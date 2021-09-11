Павлюченкова: Я тебя обыграю. Рублев: не отдам и гейма

А.П. – У нас был сбор на Сахалине и там решался этот вопрос. Но, я изначально сама хотела попробовать микст.

– Как так получилось, что вы встали в пару? В Токио же был ваш первый опыт в миксте?

Анастасия Павлюченкова: – Не совсем. Но потихоньку начинаем привыкать

– Привыкли уже к тому, что теперь вы олимпийские чемпионы? – первый вопрос Андрею и Насте.

Весело, с шутками-прибаутками и подколами – в таком ключе прошел час, который лидеры мирового тенниса провели в нашей редакции. Если добавлять реплики «смеется» или «улыбается» каждый раз, когда это происходило, то текст стал бы в два раза длиннее. Поэтому реплики мы оставили только там, где без них совсем уж нельзя. При этом мы поняли, одну из главных причин их успеха – психологическая совместимость и веселый нрав обоих.

– В чем секрет вашего успеха? Первый турнир и сразу победа.

– Раз в год и палка стреляет, – смеется Андрей.

А.П. – Давайте я лучше отвечу на этот вопрос...

Андрей Рублев: Нет уж, давай я. Все просто удачно сложилось. Что Настя изначально не парный игрок, что я, но у нас все получилось. Мы выиграли всё и это непередаваемые ощущения. Хотя нервы были на пределе буквально.

– Продолжение парных выступлений будет?

А.Р. – Если только на следующей Олимпиаде. Пока не готов снова пережить все те волнения. Нервная система не выдержит.

А.П. – Да, было очень волнительно. Эти ощущения на Олимпиаде точно никогда не забудешь.

А.Р. – Поскольку мы не парные игроки, у нас не было уверенности в результате. И мы играли против сыгранных пар, что только увеличивало волнение и сильно давило морально.

– Для вас, Андрей, это была первая Олимпиада. Оправдались ожидания?

А.Р. – А, как после золота можно говорить, что не оправдались?

– Кто вас поздравлял?

А.Р. – Кто только не поздравлял!

А.П. – Меня Земфира поздравила. Было приятно получить внимание от такой неординарной личности. Причем, мы не были до этого знакомы.

– Любите творчество Земфиры?

А.П. – Не могу сказать, что я поклонница, но, конечно, знаю ее песни.

– Настя, можете сравнить две ваши Олимпиады – в Рио и в Токио?

А.П. – В плане организации в Токио было намного лучше и приятнее, чем в Рио. Кроме того, когда я отправлялась на Олимпиаду в Бразилию, меня напугали тем, что там есть опасность заразиться вирусом Зика, посоветовали на ночь закрывать плотно окна и брызгаться спреями от насекомых. Кроме того, рекомендовали не выходить в город потому как могут зарезать просто за айфон. Поэтому летела в Рио уже «накрученная», плюс пришлось полететь одной, потому что тренер решил остаться дома, Олимпиада ему не была интересна (у меня тогда был тренер–иностранец), оставить дома мобильный. В результате я прилетела, быстренько проиграла, съездила с Женей Донским посмотреть на статую Иисуса и вернулась домой. Так что весь олимпийский опыт в Бразилии был сомнительный, конечно.

– Зато в Рио в Олимпийской деревне был «Макдоналдс», а в Токио его не было.

А.П. – Точно. «Макдоналдс» там реально спасал всех. У нас там было место встреч, своя спортивная тусовка.

РУБЛЕВ: ПЕРЕД ТОКИО БЫЛА ОДНА СОВМЕСТНАЯ ТРЕНИРОВКА

– Карантинные ограничения в Токио сильно мешали?

А.Р. – Я бы так не сказал. Единственное, нельзя было из деревни выходить. Но, по сути, вовремя Игр ты и так живешь в Олимпийской деревне постоянно, свободных дней, чтобы погулять по городу особо нет.

– Если бы Олимпиада год назад состоялась, вы бы играли в микст?

А.Р. – Конечно, да. Не знаю, правда каким составом.

– Сколько тренировок перед выступлением вы провели вместе с Настей?

А.Р. – Одну.

– Если вспомнить прошлый год и карантин, как его провели?

А,П. – Благодаря карантину я Москву полюбила чуть больше. Раньше я скептически относилась к Москве, подолгу не хотела тут бывать. Потому что я с детства в постоянных разъездах. Теперь поняла, что без тенниса тоже есть жизнь.

– Какие места любимые в Москве?

А.П. – Патрики.

– Андрей, а вы чем занимались во время карантина?

– Грустил. Как и всегда... – смеется Рублев.

А.П. – Любимое хобби, подкалывает Андрея Настя.

А.Р. – На самом деле, не сильно мне нравилось это время, но старался использовать его по максимуму. Продолжал тренироваться.

– Вакцинировались?

А.Р. – Еще нет. Посмотрим, как будет складываться ситуация. На Australian Open, например, новое правило: если ты не вакцинирован – карантин на две недели, если вакцинирован – можешь сразу играть.

– Тяжело было сидеть в Австралии на карантине две недели?

А.Р. – На самом деле, нет.

– Как поддерживали форму?

А.П. – Первые три или четыре дня я прыгала в номере на скакалке.

– А страха не было заразиться?

А.Р. – Конечно, был. Регулярно кто-то из спортсменов показывал положительный тест.

РУБЛЕВ: ЗА КАРАНТИН ПОТЕРЯЛ МИЛЛИОНОВ ПЯТЬ

– Финансово как-то сказалась пандемия на теннисной индустрии?

А.Р. – Могу сказать за себя. Хотя мне и грех жаловаться, но, похоже, я не лучшее время выбрал, чтобы попасть в Топ–5. Если бы я года два назад так стоял, то заработал бы миллионов на пять больше.

– С судьями на вышке уже «ручкаются»?

А.Р. – До сих пор еще нет. Только машут. Но, у каждого вида спорта своих рамки. В теннисе еще в прошлом году могли тебя не допустить до игры, если ты случайно контактировал с переносчиком ковида. А в баскетболе, например, в то же самое время, если кто-то сдавал из команды положительный тест, его убирали, а другие игроки команды продолжали соревнования.

– Вместе победу в Токио успели отметить?

А.Р. – Нет. Почти сразу после игры в аэропорт надо было ехать. Так что пока не было такой возможности.

А.П. – Может перед Кубком Кремля или во время турнира отметим. Посмотрим по ситуации.

– Настя, вы проводите один из лучших сезонов: на «Ролан Гарросе» дошли до финала, выиграли Олимпиаду.

– Подготовка к этому сезону особо ничем не отличалась от предыдущих. Просто так совпало, да и голову чуть отпустило – повзрослела. Начало года, кстати, у меня не очень сложилось: в Австралии сыграла так себе, потом в Питере было обидное поражение. Были ведь годы, когда я просто, как турист, разъезжала по турнирам. Тогда я себе поставила что-то вроде дэдлайна: если в ближайшие годы не будет результата, то надо завязывать. Какой смысл продолжать? Десять лет назад я стояла в рейтинге 13–й, почти в десятке. А Топ–30 или Топ–40 для меня не цель. Поэтому причины нынешних успехов в том настрое: либо я собираюсь и начинаю пахать, либо заканчиваю.

– Неужели реально были мысли завершить карьеру?

А. П. – Прямо совсем завершить – нет. Просто пару лет назад у меня был достаточно депрессивный период, я не понимала, что я хочу делать. Играть тогда совсем не хотелось. Ездила по турнирам, тусовалась. И задавала себе вопрос: какой смысл вот так играть?

А.Р. – Да ладно, не хотела ты завязывать!

А. П. – А я и не говорю, что хотела. Был просто сложный период. А помогли мне тогда разговоры с понимающими людьми. Плюс самоизоляция.

А.Р. – Вот тогда ты ее впервые попробовала.

«НИКОГДА НЕ РУГАЕМСЯ»

– В истории было много матчей в формате «женщина против мужчины». Если вы сыграете друг с другом, какой будет результат?

А.П. – Да я его обыграю! Какое у тебя любимое покрытие? О, занервничал!

А.Р. – Я просто думаю, как бы так ответить, чтобы не обидеть.

А.П. – На грунте я…

А.Р. – А на траве? Асфальте? Даже если в джинсах выйду, и гейма не возьмешь.

А.П. – Вот видите, какой он на самом деле.

– В миксте эйсы делали мужчинам?

А.Р. – Вроде же были у тебя.

А.П. – Нет, подачи – не мой конек.

– Бывало, что во время матча вы ругались друг с другом?

А.Р. – Нет. Это прямой путь к поражению. Ошибки бывают всегда, это часть игры, если из–за этого ссориться, то будет только хуже.

А.П. – Смысл игры в паре как раз в том и состоит, чтобы поддерживать друг друга.

РУБЛЕВ: ВЕРЮ ЛИ В ВАЛЕРУ? Я ВЕРЮ В ФЕДЮ

– Свежая новость: с понедельника Андрей Рублев станет пятой ракеткой мира. Обойдете Тима и Надаля. В вашем инстаграме второе фото, как раз с Рафаэлем, вам там 14 лет. Теперь вы его обходите в рейтинге.

А.Р. – Ну он же не играет сейчас из–за травмы, так что большого подвига в этом нет. Никаких особенных чувств в связи с этим не испытываю, да и вообще, стараюсь не обращать на такое внимание. Есть вещи, которые намного важнее, которые меня и довели до Топ-10.

– С понедельника ситуация в рейтинге будет такой: первый – Джокович, а потом четыре теннисиста это либо россияне, либо с российскими корнями. Настя, кто из преследователей и когда обгонит серба?

А.П. – В ближайшее время – никто.

А.Р. – Вот так ты в меня веришь…

А.П. – Это тебе ответ за то, что не отдашь гейм даже в джинсах.

А.Р. – Я думаю, что и у Дани Медведева, и у Саши Зверева есть шансы обыграть Новака на US Open (разговор был до того, как сыграли Джокович и Зверев – серб победил в пяти партиях).

А.П. – У Дани реально хорошие шансы выиграть свой первый «Большой шлем», тем более он Джоковича не раз побеждал.

– Кто, по–вашему, лучший теннисист всех времен и народов?

А.Р. – Для меня – Надаль.

– Почему спросил: сейчас в Нью–Йорке Джокович может выиграть календарный «Большой шлем», чего не было более 50 лет, и обогнать Надаля и Федерера по количеству выигранных мэйджоров. Пока у всех троих – по 20 выигранных турниров.

А.Р. – Если исходить из результата, то Джокович, конечно, лучший. Он выиграл все «Мастерсы», дольше всех находится на первой строчке рейтинга.

А.П. – Зато у него нет золотой олимпийской медали, а у Рафы есть.

А.Р. – Ну это немного другое. Продолжу свою мысль: если же брать по стабильности, то лучший – Надаль. У того же Джоковича бывают матчи, где у него ничего не получается, проигрывает 2:6, 3:6 или 3:6, 4:6. У Надаля же, даже если у него не идет игра, выиграть безумно сложно. Даже с самой плохой игрой он дойдет как минимум до четвертьфинала на самых крупных турнирах.

А.П. – По мне лучшие – Федерер и Надаль.

А.Р. – Если же исходить из элегантности, красоты игры, красоты в игре, то действительно: лучший – Федерер.

– Вы оба футбольные болельщики. Главный футбольный вопрос: в Валеру верите?

А.П. – Я да.

А.Р. – Я дружу с Федей Смоловым, вчера только виделись. Я верю в Федю. Он искренне любит футбол, это самое главное.

БЛИЦ

– Месси или Роналду?

А.П. – Роналду. Он мне давно нравится. И внешне, и как человек. Он столько всего достиг, но до сих пор помешан на футболе. Не расслабляется и большой респект ему за это.

А.Р. – Роналду. Наслышан, как он вкалывает: раньше всех приходит на тренировку и позже всех уходит. Он – машина: пашет, пашет и пашет. Еще в нем очень нравится, что он не боится взять на себя и инициативу, и вину, если что-то не получилось.

– Marvel или советские фильмы?

А.П. – Marvel.

А.Р. – Marvel

– Любимый герой?

А.Р. – Человек–паук.

А.П. – Бэтман.

А.Р. – Бэтман не из Marvel!

А.П. – Да? Но он все равно любимый. Тогда пусть будет Капитан Америка.

– R’n’B или рок–н–ролл?

А.Р. – Рок–н–ролл. И наш, и западный. Из нашего: «Наутилус», «Кино».

А.П. – По настроению. Нравится «Нирвана», Оззи Осборн – это рок, нравится Рианна – R’n’B.

– Париж или Нью–Йорк?

А.П. – Нью–Йорк.

А.Р. – Мне тоже больше нравится Нью–Йорк.

А.П. – Более прикольный город, близкий по духу. Похож чем-то на Москву.