«Просила Аслана только об одном, но он не сделал». Мы узнали секрет успеха Карацева

- Лет десять. Мы с Мишей проводили как-то межсезонку в Дубае, а Аслана туда привез Митя Турсунов, который очень ему тогда помогал. После совместной тренировки Аслана и Миши, Митя спросил: «Ну, как тебе пацан?» Поколение Карацева было вообще-то довольно разболтанным, подростки редко послушны. Я честно ответила: «Пока мозги не встанут на место, толку не будет».

- С октября прошлого года и до матча Аслана с Джоковичем на Открытом чемпионате Австралии я писала подробные разборы игр его соперников, давала тактические рекомендации, как против них действовать, - рассказала корреспонденту «Советского спорта» Настя, - какие схемы использовать в разных ситуациях и при разном счете, каких ответных действий ожидать. Помогло и то, что такие же выкладки я делала Мише (Кукушкину), который со всеми играл, и имел победы, как над Шварцманом, так и над Димитровым.

Что мы знаем о том, как люди приходят к успеху? О том, как и почему 27-летний аутсайдер вдруг взлетает к небесам и встает плечом к плечу с лучшими в своей профессии. Где тот недостающий элемент, пятый, шестой или десятый, который открывает дорогу к славе и богатству? Анастасия Кукушкина, бывший тренер и жена Михаила Кукушкина (игрока первой полусотни рейтинга АТР) считает, что ее вклад в успех Аслана Карацева был тем ключом, который открыл самый важный замок. Вот ее история.

- Списались в инстаграме, так как давно друг на друга подписаны. Я узнала, что в октябре прошлого года он без тренера собрался в Казахстан на 250-тысячник и предложила свои услуги: дистанционно анализировать его матчи, просчитывать варианты игры. Он сразу согласился. Я знаю, как вести матчевую статистику, как ее обрабатывать по стабильности и эффективности действий.

- Как практически осуществить работу на расстоянии?

- Пока Аслан был в Нурсултане я записывала его матчи, мы каждый день общались по телефону, я давал свои комментарии по недостающим элементам, характере игры и деталям по ведению борьбы. Сродни тому, что для Джоковича делал Крейг О Шоннесси, специалист по теннисной статистике.

«СПАСИБО, НАСТЕНА, ТЫ АНГЕЛ»

- Наверное, уровень топов рейтинга АТР задает много вопросов игроку второй сотни?

- Да, многое для Аслана было внове, писал «Спасибо, Настена, ты ангел». Даже такой простой вопрос, как восполнять энергию во время матча. Когда играл трехсетовик с Хачановым в Питере, то достал гель только в середине второго сета, когда сил уже не было. А это следует делать раньше, пока ресурсы не истощены, например, в конце первого, чтобы все полезные вещества успевали добраться до цели в нужный момент.

- Остался ли Аслан доволен помощью?

- Да и хотел сотрудничать, но вначале собирался поговорить с тренером. После Нурсултана у него шла София, я предложила ему приехать готовиться в Анталию, там я сейчас работаю директором теннисного центра и параллельно пишу диссертацию в МГАФКе, но он вернулся в Минск.

«ПРИСВАИВАТЬ СЕБЕ ВСЕ ЛАВРЫ ПРОСТО СМЕШНО»

- Тренеры обычно ревностно относятся к советам со стороны. Какова была реакция белорусского тренера Карацева Егора Яцюка?

- Аслан сказал, что Егор был сильно против. Мне казалось, что Аслану 27 лет, не 17, и он может самостоятельно принимать решения. Конечно Егор сделал большую работу, подтянул все элементы, который выбивались с прошлого года. Но он не может забирать себе все лавры и утверждать, что только он готовил Аслана и в психологическом, и в тактическом плане. Это просто смешно. Я знаю, что Аслан также работал с психологом из Питера, но про нее тоже ничего не известно. У Яцюка нет тех знаний и опыта, которые требуются, чтобы делать подробный тактический анализ соперников и писать резюме по стратегии игры против них.

- Егор, наверное, видел в вас конкурента?

- Я не собиралась отнимать Аслана у тренера. Свой «срок» я уже отмотала - восемь лет в АТР-туре. Мысли были такие: помогать ему и дальше дистанционно по тактической линии. Чтобы показывать и удерживать результаты на уровне «двадцатки-тридцатки», нужна команда из 6-7 человек. Много хороших парней сломались, пытаясь пробиться в одиночку: года идут, а прорыва все нет. Играть до 26 лет без результата - дорогое удовольствие.

«ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ С БИРЮКОВЫМ, УДАЛОСЬ С БУБЛИКОМ»

- На моей памяти, способных игроков, ровесников Карацева, у нас было немало, например, Миша Бирюков, жизнь которого трагически оборвалась в 27 лет...

- Мишу я знала с десяти лет, он всегда был в тройке лучших по своему году в России, но прорыва во взрослом туре никак не получалось. Я даже просила Мишу замолвить за него слово перед казахстанской федерацией. Но не получилось, зато получилось с Бубликом. Мы сделали Саше протекцию и его взяли. На фоне всего этого мне и хотелось помочь Карацеву.

- Аслан продолжал пользоваться вашей помощью и после Казахстана?

- Да, я такой человек, что если за что-то взялась, довожу до конца. Отправила ему резюме, что надо подправить и как, расписала недели предсезонки по деталям. После того, как он квалифицировался в Дохе, поздравила, похвалила, что учел все мои замечания. Тогда возникла идея расписывать не только его матчи, но и его предстоящих соперников, чтобы выявлять у тех какие-то явные недоработки и наиболее повторяющиеся «виннеры».

«ДИМИТРОВ «КОСИЛ» ПОД БОЛЬНОГО»

- Когда вы последний раз контактировали?

- 18 февраля. По ходу чемпионата Австралии я посылала Аслану все тактические выкладки вплоть до Джоковича. И не только. Понятно было, что, скажем, Димитров, если будет четвертый или пятый сет, начнет косить под больного. В их матче так и случилось. После побед получала маленькое сообщение: «Спасибо!» В общей сложности записала и проанализировала 16 матчей Аслана и матчи всех его соперников на чемпионате Австралии со второго круга до полуфинала.

- Получается работали «за спасибо»?

- Попросила только об одном: «Если считаешь, что я тебе помогла, упомяни, пожалуйста, в каком-нибудь СМИ мое имя. Но он не упомянул. Журналистам отвечал по шаблону, банально: «Хотел показать свой лучший теннис».

- Сейчас у Аслана дела идут не очень. С апреля не проходит дальше третьего круга...

- Не считаю, что на чемпионате США было плохое выступление, в данной ситуации третий круг, наверное, максимум. Точная информация по тактике или хотя бы по действиям соперника существенно экономит силы теннисисту. Иначе сеты уходят на поиски своей игры, пока теннисист интуитивно не поймет, как ему бороться с соперником.

- Полуфинал «Большого шлема», наверное, трудно будет повторить?

- На чемпионате Австралии Аслан заработал 700 очков, после такого успеха парни могут на одной только уверенности еще некоторое время показывать высокие результаты. Аслан, можно сказать, посбивал все «страйки», но теперь ему придется «плыть» самому. Главное, вектор он уже понял, и я желаю ему только удачи.