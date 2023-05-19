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«Сраный русский». За что грек Циципас так ненавидит нашего Даню Медведева

Заклятые враги сойдутся 20 мая на теннисном ристалище в Риме.
«Сраный русский». За что грек Циципас так ненавидит нашего Даню Медведева
19 мая 2023 23:00
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу встретится с одним из своих заклятых соперников греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет в 14:00 по московскому времени, его победитель станет финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме.

Конфликт игроков считается одним из самых громких в истории современного тенниса. Матчи Медведева и Циципаса всегда привлекают зрителей, помимо игры высочайшего класса они могут наблюдать за изобретательной перепалкой, которая традиционно сопровождают их поединки.

«СРАНЫЙ РУССКИЙ»

Вражда между Циципасом и Медведевым разгорелась в 2018 году в ходе «Мастерса» в Майами. Во время рукопожатия Циципас произнес «сраный русский», что разумеется разозлило нашего теннисиста.

По ходу матча Медведев не удержался и сказал сидящему на скамейке Циципасу: «Тебе лучше заткнуться. Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала убегаешь в туалет, потом бьешь в трос и не извиняешься. Посмотри на меня! Посмотри на меня!»

Источник фото: Getty Images

Впоследствии произошла перепалка между теннисистом и судьей, в ходе которой Медведев заявил арбитру о том, что греческий спортсмен начал конфликт первым.

Медведев в ноябре следующего года вспоминал эту историю: «Он меня обозвал, а я русский и не позволю никому говорить про меня гадости на корте. С одной стороны, он говорит про просто оскорбление, с другой – делает упор на том, что он русский».

ТВОЯ ИГРА — СКУКОТА

Несмотря на то что конфликт удалось разрешить, в 2019-м начался новый этап вражды между двумя теннисистами, когда Медведев в пятый раз обыграл соперника — это произошло в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. «Я не хочу показаться грубым, но игра Медведева — это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю», — сказал Циципас на пресс-конференции после игры.

Источник фото: Getty Images

Ответ Медведева не заставил себя ждать. «Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу. Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет треш-ток, то это будет треш-ток», — заявил он телеканалу Eurosport.

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Впоследствии теннисисты пришли к мировому соглашению. Перед началом Australian Open — 2021 греческий теннисист рассказал о взаимоотношениях с Медведевым. «Мы эту тему не обсуждали, но на днях он мне помахал рукой, это было приятно. Отношения у нас нормальные», — рассказал он.

При этом Циципас подчеркнул, что у Медведева «огромный потенциал, что он уже доказывал много раз». «Очень сложный соперник... и, по-моему, очень спокойный человек. У меня к нему нет претензий», — добавил грек.

Источник фото: Getty Images

ССОРА С ОТЦОМ И ПЕРЕПАЛКА С СУДЬЯМИ

Новый и пока последний виток конфликта теннисистов произошел во время Australian Open 2022 года. Россиянин победил в четырех сетах. По ходу матча в одном из перерывов Медведев начал кричать на судью на вышке из-за недовольства подсказками отца Циципаса, спрашивая у Хауме Кампистоля: «Вы тупой? О боже, вы такой плохой! Как вы так можете в полуфинале «Большого шлема».

На пресс-конференции Циципас заявил, что считает поведение Медведева «смешным», но внимания на это теннисист обращать не стал. «Знаю, что некоторые спортсмены делают так, чтобы сбить соперника с толку. Это может быть тактикой. Но ничего страшного, Медведев — не самый зрелый человек на свете», — добавил грек.

источник: «Советский спорт»
«Сраный русский». За что грек Циципас так ненавидит нашего Даню Медведева
«Сраный русский». За что грек Циципас так ненавидит нашего Даню Медведева
Заклятые враги сойдутся 20 мая на теннисном ристалище в Риме.
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