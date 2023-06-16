Русский гений тенниса забыл об игре. Хватит барагозить, сражайся!

Не успел стартовать травяной сезон, как сенсации сразу же начались. На потеху публике, но к разочарованию публике и фанатов Даниила Медведева, российский теннисист поразил всех вторым подряд вылетом в своем первом матче.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ В ГОЛЛАНДИИ

Удивительное совпадение. Если обратиться к сезону Медведева, то можно вспомнить, как победоносное шествие российского теннисиста началось с февральского турнира в Роттердаме. Тогда россиянин показал, что после провального периода готов вернуться в «большую игру» и буквально прошелся по таким игрокам, как Дмитров и Синнер. Но то было на харде, самом излюбленном корте игрока.

Однако, как оказалось, та же Голландия как ознаменовала взлет для россиянина, так и стала началом падения

«CLAYVEDEV» ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ГРУНТ

Не стоит лишний раз напоминать о тесных взаимоотношениях Даниила с грунтовым покрытием. Уж сколько всего было сказано от лица самого теннисиста. Он материл грунт при судьях и неоднократно высказывался в прессе, из-за чего практически на каждом подобном корте его выступление превращалось в сплошные мучения.

Но все перевернул турнир в Риме. Удалось все-таки Дане покорить эту неподъемную высоту и в коем-то веке победить на грунте, впервые в своей карьере. Этот титул и вправду можно назвать одним из самых важных для него. Публика рукоплескала, а Медведев чуть-ли не во всеуслышанье стал разбрасываться любовными признаниями к грунтовым покрытиям, за что фанаты прозвали его «Clayvedev» от слова «clay» (по-английски – грунт).

Источник фото: Getty Images

Непонятно, что все-таки произошло в столице Италии, то ли на Медведева снизошло озарение, то ли эмоциональный подъем, то ли еще что. Но факт остается фактом, мучения продолжились сразу после триумфа на Апеннинском полуострове.

Стартовал «Ролан Гаррос» во Франции, и где как не здесь теннисисту было необходимо закрепить свой успех. Еще и первый соперник в сетке – Тиаго Уайлд, бразилец со 172 строчки рейтинга ATP. Бесспорно, он тоже «не промах», в свое время обыгрывал Рууда и брал юниорский Australian Open, но давайте будем честны – Медведев на три, даже на пять-десять голов был выше своего соперника.

Но проиграл наш Данька бразильцу, да еще и в каком-то непонятном стиле. Хорошо, он отдал первый сет, но потом в своем фирменном стиле забрал два. Казалось бы, разыгрывай последний и двигайся дальше, но нет… что-то щелкнуло в теннисисте, и в бесславном стиле были упущены два оставшихся сета. Вот это действительно, «траур в Париже». И вовсе не нужно искать причины поражения в статистике, по ней Медведев был действительно хорош. Но важен лишь счет, причины важны не так. Точнее, причина есть – неразделенная любовь Медведева и грунта.

А В КОРТЕ ЛИ ДЕЛО?

В таком трагичном стиле закончился для кудесника мяча грунтовый этап, настало время травяных турниров. В преддверии Уимблдона лучшим игрокам мира дали на выбор три турнира для подготовки к одному из главных событий года. Медведев снова начал свой путь с Голландии, а если быть точнее, со славного города Хертогенбос, что в 80 километрах от Амстердама.

Попал россиянин сразу во второй круг, что немного облегчило задачу для него, а в соперники попался Адриан Маннарино. Немного покруче, чем Тиаго (52-е место в рейтинге), но все еще послабее Медведева. Хоть и выигрывал здесь в 2019 году.

И несмотря на хороший старт, в довольно крепком стиле он забрал первый сет… но вот опять! Снова выключился из игры и упустил два сета. Совпадение? Еще какое. Но у этого же должны быть какие-то причины.

Источник фото: пресс-служба турнира в Хертогенбосе

И ЧТО НАМ ЖДАТЬ НА УИМБЛДОНЕ?

Путь игрока в этом сезоне принял совершенно новые обороты. Безусловно, Медведев будет на Уимблдоне все также в качестве одного из фаворитов, но оправдает ли россиянин свой статус? Надо понимать, что мы все уже привыкли к регулярным «американским горкам» от Даниила, но как же невовремя начался этот спад. Сейчас теннисисту просто необходимо собраться, полюбить траву также, как он полюбил корт несколько месяцев назад, и разорвать всю Англию.