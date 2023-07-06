«Да пошел ты!». Румынский теннисист ушел с корта во время игры

Порой выкрики болельщиков на трибунах выводят из себя достаточно известных спортсменов. Не у всех в истории спорта хватало выдержки, не обращая внимание на откровенное хамство, продолжать делать свою работу. Особенно грешат подобным в Англии.

До сих пор в памяти случай, когда игравший за «Манчестер Юнайтед» француз Эрик Кантона ударом из боевых искусств вырубил болельщика, который буквально достал француза своими высказываниями. На Уимблдоне в 2010 году произошел еще более вопиющий случай, из-за которого румынский теннисист Виктор Ханеску и вовсе покинул корт, не дожидаясь окончания матча с соперником.

Аккурат после знаменитого «марафонского» 11-часового поединка между французом Николя Майю и американцем Джоном Изнеромна игру третьего круга турнира вышли румын ВикторХанеску и немец Даниэль Брандс. Во время решающего пятого сета, в котором Брандс вел 2:0, Ханеску взял небольшую медицинскую паузу. В это же время с трибун полетели оскорбления в его адрес. Четверо молодых парней, сидевшие недалеко от Виктора, начали кричать о том, что он «неудачник» и «слабак». Румынский спортсмен тут же пожаловался судье на недопустимое поведение болельщиков, однако рефери проигнорировал недовольство Ханеску и не выдворил хамов со своих мест.

На трибуне было недоумение. Теннис достаточно мирный вид спорта, в котором если выкрики фанатов не заканчиваются, их выводят стюарды, чтобы люди не мешали продолжению игры. Но не в этот раз. Волонтеры и следящие за порядком продолжали наблюдать перебранку, не предпринимая никаких мер для усмирения подвыпивших мужчин. Виктор Ханеску пытался подавать, но при каждом его касании мяча с трибун вновь сыпалась грязь в его сторону. Это окончательно сбило настрой румыну. Он подошел близко к тому месту, откуда слышал звуки и громко крикнул в толпу: «Да, пошел ты!», после чего демонстративно плюнул в зрителей. Болельщики негодовали, пытаясь наставить разъяренного Ханеску на путь истинный. Кричали ему: «Ты что творишь? Ты не можешь плевать в толпу».

Затем Ханеску уже на автомате просто сильно подавал на другую сторону корта и его уже мало интересовал исход. Он старался как можно быстрее проиграть матч и ретироваться в подтрибунное помещение. В итоге, окончательно раздавленный Виктор, неожиданно подошел к своему немецкому сопернику, пожал ему руку, собрал сумку и ушел, не доиграв матч. Это было громкое резонансное дело, потому что никто в 133-летней истории Уимблдона не плевался в зрителей, и никогда такого не было, чтобы спортсмен просто уходил среди игры не по медицинским причинам.

«Кто-то в толпе что-то сказал. Мы не знаем, что это было. Ханеску, судя по всему, подошел и плюнул в направлении этих людей», – сообщил пресс-секретарь турнира. После этого румынский теннисист намеренно совершил двойную ошибку на своей подаче. «Он также выругался в направлении тех же людей. Сочетание плевка и ругани явило собой нарушение кодекса спортивного поведения, и он завершил матч», – добавил представитель организаторов турнира.

В послематчевом заявлении всеанглийского клуба говорилось: «После проверки Виктор Ханеску был оштрафован на 7500 долларов за неспортивное поведение и еще на 7500 долларов за то, что не приложил максимальных усилий в конце матча». После всего случившегося теннисист принес извинения: «Я потерял контроль над собой в пятом сете после оскорблений от кого-то на трибунах. Я не должен был делать этого ни при каких обстоятельствах, но я всего лишь человек и сделал ошибку».