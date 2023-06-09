Страшная травма на «Ролан Гаррос-2022». Зверев покидал корт на коляске, а Надаль был в шоке

3 июня 2022 года зрители в Париже предвкушали затяжной и захватывающий полуфинал мужского одиночного разряда между Рафаэлем Надалем и Александром Зверевым. Таким он и должен был получиться, если бы ни настоящая драма, развернувшаяся на корте в концовке второй партии.

Первую на тай-брейке взял испанский теннисист, уступая по ходу тринадцатого гейма со счётом 2:6. Зверев занервничал и, допустив ошибку при подаче на второй сет, по старой привычке от души выругался на знакомом с детства языке. Русскую ненормативную лексику за последние годы выучили судьи на всех аренах мира, поэтому Александр тут же получил предупреждение. После чего долго пытался убедить арбитра на вышке, что не сказал ничего предосудительного. Кто тогда мог подумать, что эта встреча закончится уже буквально через несколько минут?

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Боль и крик

Надаль вернул потерянную подачу и дело шло ко второму в матче тай-брейку. Но в одном из розыгрышей Зверев потянулся за мячом, неудачно оступился и упал. При этом его стопа буквально вывернулась в сторону. Крик Александра огласил трибуны корта Филиппа Шатрье. За мучениями соперника с другой стороны сетки наблюдал ошарашенный Надаль. Да, он хотел победы и очередного финала на любимом турнире «Большого Шлема», но уж точно не такой ценой.

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Организаторы быстро сориентировались в ситуации и спустя мгновения на корте появилась инвалидная коляска, на которой Зверева увезли в подтрибунное помещение. При этом официально о завершении игры объявлено не было, хотя то, что немецкий теннисист сможет продолжить выступления ещё очень не скоро, было ясно всем без исключения. Но Александр и в этих сложнейших обстоятельствах не забыл о зрителях, собравшихся на трибунах. После нескольких обезболивающих уколов он попросил дать ему костыли и вернулся для того, чтобы поблагодарить болельщиков и соперника. Старательно пытаясь при этом скрывать слёзы.

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Год спустя

Медицинское обследование показало, что Зверев порвал сразу три боковые связки. В этом году, приехав на «Ролан Гаррос», он рассказал журналистам о том, что ему пришлось пережить после полученной им травмы.

«После травмы я семь месяцев не мог играть. А затем ещё три-четыре месяца я испытывал боль, не мог двигаться, как хотел.

Иногда напоминаю себе о том, кем я был и какие матчи выигрывал. Это важно для меня. Но я уже особо не думаю о травме и о том, что случилось здесь. Просто рад, что вернулся туда, где был в прошлом году, и у меня есть ещё один шанс. Надеюсь, я им воспользуюсь», - предался неприятным воспоминаниям Александр.

Безусловно, Звереву не очень хочется даже мысленно возвращаться в тот страшный день, когда ужасная боль и горькая досада слились в единое целое. Но зная характер Александра, случившееся с ним явно придаёт ему дополнительную мотивацию в борьбе за заветный трофей. Впереди у Зверева новый полуфинал — теперь с Каспером Руудом. И хочется надеяться, что на этот раз судьба путёвки в главный матч грунтового сезона будет решена в спортивной борьбе без трагических случайностей.