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«Новое спортивное общество» - без тенниса, иностранцев и геев

По телевизору нам тут рассказали подробнее о том, что мы сейчас, оказывается, строим.
«Новое спортивное общество» - без тенниса, иностранцев и геев
05 августа 2022 22:08
автор: Сергей Терехов
автор фото: Соцсети Дарьи Касаткиной

ВШИВЫЙ - О БАНЕ

На днях опять отжигал депутат Терюшков…

А ведь не так давно казалось, что с уходом Жирика клоунов в Госдуме больше не будет. Ан-нет, они не только есть теперь там в большом количестве – иногда складывается ощущение, что они клоуны не по специальности, а по жизни. Ведь если Вольфыч делал какой-то яркий прогон, то все понимали: вот здесь – человек, а здесь – экранный образ. А у этих – границы стерты, живут дурно и говорят плохо.

Как говорится, кто о чем, а вшивый – о бане. Депутаты все – сплошь про «гомосеков», лесбиянок и англосаксов. Единоросс Роман Терюшков в четверг, в передаче «федерального канала» «Матч-ТВ» под названием «Есть тема!» заявил, что Россия, оказывается, строит новое спортивное сообщество. Ни много ни мало, а все предыдущие 31 год нам – цитирую - «навязывали любовь к видам спорта, которые нам чужды:

- Ельцин с ракеткой, теперь Касаткина – лесбиянка ещё одна, каминг-аут сделала. У нас хоккеистов, как в Канаде - гомосеков нет. Данила Медведев жил с 10 лет (за рубежом) и поменял российский флаг на аватарке на любой другой.

Вы что-то поняли? Но, как пишут в этих ваших телегах, «другой спортивной аналитики у меня для вас на сегодня нет».

Почти все адекватные люди заявили о том, что Терюшков теперь для них нерукопожатный (до этого, выходит, было иначе?), а среди всех лично для меня оказалась знаковой реакция журналиста Станислава Гридасова. Позволю себе ее с немалым удовольствием процитировать ниже.

МАЛЕНЬКАЯ СПРАВОЧКА ПРО ВРЕДНЫЙ И ЧУЖДЫЙ НАМ ТЕННИС

«После революции 1917 года большевики многие виды спорта объявили чуждыми и классово вредными, не только теннис, но и, кстати, фигурное катание тоже. Ибо не может (простая русская баба: зачеркнуто) рабочая и колхозница без толку выделывать бессмысленные кренделя на льду, а она должна быстро ткать и скоро бегать.

(Впрочем, сам спорт, то есть соревновательные практики, тоже поначалу считались вредными, буржуазными и уродливыми).

Теннис уже к концу двадцатых, то есть еще до рождения в селе Бутка Уральской области крестьянского сына Бори Ельцина, был выведен из этого вредного списка, и понятно, почему. Дело в том, что новая советская и партийная элита очень быстро переняла многие замашки эксплуататорского класса, то есть завела слуг, автомобили с шоферами, начала выписывать себе из-за границы свежие технологические новинки, например, теплые унитазы, и полюбила ездить в шляпках на воды и на реквизированные у буржуев дачи.

Вот чистенький, белый теннис она полюбила тоже. Особенно полюбили играть в теннис чекисты (см. корты на стадионе «Динамо»), красные командиры – герои Гражданской войны (первый большой теннисный стадион построили в ЦДКА) и члены ЦК ВКП(б). Уже в 1930-е, то есть задолго до ЕБН, теннисные корты вполне себе служили местом для знакомств, карьер и прочих политических и социальных лифтов.

А вот фигурное катание, кстати, укоренялось в советском спорте и советской действительности чуть дольше и укоренилось окончательно уже после второй мировой войны, когда 12 октября 1945 года на Красной площади состоялся физкультурный парад, и перед товарищем Сталиным и его западным американским партнером Дуайтом Эйзенхауэром выступили, в том числе, пара фигуристов Самсон Глязер и Татьяна Гранаткина (Для этого был сооружен передвижной искусственный каток).

Глязер, кстати, вообще интересный человек. Третий муж бывшей жены Аркадия Гайдара, то есть отчим Тимура Аркадьевича Гайдара и типа дедушка Егора Тимуровича Гайдара, который при Борисе Ельцине-теннисисте будет революционизировать экономику в стране.

Но Глязер, конечно, славен не только этим родством. В 1951 году он станет основателем маленький школы фигурного катания в Детском парке Москвы, куда вскоре придет учиться девочка Таня Тарасова (а после нее много кто еще придет – и Людмила Белоусова, и Ирина Роднина), та самая Татьяна Анатольевна Тарасова, которая в 2022 году назовет депутата Терюшкова «уродом».

Ну, Татьяна Анатольевна – женщина великая, пожилая и заслуженная. Она с Путиным лично знакома. Ей можно. А мне – нет».

источник: «Советский спорт»
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