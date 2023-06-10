Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

Юная российская теннисная звёздочка продолжает удивлять мир. Алина Корнеева, которой ещё не исполнилось 17 лет выиграла уже второй свой турнир «Большого шлема» в этом году. Разумеется, пока, юниорский, но это лишь дело времени. В финале «Australian Open» она обыграла свою подругу Мирру Андрееву, которая в Париже наделала немало шума во взрослых соревнованиях. Что в очередной раз доказывает — путь к победам над сильнейшими теннисистками мира иногда бывает очень быстрым.

На этот раз соперницей Корнеевой была перуанка Луссиана Перес-Аларкон — девушка, сначала оставившая «Ролан Гаррос» без чисто российских полуфиналов, а потом и без финала, поочерёдно обыграв Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву. Алина справилась с психологическим давлением и увозит из французской столицы главный трофей. Кто же она, юная покорительница Мельбурна и Парижа? Самое время рассказать о ней подробнее.

Источник фото: Getty Images

Завоеванный «Большой шлем»

Как и подобает любому финалу – встреча выдалась непростой. Первый сет обе теннисистки шли вровень, но благодаря колоссальной выносливости и игре на дистанции в купе с мощными ударами, ей удалось вырвать седьмой гейм и уйти на второй сет с преимуществом.

Несмотря на перехваченное лидерство, повторить успех первой партии оказалось гораздо сложнее. Перуанка на протяжении всего сета старалась измотать свою соперницу, вынуждая «отрабатывать» по всему корту. Присутствовали и ошибки, наша спортсменка несколько раз отбивала мяч в сетку в попытках атаковать сильными ударами в противовес долгим розыгрышам Луссианы.

На определенный период Корнеевой даже удалось развить преимущество в два гейма, но соперница не желала так просто отдавать титул. Однако, под самый занавес Алине все-таки удалось собраться с мыслями и выиграть в последнем, решающем гейме. Как итог, рабочая и с приятной стороны удивительная победа юной теннисистки. Теперь можно с уверенностью сказать – за будущее поколение российского тенниса можно не беспокоиться!

Источник фото: «Ролан Гаррос»

Спортивные гены

Алина — дочь известного российского волейболиста Александра Корнеева, призёра олимпийских Игр в Пекине. Счастливое событие в семье Корнеевых произошло за год до главного успех отца в профессиональной карьере. Тот день Александр до сих пор вспоминает с улыбкой. «Мы играли с Кубой в Мировой лиге. И тот матч я по-настоящему провалил. У меня не получалось буквально ничего. А я просто не мог думать ни о чём другом, кроме того, что у меня родилась дочь», — рассказывал впоследствии Корнеев.

В четыре года родители отдали Алину в спортивную школу «Спартака». А уже совсем скоро отец девочки завершил карьеру игрока и вплотную стал следить за профессиональным ростом будущей чемпионки.

Источник фото: соцсети Алины Корнеевой

Взлёт Корнеевой начался два года назад — она выиграла свои первые международные юниорские турниры и дошла до финала чемпионата Европы среди девушек до 14 лет, где уступила чешке Терезе Валентовой. А в следующем сезоне Алина уже прочно ворвалась в элиту мирового юниорского тенниса.

Примеры для подражания

Сама Корнеева называет любимой теннисисткой Серену Уильямс. Но окружающие в шутку окрестили её мини-Шараповой. А главным примером из тех, с кем приходилось сталкиваться на относительно близком расстоянии можно считать Елену Рыбакину. Она уже добивалась первых успехов, занимаясь в той же спартаковской школе, когда маленькая Алина только начинала осваивать теннисные премудрости.

Сейчас Рыбакина — одна из лидеров мирового рейтинга WTA. И Алина вполне может пойти по её стопам. А после того, как Корнеевой удалось встретиться и пообщаться с самим Рафаэлем Надалем, она, по её собственным словам, долго не могла прийти в себя от нахлынувшего на неё счастья.

Источник фото: соцсети Алины Корнеевой

Дальнейшие перспективы

Пока титулы Корнеевой на юниорском уровне разделились между победами на грунте и на харде. При этом Алина подчёркивает, что не очень любит грунтовые корты и предпочитает играть на траве. Впереди «Уимблдон», а это отличный шанс подтвердить правдивость своих слов — ведь пока послужной список девушки говорит об обратном. А заодно — оказаться в шаге от завоевания «Большого шлема», пусть пока и юниорского.

Соблазн скорее обосноваться во взрослых соревнованиях — велик, да и пример лучшей подруги — перед глазами, но всё-таки лучше для Алины было бы не торопиться и попытаться войти в историю среди ровесниц, а потом уже штурмовать главные вершины мирового тенниса. При таком стремительном прогрессе и невероятном упорстве они от Корнеевой никуда не денутся.