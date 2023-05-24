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Невероятное и уникальное головотяпство. Российского теннисиста не пустили на «Ролан Гаррос»

Романа Сафиуллина подвела собственная команда.
Невероятное и уникальное головотяпство. Российского теннисиста не пустили на «Ролан Гаррос»
24 мая 2023 11:30
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

НЕДОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ?

Российский теннисист стал одним из открытий этого года в ATP-туре. В феврале он выиграл челленджер в немецком Кобленце, уверенно справившись в финале с гораздо более опытным Вашеком Поспишилом, после чего взлетел сразу на 82-ю строчку мирового рейтинга.

Да и на турнирах более высокого ранга Роман временами смотрелся очень неплохо. На недавнем «Мастерсе» в Риме он дошёл до третьего круга, выбив из борьбы 22-го сеяного Себастьяна Корду и навязав борьбу Алексею Попырину, представляющему Австралию.

Источник фото: Getty Images

Набравший к концу весны отличную форму Сафиуллин вполне мог блеснуть и на «Ролан Гаррос», превзойдя свой личный рекорд на турнирах «Большого шлема», где раньше он не преодолевал больше одного раунда основной сетки. Но теперь о том, чего мог добиться Роман на парижских кортах, можно только гадать. Во Франции Сафиуллин не сыграет из-за недоразумения, граничащего с халатностью.

ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ

После старта квалификации внезапно выяснилось, что Сафиуллин вместе с тренером Андреем Кузнецовым забыли подстраховаться и подать заявку на участие в квалификации. А в основную сетку он не протиснулся по рейтингу из-за того, что потерял ряд позиций по сравнению с февралём после неудач в Индиан-Уэллсе и Майами.

На «Ролан Гаррос» Роман числился первым запасным, и если бы кто-то из участников основной сетки отказался от приезда во Францию ещё несколько дней назад, он бы получил заветное место. Но с того момента, когда стартуют матчи квалификации, приоритетное право на получение путёвки в основной турнир получают «лаки-лузеры» – теннисисты, остановившиеся в шаге от попадания в первый круг по спортивному принципу. То есть, не участвуя в квалификации, сыграть в Париже уже не получится. Поезд, что называется, ушёл.

Источник фото: Getty Images

После появления этой новости российские информационные агентства опубликовали комментарий тренера Сафиуллина. Но он что объясняет? Кузнецов в интервью Youtube-каналу «Больше!» заявил следующее: «Мы заявились в основу, а в квалификацию - нет. Это уже никак не исправить, к сожалению. Это чисто человеческий фактор. Наше упущение».

По следам этого комментария возникают как минимум два вопроса. Первый: это ошибка или сознательный расчёт на сумасшедшее везение в виде отказа кого-то из участников задолго до старта? Если второе, то выглядит это как минимум странно. Второй: как можно перед началом одного из главных турниров года, которых в карьере Сафиуллина пока было не так уж и много, не предусмотреть все возможные варианты развития событий?

Участие даже в квалификации принесло бы нашему теннисисту как минимум 16 тысяч евро — огромные деньги для большинства жителей нашей страны. Так что любимая фраза учителей из нашего школьного детства: «А голову ты дома не забыл?», звучит хотя цинично, но очень подходит к сложившейся ситуации.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Наверняка этот случай научит Романа впредь внимательнее относиться к организационной части своего выступления на турнирах. Ведь большой спорт — это не только победы и поражения. Вершину этого айсберга подпирает масса нюансов, в том числе и канцелярско-бюрократического характера. И без внимательного отношения к этому аспекту больших успехов можно так и не добиться.

источник: «Советский спорт»
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