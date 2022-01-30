Матч – великий. Даниил – великий. Рафа – величайший

Непостижимо. Просто непостижимо, как так можно играть в без малого 36 лет. При ужасной жаре и влажности, после двухнедельного марафона из шести матчей. Испанец Рафаэль Надаль заявил, что сам от себя не ожидал, что выйдет в финал в Австралии. А уж того, что может там победить...

Откровенно говоря, мало кто в это верил. Хотя победа в Мельбурне очень многое давала Рафаэлю: у Большой тройки Надаль-Джокович-Федерер было по 20 выигранных турниров «Большого шлема». В случае победы испанец обходил друзей-соперников в споре за звание величайшего теннисиста всех времен.

Понятно, что и у Даниила было много причин выиграть Открытый чемпионат Зеленого континента. Это куча призовых денег. Это новый рекорд - еще никто в Открытой эре не выигрывал второй турнир Большого шлема сразу после первого. Это шанс повторить достижение Марата Сафина 2005 года и еще трех теннисистов, которые сумели выиграть в Мельбурне, отыгравшись в предыдущих встречах с матчбола. И главное: это возможность, наконец, возглавить рейтинг АТР. Не сразу после турнира в Австралии, а двумя или тремя неделями позже - там были разные расклады.

И Медведев почти победил. В трех предыдущих матчах Даниила в Австралии была в основном перестрелка на подаче, во встрече же с Надалем уже была игра. Точнее так: Игра. В первом сете Рафаэль был явно не в своей тарелке: в пятом и седьмом гейме россиянин «под ноль» берет подачу соперника и легко выигрывает партию 6:2. Во втором сете уже - серьезная борьба. Надаль все еще делает много невынужденных ошибок, но уже потихоньку входит в игру. Соперники по два раза берут подачи друг друга, а на тай-брейке сильнее Медведев - 7:6 (7:5).

Один из ключевых моментов случается в третьей партии при счете 3:2 в пользу Даниила: у россиянина тройной брейк-поинт. Возьми он этот гейм, Надаль уже вряд ли бы отыгрался. Но испанец где-то в этот момент то ли молодеет разом на 10 лет, то ли включает «режим бога». Он выгрызает победу в гейме, а потом и в сете. За каждый мяч он борется так, как будто счет 0:0. По игре Даниила же иногда видно, что он не забывает о багаже выигранных партий.

В начале четвертого сета Надаль делает брейк, но Медведев тут же в ответ берет подачу соперника. В следующем гейме испанцу вновь удается взять очко, что примечательно: с седьмого (!) брейк-поинта. Сет опять достается Надалю.

Зеркально повторяет ситуация, которая сложилась во время первой встречи этих теннисистов - в финале Открытого чемпионата США 2019 года. Тогда две стартовых партии выиграл Надаль, но Медведев сумел сравнять счет. Победа в итоге все же досталась Рафаэлю, и если следовать этой логике, то на этот раз должен был побеждать Даниил.

Однако никакая логика уже не действует. Заканчивается пятый час игры и не действует не только логика: отказывают и руки, и ноги. Идет битва характеров. Правда, Даниилу по традиции приходится биться еще и с публикой, которая яростно поддерживает испанца. Лишь несколько десятков россиян и сербов болеют за Медведева, остальные - против.

Очевидное невероятное: количество ошибок у Надаля на пятом и шестом часу игры меньше, чем на первом. В шестом гейме после 13 минут борьбы он берет подачу Даниила. При счете 5:4 Надаль подает на матч, но россиянин совершает маленькое чудо и берет очко, стоя на краю проигрыша. Вот это боец! Вот это характер!

К сожалению, это был последний залп медведевской «артиллерии». Надаль тут же делает ответный брейк, а потом «под ноль» берет свою подачу. Все-таки ему победа была нужнее. Испанец выигрывает 21-й турнир «Большого шлема» и обходит Федерера и Джоковича. А то что он сделал в финале - просто невероятно.

Быть может, он действительно величайший.