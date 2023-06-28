Две пули застряли в животе. На звезду российского тенниса жестоко напали украинские бандиты

Андрей Чесноков считается первопроходцем современного российского тенниса. Прославленный спортсмен завершил карьеру ещё в 2000 году: за 15 лет на мировой арене он успел взять несколько престижных титулов, а также впервые в истории вывел сборную страны в финал Кубка Дэвиса. После ухода из спорта, заработав солидные 3 млн долларов призовых, россиянин практически пропал с первых полос газет…

Архив "Советского спорта"

Однако пять лет спустя о Чеснокове неожиданно заговорили снова. Знаменитый теннисист стал жертвой нападения четверых украинских бандитов. В Андрея дважды выстрелили в упор.

Инцидент в Днепропетровске

По окончании карьеры Чесноков вместе с семьёй обосновался во Франции. В течение последующих нескольких лет о теннисисте вспоминали лишь пару раз. Однажды Андрей попал в небольшой скандал из-за неуплаты налогов, за что даже получил условный срок. Позже спортсмен засветился в СМИ из-за громкого конфликта с женой Аллой: его обвиняли в избиении супруги за измену.

Архив "Советского спорта"

«Чёрная полоса» в биографии Чеснокова продолжилась в 2005 году. Той осенью спортсмен отправился на турнир PEOPLEnet Cup, ежегодно проходивший в Днепропетровске. Ночь с 20 на 21 ноября Андрей проводил в ресторане «Репортёр»: туда спортсмен пришёл в компании своего приятеля, теннисиста из Марокко, и двух украинских девушек.

Инцидент произошёл в три часа ночи на выходе из заведения. За Чесноковым и его друзьями неожиданно последовало четверо молодых людей, начавших «говорить девчонкам гадости». Андрей решил заступиться за спутниц, но вскоре оказалось, что связываться с хулиганами ему не стоило.

«Ударил его по руке с пистолетом»

Трое из украинцев оказались вооружены. Один из них тут же выхватил пистолет и напал на россиянина, но спортсмен успел среагировать: «ударил его ногой по руке с пистолетом и кулаком по лицу», как рассказывал сам Чесноков. На подмогу первому пришли остальные бандиты - и вскоре на улице раздался выстрел.

В известного теннисиста стреляли в упор - причём, дважды. К счастью, хулиганы были вооружены травматическими пистолетами, так что опасности для жизни Чеснокова не было. И всё же последствия стычки были ощутимыми: на руке Андрея было сломано несколько пальцев, а в животе у него застряло две пули. Спортсмену вызвали скорую, и вскоре он был госпитализирован в областную больницу. К счастью, восстановился россиянин довольно быстро.

Архив "Советского спорта"

Расследование по делу Чеснокова начали сразу же: преступление было квалифицировано местной милицией как «хулиганство». Первого подозреваемого задержали уже на следующий день, а двух других объявили в розыск. Личности нападавших были установлены, а за информацию о их местонахождении объявили награду в 20 тысяч долларов. С места преступления украинцы скрылись на серой иномарке.

Задержанный Алексей Щербатов в ходе допроса, впрочем, описал инцидент иначе. По словам преступника, действия его «банды» носили характер самообороны: нападение в ту ночь совершили не они, а сам теннисист. Внятного мотива для такого поступка со стороны Чеснокова, правда, украинец не назвал.