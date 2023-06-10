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Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

В финале Алина Корнеева сломила сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон.
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
10 июня 2023 14:15
автор: Владимир Лазарев
автор фото: соцсети Алины Корнеевой

Юная российская теннисная звёздочка продолжает удивлять мир. Алина Корнеева, которой ещё не исполнилось 17 лет выиграла уже второй свой турнир «Большого шлема» в этом году. Разумеется, пока, юниорский, но это лишь дело времени. В финале «Australian Open» она обыграла свою подругу Мирру Андрееву, которая в Париже наделала немало шума во взрослых соревнованиях. Что в очередной раз доказывает — путь к победам над сильнейшими теннисистками мира иногда бывает очень быстрым.

На этот раз соперницей Корнеевой была перуанка Луссиана Перес-Аларкон — девушка, сначала оставившая «Ролан Гаррос» без чисто российских полуфиналов, а потом и без финала, поочерёдно обыграв Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву. Алина справилась с психологическим давлением и увозит из французской столицы главный трофей. Кто же она, юная покорительница Мельбурна и Парижа? Самое время рассказать о ней подробнее.

Источник фото: Getty Images

Завоеванный «Большой шлем»

Как и подобает любому финалу – встреча выдалась непростой. Первый сет обе теннисистки шли вровень, но благодаря колоссальной выносливости и игре на дистанции в купе с мощными ударами, ей удалось вырвать седьмой гейм и уйти на второй сет с преимуществом.

Несмотря на перехваченное лидерство, повторить успех первой партии оказалось гораздо сложнее. Перуанка на протяжении всего сета старалась измотать свою соперницу, вынуждая «отрабатывать» по всему корту. Присутствовали и ошибки, наша спортсменка несколько раз отбивала мяч в сетку в попытках атаковать сильными ударами в противовес долгим розыгрышам Луссианы.

На определенный период Корнеевой даже удалось развить преимущество в два гейма, но соперница не желала так просто отдавать титул. Однако, под самый занавес Алине все-таки удалось собраться с мыслями и выиграть в последнем, решающем гейме. Как итог, рабочая и с приятной стороны удивительная победа юной теннисистки. Теперь можно с уверенностью сказать – за будущее поколение российского тенниса можно не беспокоиться!

Источник фото: «Ролан Гаррос»

Спортивные гены

Алина — дочь известного российского волейболиста Александра Корнеева, призёра олимпийских Игр в Пекине. Счастливое событие в семье Корнеевых произошло за год до главного успех отца в профессиональной карьере. Тот день Александр до сих пор вспоминает с улыбкой. «Мы играли с Кубой в Мировой лиге. И тот матч я по-настоящему провалил. У меня не получалось буквально ничего. А я просто не мог думать ни о чём другом, кроме того, что у меня родилась дочь», — рассказывал впоследствии Корнеев.

В четыре года родители отдали Алину в спортивную школу «Спартака». А уже совсем скоро отец девочки завершил карьеру игрока и вплотную стал следить за профессиональным ростом будущей чемпионки.

Источник фото: соцсети Алины Корнеевой

Взлёт Корнеевой начался два года назад — она выиграла свои первые международные юниорские турниры и дошла до финала чемпионата Европы среди девушек до 14 лет, где уступила чешке Терезе Валентовой. А в следующем сезоне Алина уже прочно ворвалась в элиту мирового юниорского тенниса.

Примеры для подражания

Сама Корнеева называет любимой теннисисткой Серену Уильямс. Но окружающие в шутку окрестили её мини-Шараповой. А главным примером из тех, с кем приходилось сталкиваться на относительно близком расстоянии можно считать Елену Рыбакину. Она уже добивалась первых успехов, занимаясь в той же спартаковской школе, когда маленькая Алина только начинала осваивать теннисные премудрости.

Сейчас Рыбакина — одна из лидеров мирового рейтинга WTA. И Алина вполне может пойти по её стопам. А после того, как Корнеевой удалось встретиться и пообщаться с самим Рафаэлем Надалем, она, по её собственным словам, долго не могла прийти в себя от нахлынувшего на неё счастья.

Источник фото: соцсети Алины Корнеевой

Дальнейшие перспективы

Пока титулы Корнеевой на юниорском уровне разделились между победами на грунте и на харде. При этом Алина подчёркивает, что не очень любит грунтовые корты и предпочитает играть на траве. Впереди «Уимблдон», а это отличный шанс подтвердить правдивость своих слов — ведь пока послужной список девушки говорит об обратном. А заодно — оказаться в шаге от завоевания «Большого шлема», пусть пока и юниорского.

Соблазн скорее обосноваться во взрослых соревнованиях велик, да и пример лучшей подруги — перед глазами, но всё-таки лучше для Алины было бы не торопиться и попытаться войти в историю среди ровесниц, а потом уже штурмовать главные вершины мирового тенниса. При таком стремительном прогрессе и невероятном упорстве они от Корнеевой никуда не денутся.

источник: «Советский спорт»
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
В финале Алина Корнеева сломила сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон.
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