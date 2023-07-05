«Бедный родственник». Легендарный хорват выиграл Уимблдон тремя ракетками

К началу нового, XXI века многие любители тенниса поспешили отправить эксцентричного хорвата на заслуженный отдых. Казалось, что все победы призёра олимпийской Барселоны остались далеко позади. Но главная его мечта так и оставалась нереализованной — титула победителя турнира «Большого шлема» в его активе так и не было. Трижды Горан Иванишевич останавливался в шаге от заветной цели, проиграв два финала Уимблдона Питу Сампрасу и один — Андре Агасси. Победа пришла тогда, когда в него уже никто не верил, причём пришла вопреки целому ряду обстоятельств.

НА ПУТИ К СЕНСАЦИИ

Сезон 2001 года хорват начинал во второй сотне мирового рейтинга, поэтому на крупных турнирах ему приходилось либо пробиваться в основную сетку через несколько предварительных раундов, либо ждать милости от организаторов. Приглашения на Australian Open он так и не дождался, а по дороге на матч квалификации в поисках нужного корта успел так разозлиться на принимающую сторону, что на сам поединок вышел в окончательно взвинченном состоянии и быстро его проиграл.

Грунтовый сезон Горан пропустил полностью, чтобы поберечь больное плечо и попытаться-таки сыграть на Уимблдоне. Надежда на уайлд-кард была совсем уж призрачной, тем не менее Иванишевич дождался своего шанса. Сам хорват потом шутил, что, если бы организаторы видели его последний матч, они бы, скорее, выдали ему бумагу с просьбой ни в коем случае не приезжать.

Источник фото: Getty Images



НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

К тому же Горана подвели спонсоры. Он получил всего три ракетки на весь турнир, более того — у одной из них была повреждена рукоятка. Натурально бедный родственник среди элиты тенниса. В лучшие годы Иванишевич мог переломать такой запас инвентаря за один неполный матч. Но устраивать скандал было уже поздно, поэтому ракетки приходилось беречь. В итоге на матчи хорват выходил с забитой под завязку сумкой, чтобы проблема с ракетками не бросалась в глаза соперникам. Футболок ему также прислали всего три, но на фоне всего остального это было не самой большой проблемой. Хотя, когда после матча с Энди Роддиком он на радостях бросил футболку на трибуну, он очень быстро понял, что сделал это зря.

Когда Иванишевич добрался до второй недели турнира, он получил-таки полноценный запас экипировки, но обида на поставщиков была слишком велика — использовать его он так и не стал. Тем временем соперники ничего не могли поделать с разыгравшимся Иванишевичем. Грег Руседски, Марат Сафин и любимец местной публики Тим Хенмэн по очереди уступили ему дорогу к финалу. Впереди был поединок жизни для Горана, в котором ему противостоял Патрик Рафтер.

Источник фото: Getty Images

МЕЧТА СБЫВАЕТСЯ

Решающий матч впервые почти за 80 лет игрался в понедельник и вошёл в историю как народный финал — вопреки обычным правилам билеты на него были пущены в свободную продажу, а не распределялись по приглашениям. Зрители увидели настоящую битву на корте, в которой никто не хотел уступать. Пятый сет стал рекордным по продолжительности для финалов Уимблдона на тот момент и закончился со счётом 9:7 в пользу Иванишевича. После завершения игры не находящий себе места от счастья Горан по привычке надерзил судьям, но они отнеслись к этому с пониманием — всё же такие чудеса в мировом теннисе случаются крайне редко и потерять контроль над собой хорвату было несложно. Триумфатора встречал буквально весь родной Сплит, а праздник продлился несколько дней. После этого Иванишевич играл в теннис уже больше по инерции, хотя и завершил карьеру только через три года. Но в историю он всё же войдёт как победитель, а не как вечно второй.