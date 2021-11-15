Изнасилованная старым коммунистом и пропавшая в никуда. Теннисистка Пэн Шуай исчезла

Буквально не так давно, а именно 2 ноября, бывшая первая ракетка мира в парном разряде, чемпионка Уимблдона и Ролан Гаррос 35-летняя Пэн Шуай пишет в своём микроблоге Weibo (это китайская соцсеть, так как Facebook и другие сети в Китае запрещены) сообщение с обвинениями в сексуальном насилии в адрес одного из бывших лидеров компартии Китая, вице-премьера - 75-летнего Чжан Гаоли. Произошло это то ли на следующий день, то ли в прямо в день его билея.

В сообщении рассказывается о многолетней связи теннисистки (она завершила карьеру официально в 2018 году и совсем уже не выступает с февраля 2020 года) и женатого политика, а также о том, насколько «токсичной» была та связь для Пэн Шуай.

По словам теннисистки-чемпионки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом.

После этого встречи, которые, по словам теннисистки, случались против ее воли, происходили на протяжении трех лет и закончились совсем недавно. Она подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств вины Гаоли в сексуальном насилии.

В течение нескольких часов сама запись и все упоминания о ней в «китайском интернете» удалены. И это не все. Китайская соцсеть заблокировала возможность публиковать посты с именами теннисистки и политика, а также со словом «теннис».

Уже 12 дней никто из-за пределов Китая не может связаться с Пэн Шуай.

Глава Женской теннисной ассоциации потребовал от китайских властей разъяснений по ситуации с Пэн, пригрозив санкциями. Надо напомнить, что Китай является местом проведения Итогового турнира WTA (в этом году он разово был перенесен в Мексику). Ну и в целом история накануне зимних Олимпийских Игр крайне скверная.