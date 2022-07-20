«Телевизионная гигиена», или За что изгнали из эфира красавицу Тартакову?

СКАНДАЛ НА СКАНДАЛЬНОМ ШОУ

С точки зрения фактов, ситуация простая и однозначная: в среду, 20 июля, в эфире федерального спортивного канала вышел очередной эфир ток-шоу «Есть тема!»

Свежий выпуск программы был посвящен популярным теннисистам – Дарье Касаткиной и Андрею Рублёву. Информационный повод – разбор их недавнего нашумевшего интервью журналисту Виктору Кравченко.

Если вы отъезжали куда-то совсем далеко, то вы, конечно, упустили, что в том интервью наша первая ракетка России честно рассказала о своих довольно близких отношениях с подругой - фигуристкой Натальей Забияко. А рассуждая о возможной смене спортивного гражданства, она признала, что это вполне может случиться. И более того - призвала молодых теннисистов менять спортивное гражданство, чтобы не оказаться под угрозой отсутствия международных стартов.

Рублев также признался, что хочет продолжить международную карьеру. А без смены спортивного гражданства сегодня это будет сделать намного труднее.

Ток-шоу «Есть тема» уже само по себе довольно скандальное. Там, как это и принято у нас на ТВ, люди не стесняются в выражениях. Увы, иногда путаются в фактах (так, Касаткину почему-то вместо 12-го места в мировой табели о рангах поместили на 26-е), но разве кто-то требует от современного ТВ правды?

ОТВЕТ ТАРТАКОВОЙ

Во время эфира теннисистов смешивали с грязью. Соня Тартакова в своих соцсетях ответила чуть более цивилизованно, но все равно переходя на личности:

«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева. Я тот самый «неназванный PR-агент», Антон. Тебя никто не боится. Потому что ты очень маленький и слабый. Ты не имеешь никакого отношения к спорту. Я не пришла к вам на передачу, потому что соблюдаю телевизионную гигиену. Брезгую принимать участие в этом балагане. Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило? Я просила руководство защитить спортсменов и предупреждала о возможных последствиях. «Мы лишимся контакта с игроками, их ведь обижают». Меня не услышали», – написала Тартакова.

И добавила чуть позже:

«Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. И главное, Андрей и Даша. Я вас очень люблю. И горжусь. Вы самые добрые, открытые и честные ребята. Работать с вами – это настоящий подарок. Простите, что не уберегла. Мне очень стыдно и больно, что вас обидели. Но я всегда на вашей стороне. А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – добавила Тартакова.

ОТВЕТНЫЙ ХОД НАЧАЛЬСТВА

Очень быстро отреагировал Александр Тащин. Надо отдать должное: Александра не надо искать сутками, он довольно быстро реагирует и не прячется:

– Как генеральный продюсер считаю необходимым отреагировать на публичные высказывания ведущей канала Софьи Тартаковой, в которых она упомянула и телеканал, и своих коллег. Прежде всего, хочу подчеркнуть исключительно теплое отношение к Соне и ее работе – мы очень ценим ее вклад в общее дело. В то же время публичные высказывания, подобные сегодняшнему, идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики – мы с коллегами многое можем сказать друг другу лично или в переписках, иметь разное мнение на тот или иной продукт телеканала, однако высказываться публично в этом ключе непозволительно. В данных обстоятельствах мы считаем некорректным появление Софьи в эфире телеканала, поэтому даем ей время подумать над своими высказываниями. До этого времени Софьи не будет в эфире, – отреагировал Тащин.

Отстранение Софьи Тартаковой от работы на «Матч ТВ» поддержала и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки:

– Саша, полностью тебя поддерживаю. Мы все – творческие люди и все склонны поддаваться эмоциям. Но эмоциям этим место в курилках и других непубличных местах. Неправильно превозносить одних коллег и хулить других. Мы все стоим за спиной друг у друга. А если ты решил иначе, значит решил отказаться от причастности к большой семье своих товарищей, – написала Тинатин Канделаки в своем телеграм-канале.