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Спорт вне политики или как? Русофобия на марше – в Эстонию не пускают российских теннисистов

Эстония последовала примеру Великобритании и запретила российским и белорусским теннисистам участие в турнирах в своей стране.
Спорт вне политики или как? Русофобия на марше – в Эстонию не пускают российских теннисистов
27 июля 2022 14:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: Соцсети Екатерины Александровой

Спортсменов о данном решении оповестила Международная федерация тенниса (ITF). Теперь российские теннисистки не смогут сыграть на турнире в Пярну.

«Международный спорт сейчас никоим образом не отделен от политики, Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей. Этим решением мы посылаем четкий сигнал», прокомментировала решение эстонского правительства исполняющая обязанности министра культуры Эстонии Лийна Керсна.

У Лийны язык подвешен – много лет была радиоведущей. Может, поэтому и комментирует она, а не кто-то из правительства. Хотя культура к спорту вроде бы имеет отдаленное отношение. А вот прямая миссия культуры – как раз сближать народы. Но госпожа министр своими заявлениями только народы отдаляет, причем соседние народы. В самом буквальном смысле: российский Ивангород и эстонский Пярну разделяет лишь мост. Во времена СССР он назывался мостом «Дружбы». Впору переименовать его в мост раздора.

«Ну а что тут нового? Запретили и запретили. Не от большого ума это», цитирует президент Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева «РИА Новости Спорт».

А как же часто звучащее на Западе «Спорт – вне политики»? И как с этой мантрой соотносятся слова министра-радиоведущей «Россия и Беларусь используют спорт ради достижения своих стратегических целей». По ее словам получается, что спорт и политика близнецы-братья, как Ленин и партия.

Помните душевную песню, которую написал Олег Газманов, а спел в конце 80-х его тогда совсем юный сын Родион.

Я мечтаю поехать в Таллин,
Там на крышах, где воздух чист,
Там, как только снега растают,
Ходит сказочный трубочист.

Олег ни в какой Таллин уже никогда не поедет – он под санкциями Евросюза за свою патриотическую позицию. Насчет Родиона не знаю, вроде он пока Европой не санкционирован, но в Таллин, где «на крышах воздух чист», Родион в ближайшее время тоже не поедет. Нет, сын за отца «у них» пока не отвечает. Просто Эстония, Латвия, Литва, Чехия и Польша прекратили выдавать визы гражданам РФ.

А в Европарламенте подумывают о том, чтобы прекратить выдавать шенгенские визы всем без исключения гражданам России.

О том, что такой сценарий весьма вероятен, заявил глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Например, госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Бельгии Самми Махди обмолвился: «В настоящий момент россияне нежелательны в стране». Ему вторят некоторые евродепутаты из стран Балтии. Мол, все россияне должны нести коллективную ответственность за действия своего правительства. А как же демократия? Принцип коллективной ответственности в странах западного мира считает порочным.

А пока серебряного призера Олимпиады Александру Трусову не пустили в Швецию для проведения мастер-класса, В мае наших теннисистов не пустили на Уимблдон, а теперь и в Эстонию. Кто следующий? Русофобия шагает по планете.

источник: «Советский спорт»
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Эстония последовала примеру Великобритании и запретила российским и белорусским теннисистам участие в турнирах в своей стране.
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