ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Бедный родственник». Легендарный хорват выиграл Уимблдон тремя ракетками

Приехал в Лондон «нищебродом», а уехал — королём!
«Бедный родственник». Легендарный хорват выиграл Уимблдон тремя ракетками
05 июля 2023 16:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: Getty Images

К началу нового, XXI века многие любители тенниса поспешили отправить эксцентричного хорвата на заслуженный отдых. Казалось, что все победы призёра олимпийской Барселоны остались далеко позади. Но главная его мечта так и оставалась нереализованной — титула победителя турнира «Большого шлема» в его активе так и не было. Трижды Горан Иванишевич останавливался в шаге от заветной цели, проиграв два финала Уимблдона Питу Сампрасу и один — Андре Агасси. Победа пришла тогда, когда в него уже никто не верил, причём пришла вопреки целому ряду обстоятельств.

НА ПУТИ К СЕНСАЦИИ

Сезон 2001 года хорват начинал во второй сотне мирового рейтинга, поэтому на крупных турнирах ему приходилось либо пробиваться в основную сетку через несколько предварительных раундов, либо ждать милости от организаторов. Приглашения на Australian Open он так и не дождался, а по дороге на матч квалификации в поисках нужного корта успел так разозлиться на принимающую сторону, что на сам поединок вышел в окончательно взвинченном состоянии и быстро его проиграл.

Грунтовый сезон Горан пропустил полностью, чтобы поберечь больное плечо и попытаться-таки сыграть на Уимблдоне. Надежда на уайлд-кард была совсем уж призрачной, тем не менее Иванишевич дождался своего шанса. Сам хорват потом шутил, что, если бы организаторы видели его последний матч, они бы, скорее, выдали ему бумагу с просьбой ни в коем случае не приезжать.

Источник фото: Getty Images

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

К тому же Горана подвели спонсоры. Он получил всего три ракетки на весь турнир, более того — у одной из них была повреждена рукоятка. Натурально бедный родственник среди элиты тенниса. В лучшие годы Иванишевич мог переломать такой запас инвентаря за один неполный матч. Но устраивать скандал было уже поздно, поэтому ракетки приходилось беречь. В итоге на матчи хорват выходил с забитой под завязку сумкой, чтобы проблема с ракетками не бросалась в глаза соперникам. Футболок ему также прислали всего три, но на фоне всего остального это было не самой большой проблемой. Хотя, когда после матча с Энди Роддиком он на радостях бросил футболку на трибуну, он очень быстро понял, что сделал это зря.

Когда Иванишевич добрался до второй недели турнира, он получил-таки полноценный запас экипировки, но обида на поставщиков была слишком велика — использовать его он так и не стал. Тем временем соперники ничего не могли поделать с разыгравшимся Иванишевичем. Грег Руседски, Марат Сафин и любимец местной публики Тим Хенмэн по очереди уступили ему дорогу к финалу. Впереди был поединок жизни для Горана, в котором ему противостоял Патрик Рафтер.

Источник фото: Getty Images

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

Решающий матч впервые почти за 80 лет игрался в понедельник и вошёл в историю как народный финал — вопреки обычным правилам билеты на него были пущены в свободную продажу, а не распределялись по приглашениям. Зрители увидели настоящую битву на корте, в которой никто не хотел уступать. Пятый сет стал рекордным по продолжительности для финалов Уимблдона на тот момент и закончился со счётом 9:7 в пользу Иванишевича. После завершения игры не находящий себе места от счастья Горан по привычке надерзил судьям, но они отнеслись к этому с пониманием — всё же такие чудеса в мировом теннисе случаются крайне редко и потерять контроль над собой хорвату было несложно. Триумфатора встречал буквально весь родной Сплит, а праздник продлился несколько дней. После этого Иванишевич играл в теннис уже больше по инерции, хотя и завершил карьеру только через три года. Но в историю он всё же войдёт как победитель, а не как вечно второй.

источник: «Советский спорт»
«Победа любит подготовку». Никита Бурмакин готов снова стать лучшим игроком планеты
«Победа любит подготовку». Никита Бурмакин готов снова стать лучшим игроком планеты
Один из топовых игроков мирового пляжного тенниса выиграл чемпионат России в Рыбинске. И хочет вернуть российский флаг в спорт.
05.07.2023 13:00
Теннис
автор: Сергей Перемутов
Русская теннисистка сняла трусы прямо на корте. Красотку подставили боссы Уимблдона
Русская теннисистка сняла трусы прямо на корте. Красотку подставили боссы Уимблдона
Из-за одежды молодая спортсменка угодила в неожиданный скандал.
05.07.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
«Бери ракетку и дуй домой». Как КПСС заставила звёздного теннисиста отказаться от Уимблдона
«Бери ракетку и дуй домой». Как КПСС заставила звёздного теннисиста отказаться от Уимблдона
Александр Метревели по указке спортивного руководства страны не вышел на игру против теннисиста из ЮАР.
04.07.2023 17:00
Теннис
автор: Андрей Тупиков
«Ставь цель, иди к ней, и всё получится». В России растёт будущая звезда пляжного тенниса
«Ставь цель, иди к ней, и всё получится». В России растёт будущая звезда пляжного тенниса
В 14 лет можно быть и чемпионкой, и круглой отличницей. Одна из лучших молодых пляжных теннисисток планеты Диана Израйлева знает, что для этого нужно.
04.07.2023 14:00
Теннис
автор: Юлия Иванова
«Я забыл, как меня зовут». Самый длинный матч Уимблдона изменил мировой теннис
«Я забыл, как меня зовут». Самый длинный матч Уимблдона изменил мировой теннис
Встреча Джона Изнера и Николя Маю продолжалась три дня и навсегда вошла в историю спорта.
03.07.2023 12:30
Теннис
автор: Владимир Лазарев
Две пули застряли в животе. На звезду российского тенниса жестоко напали украинские бандиты
Две пули застряли в животе. На звезду российского тенниса жестоко напали украинские бандиты
Спортсмен заступился за девушек и попал в страшную передрягу.
28.06.2023 08:00
Теннис
автор: Сергей Колесников
Русский гений тенниса забыл об игре. Хватит барагозить, сражайся!
Русский гений тенниса забыл об игре. Хватит барагозить, сражайся!
Второй вылет подряд в первом же матче. Разве такого Медведева мы наблюдали в начале года?
16.06.2023 08:10
Теннис
автор: Сергей Чиков
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Русской звезде тенниса заткнули рот. Медведева выгнали прямо с корта
Даниилу предъявили обвинения в расизме.
13.06.2023 12:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
«И тут я услышал хруст костей». Самую ужасную травму в истории тенниса получил россиянин
Врачи уверяли, что видели такое только в страшнейших автокатастрофах.
12.06.2023 08:00
Теннис
автор: Дмитрий Пожидаев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.