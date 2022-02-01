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Герой не нашего времени

Хулиганское поведение болельщиков на чемпионате Австралии может сократить карьеру Даниила Медведева.
Герой не нашего времени
01 февраля 2022 15:03
автор: Наталья Быканова
автор фото: Твиттер Даниила Медведева

Его топили с самого первого матча в Мельбурне. Свист начинался, стоило Даниилу Медведеву ступить на корт. Он выходил и все равно приветствовал трибуны, как профессионал, – 15-тысячную свору, заплатившую пятьсот баксов за билет и право на травлю. Травлю, которую никто не попытался остановить: ни в первом сете, ни во втором, ни в третьем. Когда, наконец, судья финала Медведев - Надаль собрался с духом и пригрозил толпе: «Если вы будете мешать подаче, вас выведет охрана», было уже поздно.

Выигрывал он или проигрывал, блестяще или посредственно – главного фаворита чемпионата Австралии гнобили в Мельбурне без оглядки на волшебство, которое он создавал перед глазами зрителей и для них.

«Кам он, Даниил!» - мог крикнуть одинокий голос, но тут же пропадал в недовольном шипении соседей. Конечно, командные теннисные турниры, Кубки Дэвиса и Кубки федерации видали всякое. Анна Чакветадзе может вспомнить свой матч в Тель-Авиве и содрогнуться. Но на «Больших шлемах» такие сцены раньше не наблюдались.

Бандерлоги центрального корта

- Никогда не играл при таком отношении фанатов, - поразился семикратный чемпион «Больших шлемов» швед Матс Виландер. Даже главный теннисный «бандит» на все века Джон Макинрой не ощущал на себе такого приема. Теннисная публика обычно могла отделить скверный характер от мастерства и воздать ему хотя бы за гениальность его стиля. Сам статус «Большого шлема», этого «крем де ля крем» лаун-тенниса, предполагает или, по крайней мере, предполагал, понимание спорта и поощрение красоты игры, а также игрового мужества.

Где же они были в день большого финала, эти хваленые австралийские ценители теннисного искусства? Те, что были воспитаны вековыми традициями и поколениями чемпионов-легенд от Рода Лейвера до Патрика Рафтера? Те болельщики, которые аплодируют и аутсайдеру, и фавориту. И для которых на другой конец света с такой радостью в начале года устремлялся весь «перелетный теннисный народ»? Надо думать, остались дома, у экранов ТВ в комфорте дивана и компании комментаторов. Зато из недр своих виртуальных майнкрафтов повыползало то, что обычно гуляет только по эфирным волнам - дети «виртуального подземелья», бандерлоги.

- Вы просто не представляете, какие оскорбления приходится слышать со всех сторон во время матча, - рассказал британец Лайам Броуди, - их не улавливают ТВ-камеры, поэтому они не попадают в эфир. Мне все говорили, как здорово будет сыграть на чемпионате Австралии, но это был просто ужасно. Первый раз я вышел на теннисный корт под свист и улюлюканье.

Кирьос: Этот м.... портит нам весь финал!

Англичанину вторил игрок первой десятки итальянец Маттео Берретини. «Некоторые из зрителей, по моему, не настоящие теннисные болельщики, - тактично заметил он после победы над Гаэлем Монфисом, где его на протяжении всего матча и даже во время интервью освистывали, мешали подавать и выкрикивали оскорбления. – Мы имеем то что имеем. Конечно, нет возможности всех контролировать, но уважение должно быть по-любому».

Американка Даниэла Коллинз в финальном матче чемпионата Австралии против хозяйки корта Эшли Барти просила арбитра повлиять на толпу, чтобы не мешали подавать. Новозеландец Майкл Винус, тот же Ник Кирьос не раз во время матчей обращались к арбитрам с просьбой «контролировать трибуны». Это то, что попало в зону внимания, а сколько было случаев хамства на нецентральных кортах...

- Выведите его отсюда к черту, - призывал Кирьос арбитра, когда молодой идиот кричал под руку его подававшего соперника Мэтью Эбдена (надо помнить, что в финале мужской пары встречались два австралийских дуэта), - этот м.... портит нам весь финал!

И м.... вывели. Первый раз, надо полагать, за всю историю турнира.

Что это за новая порода людей или точнее «зритель новой волны», заполнивший мельбурнские арены в две недели австралийского лета 2022-го?

Точно не болельщики великого Надаля. Те, кто боготворит бойца Рафу, не может не отдавать должное самоотверженности его соперников, понимая, что величие чемпиона ярче всего проявляется в равном бою. Финал Мельбурна Надаль - Медведев был битвой достойных конкурентов, и как в любом великом бою оба воина заслуживали уважение и признание. Но Медведев этого не получил. «Арена Рода Лейвера» в тот день не была достойна имени великого австралийского чемпиона.

Князь Мышкин большого тенниса

- Ребенок перестал мечтать, - признался расстроенный Даниил после проигранного финала. - С этого момента я играю только для себя, своей семьи и людей, которые в меня верят, для всех россиян, потому что так хорошо меня поддерживают... И если накануне «Ролан Гарроса» или Уимблдона в Москве устроят турнир на харде, то я поеду туда, а не на «Большой шлем».

- Мне вообще будет трудно продолжать играть после всего что здесь произошло, - заметил он, прощаясь с прессой.

Отношение нашего чемпиона к своей профессии – не из этого века. Даниил Медведев – князь Мышкин большого тенниса.

В чем принципиальная разница между «мельбурнскими бандерлогами» и теннисными болельщиками? В полной дегуманизации игроков. Игрок – не человек, а символ. Соперник «своего» игрока становится символом зла, лишенным человеческих качеств, к которому может прилагаться любая степень агрессии. Он подлежит уничтожению любым доступным способом и не заслуживает ни уважения, ни сострадания, что бы ни делал. Красота спорта и спортивной борьбы обнуляется.

Обнуляется и теряет смысл весь спорт.

источник: «Советский спорт»
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