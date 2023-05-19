«Сраный русский». За что грек Циципас так ненавидит нашего Даню Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев в субботу встретится с одним из своих заклятых соперников греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет в 14:00 по московскому времени, его победитель станет финалистом турнира серии «Мастерс» в Риме.

Конфликт игроков считается одним из самых громких в истории современного тенниса. Матчи Медведева и Циципаса всегда привлекают зрителей, помимо игры высочайшего класса они могут наблюдать за изобретательной перепалкой, которая традиционно сопровождают их поединки.

«СРАНЫЙ РУССКИЙ»

Вражда между Циципасом и Медведевым разгорелась в 2018 году в ходе «Мастерса» в Майами. Во время рукопожатия Циципас произнес «сраный русский», что разумеется разозлило нашего теннисиста.

По ходу матча Медведев не удержался и сказал сидящему на скамейке Циципасу: «Тебе лучше заткнуться. Стефанос, ты хоть посмотри на меня. Сначала убегаешь в туалет, потом бьешь в трос и не извиняешься. Посмотри на меня! Посмотри на меня!»

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Впоследствии произошла перепалка между теннисистом и судьей, в ходе которой Медведев заявил арбитру о том, что греческий спортсмен начал конфликт первым.

Медведев в ноябре следующего года вспоминал эту историю: «Он меня обозвал, а я русский и не позволю никому говорить про меня гадости на корте. С одной стороны, он говорит про просто оскорбление, с другой – делает упор на том, что он русский».

ТВОЯ ИГРА — СКУКОТА

Несмотря на то что конфликт удалось разрешить, в 2019-м начался новый этап вражды между двумя теннисистами, когда Медведев в пятый раз обыграл соперника — это произошло в полуфинале «Мастерса» в Шанхае. «Я не хочу показаться грубым, но игра Медведева — это скука. Просто скука. Это так скучно, что я даже не знаю», — сказал Циципас на пресс-конференции после игры.

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Ответ Медведева не заставил себя ждать. «Я бы не сказал, что у меня есть к нему какое-то особое отношение, но должен быть честен: после его интервью в Шанхае я сказал себе, что теперь, наверное, не прощу его, буду припоминать ему все, что вижу. Все, что вижу, буду говорить на камеру. Если он считает, что может говорить такие вещи, то я буду его задевать. Если это будет треш-ток, то это будет треш-ток», — заявил он телеканалу Eurosport.

ВРЕМЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ

Впоследствии теннисисты пришли к мировому соглашению. Перед началом Australian Open — 2021 греческий теннисист рассказал о взаимоотношениях с Медведевым. «Мы эту тему не обсуждали, но на днях он мне помахал рукой, это было приятно. Отношения у нас нормальные», — рассказал он.

При этом Циципас подчеркнул, что у Медведева «огромный потенциал, что он уже доказывал много раз». «Очень сложный соперник... и, по-моему, очень спокойный человек. У меня к нему нет претензий», — добавил грек.

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ССОРА С ОТЦОМ И ПЕРЕПАЛКА С СУДЬЯМИ

Новый и пока последний виток конфликта теннисистов произошел во время Australian Open 2022 года. Россиянин победил в четырех сетах. По ходу матча в одном из перерывов Медведев начал кричать на судью на вышке из-за недовольства подсказками отца Циципаса, спрашивая у Хауме Кампистоля: «Вы тупой? О боже, вы такой плохой! Как вы так можете в полуфинале «Большого шлема».

На пресс-конференции Циципас заявил, что считает поведение Медведева «смешным», но внимания на это теннисист обращать не стал. «Знаю, что некоторые спортсмены делают так, чтобы сбить соперника с толку. Это может быть тактикой. Но ничего страшного, Медведев — не самый зрелый человек на свете», — добавил грек.