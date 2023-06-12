«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин

Большой теннис – травмоопасный вид спорта. Спортсмены тянут и разрывают мышцы, подворачивают ноги и получают переломы. Но из-за отсутствия непосредственного контакта серьёзные повреждения случаются редко. Тем не менее, ужасные ситуации тоже случаются. Никто не застрахован от коварства корта или неудачного рывка. Но самый страшный случай в истории большого тенниса случился в конце прошлого столетия.

В феврале 1997 года россиянин Андрей Чесноков приехал на турнир ATP Филадельфия, где он считался одним из главных фаворитов. Теннисист уверенно подходил к поединку с австралийцем Тоддом Вудбриджем и даже не подозревал, что его ждёт ужасная трагедия.

Во время очередного розыгрыша Чесноков потянулся за мячом, чтобы нанести удар слева. Но поспешил и очень сильно подвернул ногу. Сразу же стало понятно, что случилось что-то страшное. Сначала Чесноков не подал виду, что испытывает ужаснейшую боль. А затем закричал настолько истошно, что зрителям на трибунах стало плохо. Стало понятно, что теннисист срочно нуждается в помощи.

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Очевидцы позже рассказывали, что хруст прозвучал на весь зал. Особенно эмоционально ситуацию описывал Вудбридж. Соперник россиянина долгое время не мог прийти в себя от страшного зрелища: «Это было ужасно. Я был в шоке. Это вызвало у меня ассоциацию с серьезной автомобильной аварией. Я просто услышал страшный хруст костей. Мгновение Чесноков не издавал ни звука. А потом он просто завопил от боли. Это был душераздирающий крик».

Врачи, которые моментально бросились к Чеснокову, тоже были шокированы. Они признавались, что раньше видели такие ужасные травмы только после жутких автокатастроф. А здесь человек оступился на ровном месте и на долгое время приковал себя к больничной койке. Вердикт был неутешителен: Чесноков сломал одновременно большую берцовую, малую берцовую кости правой ноги, у него произошло смещение правой лодыжки

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Андрей смог вернуться на корт только через год. Но та самая ужаснейшая травма постоянно напоминала о себе. Вернуться на прежний уровень россиянин больше так и не смог. А в 2000 году он принял решение завершить карьеру.