала вернуться в игру, а затем и выиграть матч – 3:6, 6:3, 6:3. Теперь в 1/8 финала словачка сыграет с американкой Мэддисон Киз, у которой за всю карьеру не смогла взять ни одного сета.