Как не потерять миллион. Теннис ждут реформы

КРОВЬ НА КОРТЕ

Открытый чемпионат США запомнился не только блестящей победой Даниила Медведева, но и скандальными затяжками времени. Пока коллеги по олимпийскому цеху пытаются сделать спортивное действо более компактным и зрелищным, теннисисты растягивают матчи в жвачку-тянучку. В полуторачасовом матче игрового времени «накапает» едва на полчаса.

Пять минут медицинского тайм-аута получила Эмма Радукану на «врачевание» царапины в финале женского турнира, другие дамы тоже не отказывали себе в массажах и перебинтовках по ходу игры. Мужчины в Нью-Йорке отличились тем, что «батальонами» уходили в туалеты и раздевалки в самые критичные моменты матчей.

А что же судьи? Те лишь беспомощно хлопали глазами. Судейские права по сравнению с правами игроков сильно ограничены: современный теннис - это спорт двух победивших разногендерных профсоюзов (АТП и ВТА), где спортсмены-звезды, особенно мужчины (читай посреднические агентские компании их представляющие) диктуют условия игры, порой доводя лаун-теннис до маразма.

На контрасте с теннисом родственный ему бадминтон - спорт единого неделимого продукта: женщины, мужчины, юниоры, ветераны, клубы – все под одной объединяющей международной федерацией. И в отличие от тенниcистов численность бадминтонистов в мире непрерывно растет – сегодня в него играют 220 млн. человек. Лишь футбол имеет больший охват населения.

О переменах в спорте я поговорила с экспертами: Ларшем Графом и Торстеном Бергом. Первый – один из самых заслуженных и уважаемых судей в мировом теннисе, вице-президент АТП. Второй - не менее заслуженный и уважаемый бывший глаза Европейской федерации бадминтона, а также бывший вице-президент Мировой федерации бадминтона.

В ТУАЛЕТ С СЕКУНДОМЕРОМ

Ларш Граф: Я не знаю, почему царапина Радукану в финале Открытого чемпионата США заняла так много времени. И никто не знает. Это сейчас дебатируется всеми. Обычные действия при царапине: промыть и наложить пластырь. Все. Это не вина игрока, не вина судьи, это медработник потратил пять минут на то, что можно решить за полминуты.

Раньше в правилах было написано: тайм аут полагается только при «острой травме», теперь по просьбе игроков убрали определение «острая». Игроки мотивируют тем, что само понятие - расплывчатое, и никто точно не может сказать, что «неотложное», а что нет. В результате последнее время в матчах стало так много медицинских перерывов. Конечно, подобные задержки в критичный момент нарушают течение матча. Есть еще одно изменение в том же ключе: если раньше решение по медицинским таймаутам принимал рефери, но теперь – решает медработник.

Не меньше обсуждались туалетные перерывы. Восьмиминутное отсутствие, как в случае с Циципасом, недопустимо. Надо ввести лимит времени. Всегда есть поблизости туалет. Если нет - поставить кабинку. Есть предложение: не уложился в 5 минут – получи предупреждение. Если пришел после шести, то предупреждение со снятием очка. Есть также правило «корректировка одежды», которым тоже злоупотребляют, потому что оно не ограничено во времени.

Торстен Берг: В бадминтоне все по-другому: если игрок получил травму, то он может вызвать рефери, который решает, нужен тут доктор или нет. Доктора вызывают на корт не для лечения, а для того, чтобы он дал совет игроку: продолжать матч или нет. Он не массажирует и не разминает мышцы. У нас на это не предусмотрено времени. Также игроку нельзя покидать площадку ни при каких обстоятельствах. Единственное, что может сделать медработник: приклеить пластырь или применить спрей. Игра должна была непрерывной.

НАДАЛЬ БЫЛ ПРОТИВ

В девяностых годах федерация бадминтона провела сравнительное исследование матчевого времени в бадминтоне и теннисе. За четыре часа мужского финала Уимблдона зрители получили меньше игрового времени, чем за час и 15 минут мужского финала в бадминтоне.

Ларш Граф: Да, затяжки матчей – большая проблема. Теннис теряет зрителей. Все затягивается до невозможности: сначала пять минут разминаются, потом обязательно надо сходить в туалет, потом еще что-то и вместо обозначенного в расписании времени 13.00 получается 13.10. Для телевидения это критично. Телезритель смотрит на расписание: там стоит 13.00, он включает ТВ, а матч все не начинается, ни в 13.00 ни в 13.05. Будучи нетерпеливым, современный человек переключает канал, попадает на фильм и застревает на два часа. Когда он возвращается обратно в теннис, матч уже закончен.

Что мы сделали? Ввели правило отсчета времени между очками на корте. Многие, в том числе и Надаль, были против, но это умные люди и, если правила введут, то они приспособятся.

Торстен Берг: Наша главная задача - чтобы игра была непрерывной. Это основной закон бадминтона. Задержек между очками быть не должно. Никаких. Когда игрок перед подачей начинает тянуть время – это раздражает всех. В этом вопросе мы даем своим судьям карт-бланш и четко инструктируем, как пресекать такие действия. Конечно, это средство ментальной борьбы между игроками: один уже готов, а другой пытается сломать его концентрацию оттягивая начало розыгрыша. Мы учим наших судей создавать на корте предпосылки для честной игры. Кстати, наши бадминтонисты в этом вопросе не так уж плохи. У Международной федерации бадминтона есть рычаги влияния на игрока через национальные федерации. В теннисе ситуация другая, там правят АТП и ВТА, поэтому судьи не контролируют игру, их полномочия ограничены.

ЗАЧЕМ САЖАЮТ ТЕННИСИСТОВ?

Главная задержка времени в большом теннисе происходит при сменах сторон. Трудно представить другой вид спорта, где атлет присаживается каждые пять минут игры. В хоккее, конечно, играющие звенья меняются довольно часто, но скорость игры гораздо выше, игроки на льду в постоянном движении: полотенцем никто не обтирается и клюшку не ковыряет.

Стулья на теннисных кортах появились в 1974 году. По настоянию ТВ, чтобы втиснуть две минуты рекламной вставки. До этого времени игроки, меняясь сторонами только обтирались полотенцем. За две минуты, кстати, можно и два гейма сыграть.

Стулья в бадминтоне возможны, однако, если они стоят, то на них никто не присаживается – это считается показателем слабости. Женщины и мужчины в этом вопросе едины. Присаживается лишь 37-летний индонезиец Хендра Сетиван, вторая ракетка мира в парном разряде и отец троих детей. Но ему это прощается: «Старик устал». Его 33-хлетний партнер в это время стоит рядом.

Ларш Граф: Идеи вернуться к изначальному варианту не обсуждались. Если зрители потребуют сократить время на сменах сторон, если мы можем доказать, что на игру это оказывает деградирующее влияние, то будем обсуждать и изменять.

Торстен Берг: Да, у нас тоже есть перерывы. Две минуты отдыха, когда счет доходит до 11, а также двухминутные перерывы между сетами. Это требование ТВ. Раньше до эпохи ТВ перерыв в бадминтонном матче был один, хотя и долгий – пятиминутный перед решающим сетом.

ДАЙТЕ НАРОДУ ПОКРИЧАТЬ

Теннис остается единственным физически активным спортом, где от зрителей требуется тишина во время розыгрыша очка. Это тоже не прибавляет болельщиков. Большинство приходит на стадионы за эмоциями и за возможностью их открыто выражать.

Торстен Берг: У нас тоже было «правило тишины» и наши судьи постоянно призывали зрителей «Пожалуйста, потише». Мы отказались от него лет 15 тому назад. И ни разу не пожалели. Зритель принял нововведение на «ура». Как правило, публика не кричит под руку подающему. Есть, конечно, индонезийцы, они кричат нон-стоп, но в Индонезии бадминтон – единственный спорт, где они преуспели, поэтому все на нем сошли с ума. Есть хорошее средство против шума трибун – закрой глаза и сосредоточься. Сейчас у нас на стадионе и музыка играет по ходу матча и бадминтонисты на глазах приспосабливаются, улучшают свою концентрацию.

ДИКТАТУРА ТЕЛЕАППАРАТА

Куда будет развиваться спорт, покажет время. «Федеративный» бадминтон, как и «профсоюзный» большой теннис, оба существуют с оглядкой на ТВ. ТВ нужны короткие, не больше часа матчи с фиксированным временем начала игры – так матчи лучше встают в расписание программ. Главным теннисным турнирам, витрине этого вида спорта, на которой держится популярность и прибыльность игры ( Уимблдон, «Ролан Гаррос», Открытые чемпионаты Австралии и США) по контрасту нужны длинные матчи: им надо заполнять свои стадионы две недели турнира с утра и до вечера. Есть еще зрители, которые хотят кричать и двигаться, а не сидеть и молчать.

Как угодить и тем и другим и третьим, не выплеснув с водой ребенка, над этим будут ломать головы теоретики лаун-тенниса в ближайшее время.