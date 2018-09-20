Михаил Южный не сумел добраться до отметки в 500 побед за карьеру. Не хватило ровно одной. Он мог одержать ее в четверг, в Санкт-Петербурге. Но уступил испанцу Роберто Баутисту-Агуту – 6:7, 6:3, 3:6. И на этом – закончил карьеру.

НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ

- Это не было спонтанное решение. Оно назревало давно. Когда на турнирах ты только телом, а головой и мыслями находишься дома – о хороших результатах думать не приходится, - отметил Южный. – Несколько месяцев назад я сказал жене: «Пожалуй, закончу все в Питере». А уже летом, в Америке, мы окончательно решили сделать именно так.

Михаил объявил об этом в июле, в Атланте. Сказал, что после US Open проведет всего один турнир. Не «Кубок Кремля», который выигрывал в 2009-м. А именно St. Petersburg Open. Где тоже, кстати, побеждал – еще в 2004-м. Лишь два россиянина сумели взять титулы на обоих российских турнирах ATP. Первым стал – Евгений Кафельников. Вторым и пока что последним – Михаил Южный.

В Санкт-Петербурге ветерану Тура, ныне не входящему в топ-100 (Южный занимает 110-е место в рейтинге), охотно выдали wild card и подготовили обширную программу пребывания. Конечно – с особой церемонией. Полковник, как называют Михаила в мире тенниса, заслужил особых, пышных проводов! Все это будет. В субботу. Пока же все пришло к тому, что из золотого поколения российских теннисистов, блиставших в нулевых, профессиональный спорт покинул последний. Давно зачехлили ракетки Марат Сафин, Николай Давыденко, Игорь Андреев и Игорь Куницын, де-факто больше не сыграет и Турсунов (хотя официально об этом он не объявлял, но работа тренером с Ариной Соболенко пока интересует Дмитрия куда больше, чем возможное очередное тяжелое возвращение в Тур после травм). И вот – пришла пора Южного.

ПОЧТИ 500 ПОБЕД

Михаил прилетел на последний в карьере турнир имея за плечами 498 побед. В одиночках. На уровне турниров ATP (и Кубка Дэвиса). Из них мы многие помним. 10 побед пришлись на финальные матчи. Одна – над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open-2006. Много таких Южный добыл на «Больших Шлемах», добравшись до восьмерки лучших минимум раз на каждом из них. Конечно, все мы помним главную победу – в парижском «Берси», в решающем матче финала Кубка Дэвиса. Когда 20-летний Михаил, двумя месяцами ранее потерявший отца, совершил спортивный подвиг, отыгравшись со счета 0:2 у Поля-Анри Матье и впервые принес нашей стране вожделенную Серебряную Салатницу…

За все это мы – болельщики – всегда будем ему благодарны!

Конечно, Южному хотелось довести количество побед как минимум до круглой отметки. И он почти это сделал. В первом круге прошел Мирзу Башича. И подобрался к числу «500» вплотную. Последний шаг предстояло сделать в поединке с Роберто Баутистом-Агутом.

Не вышло.

Южный уверенно начал матч. Под ноль взял подачу испанца в дебюте стартовой партии. Повел 4:2. Но тут же позволил ему отыграться, а следом – уступил на тай-брейке. Второй сет надежду вернул – при активной поддержке трибун, россиянин уверенно победил – 6:3. Но в решающей партии Баутиста-Агут в последний момент оказался сильнее.

Выход Роберто к сетке, свечка Южного – аут. И все. И целых 19 лет карьеры теперь официально позади. Михаил в последний раз «салютовал» болельщикам фирменным жестом (приложив ракетку к голове и отдав честь рукой). И сорвал свои аплодисменты. Он заслужил этот момент. И заслужил удачу в другой, своей новой жизни.

ТУРНИР ATP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Категория ATP 250. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $1 175 190.

Одиночный разряд. Второй круг

Медведев (Россия, 8) – Кукушкин (Казахстан) – 6:3, 6:4. Баутиста-Агут (Испания, 5) – Южный (Россия) – 7:6 (8:6), 3:6, 6:3. Вавринка (Швейцария) – Хачанов (Россия, 4) – 7:6 (12:10), 7:6 (7:1).