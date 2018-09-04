Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о сенсационном поражении Роджера Федерера, вылете Марии Шараповой и об итогах выступления россиян на US Open.

О ВЫЛЕТЕ ШАРАПОВОЙ

Ладно, признаем – Карла Суарес-Наварро сыграла действительно здорово! Но, все-таки, Маша сама дала ей так сыграть. И это – обидно, хотя - неудивительно. Опять сказалось то, что мы видели на протяжении последних полутора лет – Шарапова уж очень нестабильна! Не хватает ее на два-три сильных матча подряд. Тем более – на семь, которые нужно сыграть на «Большом шлеме», чтобы взять титул. На этом US Open после победы над Остапенко перед Марией открылась хорошая сетка. Не легкая, нет – все девушки остались сильные и ровные. Но все-таки – вполне проходимая. Уж в лучшие годы Шарапова в подобных условиях наверняка бы дошла до финала!

Теперь – не смогла.

С чем связана такая нестабильность? С физикой? С психологией? Никто не знает точно. Шарапова сама признает, что ищет причину проблемы, но ни она, никто в ее команде ее найти не может. При этом на намеки о завершении карьеры отвечает: «Сейчас я могу заниматься, чем хочется, но мне хочется именно играть в теннис». И знаете… Не до конца в это веришь. Заметно – у Маши больше нет огня в глазах. Зато есть ощущение, что ей порядком надоело бороться с ветряными мельницами. Этот камбэк вышел тяжелым – прошло полтора года, но нет ни места в топ-20 рейтинга, ни значимых побед (один титул в Тяньцзине – это явно не то, ради чего Мария возвращалась). Возможно, все изменит один отдельный турнир. Который сложится удачно, придаст ей уверенности и послужит трамплином к новым громким успехам. Вопрос – дождемся ли мы этого турнира? До того, как Маша решит, что больше не хочет (или просто не может) вернуться в элиту – и действительно закончит карьеру.

О ПОРАЖЕНИИ ФЕДЕРЕРА

Вот уж сенсация, так сенсация! Серьезно – Суарес-Наварро хотя бы раньше высокого стояла в рейтинге и здорово выступала на крупных турнирах. А Миллман-то что? К своим неюным годам (австралийцу уже 29) и сам ни разу не пробился в топ-40, и никого не побеждал из топ-10. На что он мог рассчитывать во встрече с Федерером? Ну, максимум на один сет… Того, что Миллман обыграет Роджера в борьбе за выход в четвертьфинал «Большого шлема», не верил ни сам Миллман, ни Федерер, никто из болельщиков.

И вот что вышло!

Пожалуй, это одно из самых странных поражений Роджера. За последние годы – так точно. Хотя проблемы у него наметились раньше. Мне кажется, все началось с Уимблдона, когда в четвертьфинале Федерер не реализовал матчбол в борьбе с Кевином Андерсоном. И уступил (11:13 в пятом сете, - Прим. ред.). Такие матчи всерьез бьют по уверенности. Даже – по уверенности Роджера. Плюс он в принципе мало играл этим летом – провел всего один турнир на харде. Федерер никогда не отличался плотным графиком, всегда избирательно составлял календарь, но именно сейчас, похоже, это не идет ему на пользу. Не хватает практики. И это сказывается на его состоянии, на том, что он может сделать на корте.

Что будет дальше? Разок все Роджера уже списали. Когда он несколько лет не выигрывал «Шлемы», скатился в конец топ-10 рейтинга, потом – и вовсе из-за травмы выбыл на полгода, чего с ним раньше не случалось никогда. Но Федерер вернулся – и выиграл два Australian Open, один Уимблдон и побывал первой ракеткой! Возможно, он удивит нас опять. Хотя ему – уже 37 лет.

Возможно – и нет. Я думаю, когда Роджер поймет, что больше не может бороться за выходы в полуфиналы и финалы «Больших шлемов» (заметьте – о титулах не говорю!), тогда и закончит. Ему крайне важно получать удовольствие от тенниса, но много удовольствия в таком вот поражении от Миллмана? Если подобное будет случаться чаще, Федерер перестанет играть. Определяющим тут станет следующий год. Возможно – он же станет последним в карьере швейцарца.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РОССИЯН

В плюс этот турнир нам точно занести не получится! Не покидает ощущение, что россияне могли выступить лучше. И Шарапова была способна пройти в четвертьфинал и дальше. И Даниил Медведев мог обыгрывать Чорича. И Дарья Касаткина совсем неожиданно уступила Саснович уже во втором круге… А Настя Павлюченкова – и вовсе в первом, малоизвестной шведке Ребекке Петерсон.

Причины разные. Те, кто мощно начинают сезон, к US Open иногда выдыхаются – это как раз про Дашу. Кто-то, наоборот, весь год выступает неважно, но хорошо подходит к турниру в Нью-Йорке. И это – случай Макаровой и Павлюченковой. Но Катя, как всегда – после победы над игроком десятки тут же проиграла следующий матч (ей очень не хватает стабильности!). Что с Настей случилось – я просто сказать не берусь. Кому-то не повезло с сеткой. Вера Звонарева всех нас приятно удивила, но к матчу с Соболенко уже откровенно устала, да и Арина была очень хороша. Карен Хачанов попал на Надаля – и бился с ним 4,5 часа. Конечно, в другой ситуации и с другим соперником Карен прошел бы дальше. Но тут что поделать? Обидно за Светлану Кузнецову, которая набрала форму, завоевала титул в Вашингтоне, но в первом круге US Open ей досталась сразу Венус Уильямс…

В общем, с одной стороны – вроде и не было сенсаций, все отыграли в свою силу и как позволил жребий. С другой – за исключением пары случаев, в каждом конкретном матче, который россияне уступили, они вполне могли и выиграть. А значит – турнир сложился бы лучше. И это – обидно.