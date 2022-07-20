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«Телевизионная гигиена», или За что изгнали из эфира красавицу Тартакову?

Сегодня телеканал «Матч-ТВ» остался еще без одного популярного лица. От эфиров отстранена Софья Тартакова. Рассказываем все, что нам известно об этом.
«Телевизионная гигиена», или За что изгнали из эфира красавицу Тартакову?
20 июля 2022 22:09
автор: Сергей Терехов
автор фото: Скриншот с YouTube-канала «ХайпЛайты с Кириллом Исааковым»

СКАНДАЛ НА СКАНДАЛЬНОМ ШОУ

С точки зрения фактов, ситуация простая и однозначная: в среду, 20 июля, в эфире федерального спортивного канала вышел очередной эфир ток-шоу «Есть тема!»

Свежий выпуск программы был посвящен популярным теннисистам – Дарье Касаткиной и Андрею Рублёву. Информационный повод – разбор их недавнего нашумевшего интервью журналисту Виктору Кравченко.

Если вы отъезжали куда-то совсем далеко, то вы, конечно, упустили, что в том интервью наша первая ракетка России честно рассказала о своих довольно близких отношениях с подругой - фигуристкой Натальей Забияко. А рассуждая о возможной смене спортивного гражданства, она признала, что это вполне может случиться. И более того - призвала молодых теннисистов менять спортивное гражданство, чтобы не оказаться под угрозой отсутствия международных стартов.

Рублев также признался, что хочет продолжить международную карьеру. А без смены спортивного гражданства сегодня это будет сделать намного труднее.

Ток-шоу «Есть тема» уже само по себе довольно скандальное. Там, как это и принято у нас на ТВ, люди не стесняются в выражениях. Увы, иногда путаются в фактах (так, Касаткину почему-то вместо 12-го места в мировой табели о рангах поместили на 26-е), но разве кто-то требует от современного ТВ правды?

ОТВЕТ ТАРТАКОВОЙ

Во время эфира теннисистов смешивали с грязью. Соня Тартакова в своих соцсетях ответила чуть более цивилизованно, но все равно переходя на личности:

«Антон Анисимов плохой ведущий. А «Есть тема» фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева. Я тот самый «неназванный PR-агент», Антон. Тебя никто не боится. Потому что ты очень маленький и слабый. Ты не имеешь никакого отношения к спорту. Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане. Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило? Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. «Мы лишимся контакта с игроками, их ведь обижают». Меня не услышали», написала Тартакова.

И добавила чуть позже:

«Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. И главное, Андрей и Даша. Я вас очень люблю. И горжусь. Вы самые добрые, открытые и честные ребята. Работать с вами это настоящий подарок. Простите, что не уберегла. Мне очень стыдно и больно, что вас обидели. Но я всегда на вашей стороне. А «Есть тема» это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», добавила Тартакова.

ОТВЕТНЫЙ ХОД НАЧАЛЬСТВА

Очень быстро отреагировал Александр Тащин. Надо отдать должное: Александра не надо искать сутками, он довольно быстро реагирует и не прячется:

Как генеральный продюсер считаю необходимым отреагировать на публичные высказывания ведущей канала Софьи Тартаковой, в которых она упомянула и телеканал, и своих коллег. Прежде всего, хочу подчеркнуть исключительно теплое отношение к Соне и ее работе мы очень ценим ее вклад в общее дело. В то же время публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно. В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире, отреагировал Тащин.

Отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ» поддержала и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки:

Саша, полностью тебя поддерживаю. Мы все творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах. Неправильно превозносить одних коллег и хулить других. Мы все стоим за спиной друг у друга. А если ты решил иначе, значит решил отказаться от причастности к большой семье своих товарищей, написала Тинатин Канделаки в своем телеграм-канале.

источник: «Советский спорт»
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