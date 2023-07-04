ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Бери ракетку и дуй домой». Как КПСС заставила звёздного теннисиста отказаться от Уимблдона

Александр Метревели по указке спортивного руководства страны не вышел на игру против теннисиста из ЮАР.
«Бери ракетку и дуй домой». Как КПСС заставила звёздного теннисиста отказаться от Уимблдона
04 июля 2023 17:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Политика и спорт почти всегда идут рука об руку. Так принято сегодня, так было и 50 лет назад. Теннис в этом плане не показательный, но заметный вид спорта, тем более учитывая его изначальную аристократичность. В 2022 году российских и белорусских спортсменов не допустили до участия в главном травяном турнире «Большого шлема» Уимблдоне именно из-за политической истории. А вот в 1964 году именно советское руководство приняло решение снять с турнира своего лучшего на тот момент теннисиста. Жуткий скандал разыгрался, когда Александру Метревели была дана команда не выходить на игру против соперника из Южной Африки.

Getty Images

С началом холодной войны отношения СССР и ЮАР начали резко ухудшаться из-за роста антикоммунистических настроений в африканской стране после прихода к власти Национальной партии. Любопытно, что разрыв дипломатических отношений между странами был инициирован именно южноафриканской стороной. Такое положение вещей спровоцировало длительный период полного вакуума в официальных связях между советской стороной и ЮАР. Не могло это не отразиться и на спорте.

Именно эти события и привели к отказу молодого и талантливого советского теннисиста Александра Метревели. Партийное руководство запретило играть с Эйбом Сегалом. На тот момент наш спортсмен дошёл до третьего круга. И потенциально был фаворитом с большим запасом. От того, его заявление было принято с максимальным недоумением. И спровоцировало грандиозный скандал.

Иностранные СМИ были буквально нашпигованы статьями о том, что юному теннисисту высшее руководство СССР «приказало» сняться с турнира. В американской прессе вышла разгромная статья с таким посылом: «Поступок советского теннисиста, предпринятый спустя пять лет после начала участия СССР в международных соревнованиях по теннису, будет иметь серьёзные последствия, которые могут существенно замедлить старания Советского Союза по превращению в ведущую теннисную державу».

Getty Images

Удивительно, но СССР оказался первым участником британского турнира, который спровоцировал настолько громкий политический скандал. За 78 лет истории Уимблдона ни один теннисист не снимался с турнира по политическим причинам. Однако Метревели настаивал, что решение принимал он сам и мотивы у него совершенно иные. За советской стороной последовала и социалистическая Венгрия. Иштван Гуляш вслед на Метревели отказался от парного поединка, где соперником с противоположной стороны сетки должен был быть всё тот же несчастный южноафриканец Эйб Сегал. Но, в отличие от Александра, венгр сразу признавался, что действовал по указке «сверху».

Getty Images

Негодовали и официальные органы лондонского турнира, угрожая советской стороне последствиями: «Советы были в топ-теннисе всего 5 лет – и уже создали единственную политическую проблему в истории турнира. Менеджеры соревнования могут отказать советским участникам в будущем, если подобные заявления и шаги продолжатся».

Getty Images

Но это был не единственный скандал в теннисном мире, связанный с отказом СССР сражаться на кортах с ЮАР. Так, в 1966 году советская сборная в рамках Кубка Дэвиса должна была встретиться с итальянцами в гостях. Ещё до отъезда в Болонью спортивные чиновники потребовали, чтобы лидер советского тенниса Александр Метревели не проводил свою игру с соперником. В Москве насторожились, когда поняли, что проход по турнирной сетке выводит сборную СССР на встречу с командой ЮАР.

Getty Images

Однако никаких санкций за снятие с турнира не последовало. Александр Метревели в следующем году точно так же дошёл до третьего круга турнира, где уступил оппоненту из Бразилии. В 1973 году главный травяной турнир бойкотировал 81 теннисист, в том числе и лидеры рейтинга. Виной всему вновь стала политика. На этот раз первая ракетка Югославии Никола Пилич был дисквалифицирован собственной же федерацией за отказ играть в рамках командного Кубка Дэвиса против Новой Зеландии. Хоть Пилич и отрицал подобные обвинения, югославские чиновники были в бешенстве. В знак протеста с турнира одновременно снялось много теннисистов, благодаря чему посеянный под 13-м номером Метревели переместился на четвертую позицию, что дало ему возможность пройти более лёгкий путь к финалу. В главном матче Александр уступил Яну Кодешу из Чехословакии (1:6, 8:9 (5-7), 3:6). Кстати, тай-брейк, который произошёл во втором сете, стал первым в истории финальных поединков на кортах Уимблдона.

источник: «Советский спорт»
«Ставь цель, иди к ней, и всё получится». В России растёт будущая звезда пляжного тенниса
«Ставь цель, иди к ней, и всё получится». В России растёт будущая звезда пляжного тенниса
В 14 лет можно быть и чемпионкой, и круглой отличницей. Одна из лучших молодых пляжных теннисисток планеты Диана Израйлева знает, что для этого нужно.
04.07.2023 14:00
Теннис
автор: Юлия Иванова
«Я забыл, как меня зовут». Самый длинный матч Уимблдона изменил мировой теннис
«Я забыл, как меня зовут». Самый длинный матч Уимблдона изменил мировой теннис
Встреча Джона Изнера и Николя Маю продолжалась три дня и навсегда вошла в историю спорта.
03.07.2023 12:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Две пули застряли в животе. На звезду российского тенниса жестоко напали украинские бандиты
Две пули застряли в животе. На звезду российского тенниса жестоко напали украинские бандиты
Спортсмен заступился за девушек и попал в страшную передрягу.
28.06.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Русский гений тенниса забыл об игре. Хватит барагозить, сражайся!
Русский гений тенниса забыл об игре. Хватит барагозить, сражайся!
Второй вылет подряд в первом же матче. Разве такого Медведева мы наблюдали в начале года?
16.06.2023 08:10
Теннис
автор: Сергей Чиков
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Даниилу предъявили обвинения в расизме.
13.06.2023 12:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
Врачи уверяли, что видели такое только в страшнейших автокатастрофах.
12.06.2023 08:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
Мини-Шарапова покоряет Париж. Русская теннисистка выиграла юниорский «Ролан Гаррос»
В финале Алина Корнеева сломила сопротивление перуанки Луссианы Перес-Аларкон.
10.06.2023 14:15
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Страшная травма на «Ролан Гаррос-2022». Зверев покидал корт на коляске, а Надаль был в шоке
Страшная травма на «Ролан Гаррос-2022». Зверев покидал корт на коляске, а Надаль был в шоке
От мучений Александра больно было даже болельщикам на трибунах.
09.06.2023 10:05
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Россия гарантировала себе победу на «Ролан Гаррос». Грандиозный успех нашего тенниса!
Россия гарантировала себе победу на «Ролан Гаррос». Грандиозный успех нашего тенниса!
Чемпионат Франции принял русский финал во второй раз в истории.
02.06.2023 10:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.