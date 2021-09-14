Кровоточащий большой теннис. Игра стремительно деградирует

Женский финал. Англичанка Эмма Радукану против канадки Лейлы Фернандес. Радукану в равной борьбе вырывает первый сет и убегает в отрыв во втором 5:2. Соперница в ответ взвинчивает темп, отыгрывает два матчбола и перехватывает инициативу. На 5:3 и «ровно» вдохновленная Лейла загоняет Эмму в угол, и та, отбивая мяч, скользит коленом по харду. Очко у Лейлы – она получает брейкбол и шанс на восстановление паритета. Соперница еле дышит, трибуны замерли, предвкушая перелом.

Но... Поднимаясь с колен, Радукану замечает, что из царапины тоненькой струйкой поползла кровь. В матче возникла пауза. Что в таких случаях делала моя десятилетняя дочь, играя на чемпионате города? Она спринтовала к сумке, доставала полотенце, вытирала кровь и прилепляла пластырь. 10 секунд - и дочь снова носилась по корту, потная и решительная. Что делает 18-летняя Эмма Радукану? Она упирает руки в боки и бросает взор на судью. Камеры дают крупный план «окровавленной» ноги. Вытирать свою кровь она не спешит. Миллионы зрителей, из тех, кто никогда не лазил по деревьям, не прыгал через лужи и не падал с велосипеда, пускают на этом месте слезу сострадания.

ЗА СКОЛЬКО, ДЯДЯ, ПОЧИНИТЕ ТЕЛЕГУ?

- Что это со мной? Не смертельно ли? – повисает в воздухе немой вопрос судье.

Судья включается в работу и вызывает на корт медсестру. Объявляется медицинский тайм-аут. Горячий пульс спортивной битвы падает до штиля ортопедического кабинета.

Медсестра опускается на колени, снимает с плеч тяжелый рюкзак и принимается колдовать над царапиной. Из марли сооружается »Наполеон». Эмма комфортно откинулась в кресле, ее дыхание выровнялось, она почти медитирует. Соперница Лейла Фернандес тщетно ищет правды у супервайзера: «Почему так долго, ей что, накладывают швы?»

- За сколько, дядя, почините телегу? – спрашивал герой «Формулы любви».

- Да за день управлюсь!

- А если за два?

Преимущество Фернандес, спортивная борьба и страсть, вылетели в трубу, оставив за собой холодок чего-то другого, что к спорту имеет мало отношения. Полностью восстановившись, Радукану не спеша вышла на корт, отыграла брейкбол и легко довела матч до победы.

ДЕЙСТВИЯ СУДЬИ ПРИ УКУСАХ ТРОПИЧЕСКИХ МУХ

Да, действительно, есть такое правило, есть даже автор этого недревнего правила: «при виде крови судья может остановить игру и дать до пяти минут на устранение кровотечения». Кровотечения? В теннисе? Вы не ошиблись дверью?

На следующий день после женского финала английская газета (“London new time”) вышла с заголовком: «Эмма Радукану истекает кровью от ужасного пореза». Усилиями британской прессы лаун-теннис на ходу из белых одежд переоблачился в багровые тона и перекочевал в категорию «контактных единоборств». Так оно и есть: контактирует ракетка с рукой, нога с кортом, затылок с кепкой. Колено может сконтактировать с мухой или комаром, а эти гады, особенно прилетевшие из Африки, переносчик паразитов и смертельных болезней. Давно назрело новое правило: «Действия теннисного судьи при укусах тропических мух». И не вздумайте прихлопнуть комара собственной рукой – дождитесь медбрата с капельницей и прибором вентиляции легких. Вдруг отекут.

Бадминтон, где количество денег не позволяет так творчески разыграться фантазии конторских работников, при появлении царапины предлагает игроку дискретно и быстро вытереть кровь и приклеить пластырь. Без медицинского тайм-аута, не нарушая течения борьбы. По ходу получасового матча зритель бадминтона получает не меньше двадцати минут чистого игрового времени.

ТЕННИСНЫЙ «ДОМ 2»

Что получает зритель лаун-тенниса в эпоху риэлити-шоу и рекламных войн? Чтобы получить те же двадцать минут чистого игрового времени, теннисный зритель должен отсидеть на трибуне не меньше полутора часов. Такова средняя продолжительность теннисного матча. Что же видит зритель в оставшиеся час и десять минут?

Он видит теннисный «Дом 2». Большую часть времени игрок занимается чем угодно, но не игрой в теннис: он поглощает килограммами бананы, выпивает литры воды, ходит по туалетам (что немудрено, выпив столько воды), обслуживается медбратом, считает ворон на смене сторон (полагается убить полторы минуты рекламного перерыва каждые два гейма матча – нововведение семидесятых), а также усыпляет на подаче соперника, а заодно и зрителя, долгими шаманскими ритуалами. Без Камилы Джорджи и ее волнующих юбок зритель засыпает на втором гейме на девяти турнирах из десяти.

В ATP НЕДОБОР ПО ГЕЯМ

Как и подобает участникам «риэлити-шоу», теннисистам на пресс-конференции предлагают вопросы на животрепещущие темы: почему, например, в мужском туре до сих пор не было ни одного гомосексуального каминг-аута. Именно это пыталась узнать нью-йоркская пресса у нашего Даниила и его коллег. Теннисистки - те делают каминг-аут регулярно и с огоньком, футбол имеет своих геев, даже регбисты получили зачет по ЛГБТ. Один мужской теннис отстает, волновался американский журналист.

Список упущений можно продолжить: отстает теннис также по расовым и гендерным показателям. Нет в его рядах оленеводов Ямала, нет афганских женщин, а также людей, страдающих ожирением. Хотя в последнем вопросе наметился позитивный тренд - репрезентативность толстых смогли повысить за счет болл-боев.