И попал под шквал обвинений в расизме. А заодно – получил десятки угроз жизни. Не только своей. Но и своих детей – тоже.

Вы удивились, что в скандальном финале US Open Серена Уильямс обвинила арбитра только с сексизме? А о расизме не вспомнила? Не волнуйте, «справедливость» восторжествовала! Эту важную тему затронули тоже. Только объектом для критики стал уже не Карлос Рамос, а австралийский художник Марк Найт. Нарисовавший карикатуру для самой популярной газеты Австралии – Herald Sun.

Изображение вышло в издании в понедельник. И тут же вызвало шквал негодования. В картинке, на которой Уильямс-младшая изображена капризным ребенком, выронившим соску и ракетку, прыгающим в истерике, а на заднем плане видно, как судья просит ее соперницу: «Можешь просто дать ей победить?», разглядели расизм в чистом виде! Мол, Найт сделал явный акцент на цвете кожи Серены, тогда как Наоми Осака (тоже наполовину черная) изображена белой и со светлыми волосами. Ну и до кучи прошлись по тому, как художник в подробностях обыграл телосложение американки. Мощное. Плотное. Мускулистое.

РЕАКЦИЯ ЗВЕЗД

На Herald Sun и на Найта накинулись все. От рядовых интернет-пользователей. До людей статусных и знаменитых. Английская писательница Джоан Роулинг иронично отметила:

- Молодцы, что свели одну из величайших спортсменок к расистким и сексистким стереотипам, а другую выдающуюся спортсменку – к безликой декорации.

Защитник баскетбольной «Филадельфии» Бен Симмонс добавил:

- Это – неуважение по отношению к Серене. Как австралиец, я крайне разочарован.

Певица Ники Минаж (кто не в курсе – тоже барышня со специфичными формами) была еще более резкой:

-В нашей культуре принято гордиться естественным телом. Даже если оно – кровь с молоком! Мы любим фигуру Серены. А Найт изобразил ее так, будто ее комплекция должна вызвать смех.

Подобных комментариев – вагон и три тележки. Где Роулинг нашла в карикатуре сексизм? Почему Минаж вдруг забыла, что из себя представляет сам жанр карикатуры? На каком основании Симмонс разочаровался в национальном издании? Французам что теперь, утопиться после «картин» с обложек Charlie Hebdo?

Странно, что сама Серена никак не отреагировала. Может, сама в шоке от того, какой резонанс подняла своим весьма спорным поведением в том финале. А может, думает, как ей быть в ситуации, когда профсоюз судей вполне реально готов объявить ей бойкот?

ОПРАВДАНИЯ НАЙТА

Майк Найт на фоне своей карикатуры. Фото: The Herald Sun

Конечно, Herald Sun вступились за своего автора. И не только они. Австралийские СМИ и руководство местных медиа-ресурсов принялись защищать Марка Найта. В среду Herald Sun вышла с обложкой, обсмеявшей стереотипы о проявлениях расизма. Одной из тем большой карикатуры было изображение Серены с той самой, первой картинки. И подпись: «Запрещено: большие губы, объемные волосы, слишком сердитая».

Сам Найт поначалу пытался оправдываться. Отмечал, что он просто – художник. Уточнял понимание жанра карикатуры. Объяснял, почему Наоми Осака на его шарже нарисована светловолосой:

- Ну потому что у нее светлые волосы! – изумлялся происходящему бреду Найт. И подчеркивал – он делал акцент не на поле и цвете кожи Серены. А на том, что она сорвалась. Проявила склочный характер. Не более.

Куда там! Все было тщетно…

Ситуация вышла из-под контроля. Аккаунты Марка, а также его жены и детей, не просто завалили гневным постами. Завалили прямыми угрозами жизни! В итоге он закрыл свои страницы в соцсетях.

ВМЕСТО P.S.

А знаете, что самое смешное? В сети есть ролик. Смешной (в мечтах своих создателей) ролик. Из какого-то американского ТВ-шоу. В котором – не поверите! - снялась Серена Уильямс. И который представляет из себя самый жесткий, грубый и неостроумный шарж на другую экс-первую ракетку мира – Амели Моресмо. В нем Моресмо представлена мужеподобной грубой теннисисткой с тупым юмором и страшным акцентом, которую, по сюжету, и убивает Уильямс (в прямом смысле!). Так вот, если вот это – не сексизм, то что тогда? Если увидите Серену – спросите ее об этом ролике. Или если Моресмо – белая, то подобные шутки уместны?