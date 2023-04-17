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Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет

Даниил Медведев резко ответил сопернику, который не сумел достойно принять поражение.
Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет
17 апреля 2023 16:41
автор: Пожидаев Дмитрий
автор фото: ATP

16 апреля завершился турнир ATP Монте-Карло, который выиграл россиянин Андрей Рублёв. А его соотечественник Даниил Медведев попал в довольно неприятную историю. В 1/8 финала соревнований он выбил Александра Зверева. Но немец не смог спокойно смириться с поражением и накинулся на россиянина с критикой.

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьёзно отношусь к честной игре и спортивной этике. Он же этого не делает. Он берёт туалетный перерыв, когда этого нельзя делать. Есть тысяча ситуаций, в которых он чувствует, что я начал играть лучше, и он каждый раз пытается что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», – заявил Зверев в послематчевом интервью Sky Sports.

Медведев не захотел молчать, поэтому живо отреагировал на выпады немца. Более того, он довольно сильно задел самолюбие Александра: «Саша живёт в своём собственном мире. Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный». Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало».

Стоит отметить, что Зверев действительно был взбешён после поединка с Медведевым. Он выиграл стартовую партию со счётом 6:3, а две остальные сопернику отдал – 5:7, 6:7 (7:9). Но обвинять в мошенничестве одного из лучших теннисистов на планете, да ещё и в связи с таким спорным моментом… А ведь такие же обвинения летели и в сторону первого номера мирового рейтинга – Новака Джоковича. Но со временем все поняли, что никакого основания под собой они не имеют.

Источник фото: ATP

Такой же позиции придерживается и финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. В интервью с ТАСС он заявил, что поддерживает в этом конфликте российского теннисиста: «Визуально казалось, что все было в рамках правил, я думаю, судья ему разрешил удалиться. Если бы что-то было нарушено, судья мог вынести предупреждение, отдать очко, потом гейм сопернику, позже Медведеву могли выписать штраф за нарушение правил, но ничего из этого не произошло, так что думаю, что Даниил не нарушает никаких правил».

Медведев – уникальный теннисист. Он уже привык сражаться с соперниками в условиях, когда против него все трибуны! Фанаты, особенно в США, буквально душат нашего чемпиона, освистывают его и пытаются выбить из колеи. А теперь против россиянина могут ополчиться и игроки, которые также против использования туалетных перерывов. Вот только Даниил – ментально устойчивый боец, который легко может справиться с этими нападками. А вот Зверев зря тратит столько сил и эмоций на ссоры. В последнее время его результаты говорят о том, что на корте получается всё меньше.

источник: «Советский спорт»
Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет
Что себе позволяет наглый немец? Зверев обвинил русскую звезду тенниса в походе… в туалет
Даниил Медведев резко ответил сопернику, который не сумел достойно принять поражение.
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