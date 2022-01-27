Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«А что сделал бы Новак?» Медведев - в двух победах от вершины рейтинга

Вторая ракетка мира Даниил Медведев продолжает свой путь на Открытом чемпионате Австралии к званию первой ракетки мира.
«А что сделал бы Новак?» Медведев - в двух победах от вершины рейтинга
27 января 2022 19:47
автор: Дарья Могилевич
автор фото: Твиттер Даниила Медведева

Вчера наш теннисист одержал великолепную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Чтобы заслужить пропуск в полуфинал, Медведеву пришлось бороться пять сетов. Несмотря на уверенную игру канадца в первых двух партиях, у россиянина будто появилось «второе дыхание» в третьей. А вот канадский Феликс оказался отнюдь не железным. В четвертом сете Даниил ушел от матчбола, а в пятом совершил ранний брейк и довел дело до победы.

Как признался сам теннисист после почти пяти часов игры, в перерыве при 2:0 по сетам он спросил себя: «А что бы сейчас сделал Новак?»

Вслед за Медведевым и мы зададимся вопросом, что бы сделал сейчас лучший теннисист мира, а, возможно, и лучший игрок всех времен? До победы на турнире «Большого шлема» Даниилу осталось выиграть два матча. Причем итоговая победа принесет россиянину сразу два титула: чемпиона Australian Open и звание первой ракетки мира. Есть за что бороться!

Безусловно, точных прогнозов никто дать не может. В полуфинале подопечный Жиля Сервары поспорит с давнишним знакомцем Стефаносом Циципасом, которого знает еще с юниоров. Пока счет личных встреч - 6:2 в пользу россиянина. Правда, грек (который, на самом деле наполовину русский - его мать известная советская теннисистка Юлия Сальникова, а дед - знаменитый футболист «Спартака» Сергей Сальников) в Австралии смотрится весьма неплохо. К тому же, в последней игре с итальянцем Янником Синнером четвертый сеяный провел всего три короткие партии. Медведев же еще в матче 1/8 финала против Максима Кресси брал медицинский тайм-аут, чтобы справиться с болями в спине. Хотя, по всей видимости, травма была не очень серьезной. По крайней мере, в поединке с Альяссимом подобных пауз не возникало. Важно, что Даниил проявил способность бороться за каждый мяч, за каждое очко. И к решающим матчам он подошел в великолепной форме. Впрочем, так же, как и его предстоящий соперник.

Главный вопрос: насколько сильно скажется усталость на россиянине, успеет ли он восстановиться за неполных два дня? Одно можно сказать наверняка: очередная встреча Медведева и Циципаса точно получится яркой. При положительном же для россиянина исходе в финале ему предстоит встретиться с победителем битвы между Рафаэлем Надалем и Маттео Берреттини.

Возвращаясь же к вопросу «А что бы сделал Новак?», можем уверенно утверждать: серб отделал бы обоих соперников, выиграл бы турнир и стал бы первой ракеткой мира.

Посмотрим, что сделает Даниил. Матч начнется в пятницу не ранее 11.30 по Москве.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Широко живет. Выглядит нескромно"Казахстанская волейболистка выложила фото из душаМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристок
Гуд-бай, Азмун, адьос, Кордоба. Обзор трансферов РПЛ
История с переходом Сердара Азмуна из «Зенита» в «Байер» приобретает новый поворот.
Еще два года назад он рисовал лучше, чем прыгал, а сейчас едет на Олимпиаду за золотом. Портрет Марка Кондратюка
Рассказываем о новом лидере российской мужской «фигурки», чьего имени еще недавно никто не знал.
Что происходит? Биатлонисты пошли на штрафной круг — в Пекин не полетели сразу пятеро из олимпийской команды
Наши биатлонисты не смогли в полном составе отправиться на Олимпиаду. Причины этому разные, в том числе - организационные проколы.
NaVi возвращается! Расклады на BLAST Premier Spring Groups 2022 по CS:GO
C 28 января по 6 февраля пройдет онлайн-турнир с участием 12 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 200 тысяч долларов.
Шакил О’Нил ради букмекера продал долю в клубе НБА
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отказался от акций «Сакраменто Кингз», чтобы стать послом WynnBet.
Опять что-то намутили. Похоже, РПЛ откажется от Fan ID, слова Соловьева и Пескова — сигнал
Неожиданным образом разворачивается ситуация вокруг свежепринятого закона о Fan ID.
«И я подумал: а что бы сделал Джокович?» Как Медведев одержал самую героическую победу в карьере
В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев с огромным трудом победил в пяти партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, отыгравшись со счета 0:2 по партиям и матч-бола в четвертом сете. В пятницу, 28 января, в 1/2 россиянин встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.
Юри Алберто свой трансфер не окупит. Рейтинг 20 главных покупок в истории «Зенита»
Юри Алберто в ближайшее время перейдет в стан чемпионов России. «Плеймейкер» изучил трансферную политику «Зенита».
«Спартак» отпустил голландца, «Зенит» переплатил «Уралу», у ЦСКА проблемы с Гайчем. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» - о горячих новостях с трансферного рынка РПЛ.
Россия ворвалась в тройку лидеров по призовым в мировом киберспорте
2021 год ознаменовался не только доминированием команд из России и СНГ в CS:GO: если взять вообще все киберспортивные дисциплины, наши команды заработали третью в мире сумму призовых. Мы почти догнали США, а еще выше идет только Китай.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика