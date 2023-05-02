Победил друга и навредил себе? Хачанов обыграл Рублева на «Мастерсе» в Мадриде

На этой неделе в Мадриде проходит теннисный турнир Mutua Madrid Open 2023. Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов ходят в фаворитах турнира благодаря высоким местам в рейтинге ATP и соответственному посеву в Испании. Рублев на данный момент шестой, Хачанов – двенадцатый. Дорога к очной встрече в восьмерке лучших для обоих не была усыпана розами, но у Андрея Рублева сетка все-таки была полегче, о чем говорят результаты его матчей.

Андрей прошел свой путь до 1/8 финала, обыгрывая своих соперников исключительно в двухсетовых противостояниях, у Карена – сплошь, поединки в три сета, выигранные, порой, на зубах. Казалось бы, к очному поединку Рублев подойдет более свежим. Однако всё оказалось иначе. И вот уже Карен Хачанов забирает матч у Андрея Рублева в двух сетах и впервые с 2019 года (тогда Хачанов дошел до четвертьфинала на турнире в Индиан-Уэллсе, где уступил Рафаэлю Надалю) выходит в четвертьфинал Мастерса.

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Ситуация интересна тем, что уже завтра Рублеву и Хачанову предстоит сыграть в парном разряде, где они впервые с 2019 года выиграли два матча подряд. Пару недель назад на турнире в Монте-Карло была похожая ситуация, но тогда сначала была игра в паре, а потом уже Андрей обыграл Карена в одиночке. История того, как теннисисты перестраиваются с очного противостояния на парное, выглядит достаточно противоречиво.

Закоренелые парники ругаются на маститых одиночников за то, что для вторых, игра в паре - лишь небольшой фрагмент дополнительного заработка. И отчасти это является правдой, потому что представителю одиночного разряда, особенно элитного статуса, гораздо легче пробиться в основную сетку парной части. Таковы реалии современного тенниса. Тем самым складывается ситуация, когда некоторых парников просто отсекают от лакомого пирога.

Источник фото: Getty Images

Заработки в паре примерно в десять раз ниже, чем в одиночке. Но кто же откажется от некоторого количества дополнительных монет? Вот и завтра Андрею Рублеву предстоит переключить голову на командную игру с Кареном Хачановым. Парень он стойкий, хоть и сломал сегодня рекламный щит, до игры уж точно отойдет. В послематчевом интервью Карен намекнул, что Рублев справится с тяготами поражения.

- Легко ли будет перестроиться на турнир в парном разряде? Надеюсь. Надеюсь, завтра он будет со мной играть, – нужно спросить.

- Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы всё это переработать. В Монте-Карло было так же: мы играли пару, уступили в борьбе, а потом он меня обыграл. Но через день уже всё нормально.

- Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвёртом круге.