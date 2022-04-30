Миллионеру придется посидеть в тюрьме – Борис Беккер получил 2,5 года заключения

При этом 54-летний Беккер был оправдан на суде по 20 другим пунктам обвинения, иначе получил бы более длительный срок.

Прокурор обвинил Бориса Беккера в «недобросовестной игре с системой», сокрытии и передаче активов, которая лишила кредиторов активов на сумму более 2 млн фунтов. Теннисист был признан банкротом в 2017 году из-за невыплаченного кредита, взятого под покупку недвижимости на дорогом курортном острове Майорка. Кредит он взял у одной частной финансовой компании.

В связи с этим Беккер был обязан предоставить полную информацию обо всех своих активах. Однако

Беккер не задекларировал недвижимость в Германии, скрыл банковский кредит в размере €825 тыс. ($871 тыс.), информацию об акциях канадской технологической фирмы, а также внимание (!) два кубка за победу на Уимблдоне и золотую олимпийскую медаль. При этом Борис передал часть денег своей бывшей жене, видимо, на временное хранение.

В суде присяжных Беккер утверждал, что не знает о местонахождении некоторых своих трофеев с тех пор, как взял ссуду под высокие проценты. Он также заявлял, что имеет дипломатическую защиту Центральноафриканской Республики. Борис Беккер отверг все обвинения, заявив, что сотрудничал в связи с процедурой банкротства, даже предлагал свое обручальное кольцо, и полагался на своих советников.

Строгая и справедливая, как все британское правосудие, судья лондонского Королевского суда Дебора Тейлор едва скрывала возмущение: «Примечательно, что вы не проявили раскаяния или признания своей вины».

После чего решила, что бывший теннисист заслуживает реального срока в 2,5 года.

Напомним, что это не первый тюремный срок легендарного теннисиста – ранее Беккер был осужден за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году, за что получил условный тюремный срок.

Борис Беккер является 6-кратным победителем турниров Большого шлема, олимпийским чемпионом Барселоны-1992, двукратным победителем Кубка Дэвиса.