«А что сделал бы Новак?» Медведев - в двух победах от вершины рейтинга

Вчера наш теннисист одержал великолепную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Чтобы заслужить пропуск в полуфинал, Медведеву пришлось бороться пять сетов. Несмотря на уверенную игру канадца в первых двух партиях, у россиянина будто появилось «второе дыхание» в третьей. А вот канадский Феликс оказался отнюдь не железным. В четвертом сете Даниил ушел от матчбола, а в пятом совершил ранний брейк и довел дело до победы.

Как признался сам теннисист после почти пяти часов игры, в перерыве при 2:0 по сетам он спросил себя: «А что бы сейчас сделал Новак?»

Вслед за Медведевым и мы зададимся вопросом, что бы сделал сейчас лучший теннисист мира, а, возможно, и лучший игрок всех времен? До победы на турнире «Большого шлема» Даниилу осталось выиграть два матча. Причем итоговая победа принесет россиянину сразу два титула: чемпиона Australian Open и звание первой ракетки мира. Есть за что бороться!

Безусловно, точных прогнозов никто дать не может. В полуфинале подопечный Жиля Сервары поспорит с давнишним знакомцем Стефаносом Циципасом, которого знает еще с юниоров. Пока счет личных встреч - 6:2 в пользу россиянина. Правда, грек (который, на самом деле наполовину русский - его мать известная советская теннисистка Юлия Сальникова, а дед - знаменитый футболист «Спартака» Сергей Сальников) в Австралии смотрится весьма неплохо. К тому же, в последней игре с итальянцем Янником Синнером четвертый сеяный провел всего три короткие партии. Медведев же еще в матче 1/8 финала против Максима Кресси брал медицинский тайм-аут, чтобы справиться с болями в спине. Хотя, по всей видимости, травма была не очень серьезной. По крайней мере, в поединке с Альяссимом подобных пауз не возникало. Важно, что Даниил проявил способность бороться за каждый мяч, за каждое очко. И к решающим матчам он подошел в великолепной форме. Впрочем, так же, как и его предстоящий соперник.

Главный вопрос: насколько сильно скажется усталость на россиянине, успеет ли он восстановиться за неполных два дня? Одно можно сказать наверняка: очередная встреча Медведева и Циципаса точно получится яркой. При положительном же для россиянина исходе в финале ему предстоит встретиться с победителем битвы между Рафаэлем Надалем и Маттео Берреттини.

Возвращаясь же к вопросу «А что бы сделал Новак?», можем уверенно утверждать: серб отделал бы обоих соперников, выиграл бы турнир и стал бы первой ракеткой мира.

Посмотрим, что сделает Даниил. Матч начнется в пятницу не ранее 11.30 по Москве.