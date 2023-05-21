Соперник Медведева выгнал с матча свою русско-говорящую мать. Опозорился, да ещё и проиграл

История взаимоотношений

По истории взаимоотношений между Медведевым и Циципасом можно снять целый триллер. Оба игрока любят выплескивать эмоции, и неудивительно, что два теннисиста с огненным темпераментом не могут ужиться на одном корте, часто совершая поступки не совсем спортивного характера.

Все началось с «Мастерса» в Майами в 2018 году. О небезызвестном инциденте с фразой «сраный русский» знает даже не следящая за теннисом публика. С того момента произошло множество конфликтных ситуаций, после которых всегда следовало примирение.

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Большая часть скандалов прорастала на почве национальности, что в некоторой степени удивительно, учитывая русские корни грека, а его дед, Сергей Сергеевич Сальников, и вовсе является легендой советского футбола. На протяжении определенного времени игроки не устраивали каких-либо перепалок, и, казалось бы, находятся в «по своему» хороших отношениях. Однако, после полуфинальной встречи «Мастерса» в Риме в их взаимоотношениях началась новая глава.

Что было до скандала

От одного словосочетания «полуфинал Мастерса» даже зрителей может возникнуть напряжение, чего говорить про самих игроков. Тем более, если в подобных принципиальных встречах присутствует фамилия Циципас или Медведев. А если они встречаются между собой, еще и в полуфинале, то матч уже авансом можно назвать одним из самых огненных.

Обстановка в Риме лишь усилила накал. Из-за трехсетового полуфинала и дождя было принято решение о переносе встречи. Равное противостояние нашло отражение в счете. Уже в первом гейме Медведеву удалось сделать брейк, что позволило на определенное время взять инициативу в свои руки. Однако, Циципас не без труда заработал двойной брейк-поинт и свел счет к равному (4:4).

При таком раскладе худшее, что могло произойти - это приостановка матча. Из-за усилившегося дождя судья остановил встречу до момента, пока погода не станет лучше. И лишь спустя два часа она возобновилась, и греческий теннисист сходу взял первый гейм. По игре было видно, что психологическое преимущество на его стороне, но очередная остановка под занавес сета развеяла настрой игрока и склонила чашу весов в сторону Медведева. Российскому теннисисту удалось отыграться и уйти на перерыв со счетом 7:5

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Перерыв и конфликт с матерью

Оказавшись в «психологической яме» в игру включилась мать Циципаса Юлия Сальникова (в прошлом советская теннисистка). Она выкрикивала подсказки своему сыну, причем на русском языке. Стефаносу это не понравилось, и завязалась словесная перепалка. Мать игрока пересела на другую трибуну, а вскоре и вовсе покинула матч.

Как сообщалось в прессе, Циципас не хотел, чтобы его мать подсказывала ему на русском языке и его соперник это услышал. Углубляясь в историю конфликтов двух теннисистов можно подвязать ситуацию к акту русофобии, но это вовсе не тот случай, а сугубо игровая ситуация.

К слову, это уже не первый случай, когда грек агрессирует на своих родителей. На итоговом турнире ATP Стефанос в матче в Рублевым ударил по мячу в сторону трибуны, где находились его родители.

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В этом сезоне подобный инцидент происходит не впервые. В конце апреля российский теннисист Павел Котов обматерил свою мать из-за «неуместных подсказок». Можно ли предположить, что ссоры с родителями - новый «тренд» этого сезона?

Что было после

Ситуация с родителями окончательно выбила теннисиста из колеи. Циципас отпустил второй сет и уступил Даниилу со счетом 5:7. Россиянин победным танцем в стиле бразильских футболистов отпраздновал победу и отправился готовиться к финалу турнира.