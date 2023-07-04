«Бери ракетку и дуй домой». Как КПСС заставила звёздного теннисиста отказаться от Уимблдона

Политика и спорт почти всегда идут рука об руку. Так принято сегодня, так было и 50 лет назад. Теннис в этом плане не показательный, но заметный вид спорта, тем более учитывая его изначальную аристократичность. В 2022 году российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в главном травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне именно из-за политической истории. А вот в 1964 году именно советское руководство приняло решение снять с турнира своего лучшего на тот момент теннисиста. Жуткий скандал разыгрался, когда Александру Метревели была дана команда не выходить на игру против соперника из Южной Африки.

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С началом холодной войны отношения СССР и ЮАР начали резко ухудшаться из-за роста антикоммунистических настроений в африканской стране после прихода к власти Национальной партии. Любопытно, что разрыв дипломатических отношений между странами был инициирован именно южноафриканской стороной. Такое положение вещей спровоцировало длительный период полного вакуума в официальных связях между советской стороной и ЮАР. Не могло это не отразиться и на спорте.

Именно эти события и привели к отказу молодого и талантливого советского теннисиста Александра Метревели. Партийное руководство запретило играть с Эйбом Сегалом. На тот момент наш спортсмен дошёл до третьего круга. И потенциально был фаворитом с большим запасом. От того, его заявление было принято с максимальным недоумением. И спровоцировало грандиозный скандал.

Иностранные СМИ были буквально нашпигованы статьями о том, что юному теннисисту высшее руководство СССР «приказало» сняться с турнира. В американской прессе вышла разгромная статья с таким посылом: «Поступок советского теннисиста, предпринятый спустя пять лет после начала участия СССР в международных соревнованиях по теннису, будет иметь серьёзные последствия, которые могут существенно замедлить старания Советского Союза по превращению в ведущую теннисную державу».

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Удивительно, но СССР оказался первым участником британского турнира, который спровоцировал настолько громкий политический скандал. За 78 лет истории Уимблдона ни один теннисист не снимался с турнира по политическим причинам. Однако Метревели настаивал, что решение принимал он сам и мотивы у него совершенно иные. За советской стороной последовала и социалистическая Венгрия. Иштван Гуляш вслед на Метревели отказался от парного поединка, где соперником с противоположной стороны сетки должен был быть всё тот же несчастный южноафриканец Эйб Сегал. Но, в отличие от Александра, венгр сразу признавался, что действовал по указке «сверху».

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Негодовали и официальные органы лондонского турнира, угрожая советской стороне последствиями: «Советы были в топ-теннисе всего 5 лет – и уже создали единственную политическую проблему в истории турнира. Менеджеры соревнования могут отказать советским участникам в будущем, если подобные заявления и шаги продолжатся».

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Но это был не единственный скандал в теннисном мире, связанный с отказом СССР сражаться на кортах с ЮАР. Так, в 1966 году советская сборная в рамках Кубка Дэвиса должна была встретиться с итальянцами в гостях. Ещё до отъезда в Болонью спортивные чиновники потребовали, чтобы лидер советского тенниса Александр Метревели не проводил свою игру с соперником. В Москве насторожились, когда поняли, что проход по турнирной сетке выводит сборную СССР на встречу с командой ЮАР.

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Однако никаких санкций за снятие с турнира не последовало. Александр Метревели в следующем году точно так же дошёл до третьего круга турнира, где уступил оппоненту из Бразилии. В 1973 году главный травяной турнир бойкотировал 81 теннисист, в том числе и лидеры рейтинга. Виной всему вновь стала политика. На этот раз первая ракетка Югославии Никола Пилич был дисквалифицирован собственной же федерацией за отказ играть в рамках командного Кубка Дэвиса против Новой Зеландии. Хоть Пилич и отрицал подобные обвинения, югославские чиновники были в бешенстве. В знак протеста с турнира одновременно снялось много теннисистов, благодаря чему посеянный под 13-м номером Метревели переместился на четвертую позицию, что дало ему возможность пройти более лёгкий путь к финалу. В главном матче Александр уступил Яну Кодешу из Чехословакии (1:6, 8:9 (5-7), 3:6). Кстати, тай-брейк, который произошёл во втором сете, стал первым в истории финальных поединков на кортах Уимблдона.