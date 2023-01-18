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Екатерина Бычкова: Хочу, чтоб у сына был спортивный характер

Экс-66-я ракетка мира, недавно ставшая мамой, уже строит планы на спортивное будущее ребенка.
Екатерина Бычкова: Хочу, чтоб у сына был спортивный характер
18 января 2023 00:09

– На самом деле, очень забавно наблюдать, как с годами меняются твои собственные взгляды на жизнь и вообще восприятие этой самой жизни.

Вот ты только 15 лет назад говорил, что твой ребенок никогда не будет играть в теннис, а вот ты уже прикидываешь, как бы накопить деньжат своему чаду на весь этот непростой, но по факту вполне прекрасный жизненный путь.

Отвечая на вопрос о моем детстве и такого ли я желаю своему малышу, скажу честно, да. Я бы очень хотела, чтобы у него оказался спортивный характер и ему понравилось играть в теннис, чтобы он смог получать это максимальное удовольствие от побед. Чтобы смог дорасти до той атмосферы, где тебя поддерживают зрители, где каждое выигранное очко - это чистый кайф. Потому как лучше чем этот спортивный адреналин и счастье от победы - в мире ещё ничего не придумано. Может быть, такие же эмоции испытывают артисты, собирая стадионы, но я очень сильно сомневаюсь, что нечто подобное доступно бизнесменам и предпринимателям.

Хотя бы потому, что хороший спортсмен всегда может потом стать бизнесменом, а вот бизнесмен спортсменом уже никогда. Иначе бы не существовало всех этих любительских лиг в каждом виде спорта, где богатые тети и дяди пытались бы получить то, что по факту им уже не купить никогда и ни за какие деньги. Так, лишь испытать нечто схожее, но даже не рядом с тем, что получает от процесса настоящий спортсмен. Я, правда, желаю такого, своему ребенку. Несмотря на все грядущие пот, кровь и слезы, я точно знаю: результат стоит того.

А вопрос «А если не получится?» не стоит даже пытаться задавать, потому что, кто же начинает вообще какое-либо дело с таких бестолковых вопросов?

P.S. Тем более в теннис-то он уже играл, просто пока не помнит об этом, – пишет теннисистка в своем телеграм-канале «Хроническое».

источник: «Советский спорт»
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