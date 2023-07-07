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«Чем они там занимаются?» Очередной скандал на Уимблдоне-2023

«Тихие комнаты» для молитв и кормления грудничков используются на лондонском турнире совсем не по назначению.
07 июля 2023 18:00
автор: Андрей Тупиков

Главный травяной теннисный турнир года вновь фигурирует в разделах светской хроники и происшествий. Мало было экоактивистов, дождя и скандалов с судьями — теперь у организаторов лондонского турнира появилась очередная проблема, откуда не ждали. Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон попросила зрителей не использовать «тихие комнаты», предназначенные для молитв или кормления младенцев, не по назначению. Вся фишка в том, что некоторые несдержанные болельщики превратили Уимблдон в настоящую Мекку секс-туризма.

Кто бы мог подумать, что в консервативной Англии на самом аристократическом теннисном турнире в мировом туре вдруг возникнет проблема с тем, что молельные команды и места для кормления грудных детей местные фанаты тенниса начнут использовать как «отели на час», не особо стесняясь резонанса, который может вызвать подобное использование необходимых кабинок.

«Это действительно важное место. Мы сохраним его и позаботимся о том, чтобы люди использовали его правильно. Если посетителям нужна комната для того, чтобы помолиться, то это самое тихое место для этого. Там также есть возможность кормить грудью. Но мы стремимся к тому, чтобы это было использовано правильным образом», приводят слова Болтон британские СМИ.

Ситуация вышла из-под контроля в том числе из-за сумасшедших цен на отели в Лондоне. И вот он — уникальный шанс не платить за удобства, которым активно пользуются, как местные, так и туристы. В конце концов сам по себе мировой теннис провоцирует людей на проявление страсти в самых необычных местах. Не будем забывать, что теннис – вид спорта, в котором соревнуются молодые мужчины и женщины. Поэтому неудивительно, что поединки на корте вызывают у зрителей самые разные проявления эмоций и не только.

Проблема, кстати, для Уимблдона не новая. Еще в прошлом году любители тенниса обращали внимание на то, что из глубин «тихих комнат» доносятся странные звуки. В этом плане особенное внимание приковано к комнате около корта №12. Раздражённые зрители постоянно пеняют волонтёрам на то, что туда периодически проникают парочки, а выходят из помещения в мятой одежде и со странными улыбками на лицах. «Пара исчезла внутри, заперла дверь, и их не было целую вечность. Табличка на двери гласила: «Занято». Когда они вышли, то смеялись. Девушка была в длинном струящемся летнем платье, и не было никаких сомнений в том, чем они занимались», — рассказывал впоследствии один из посетителей.

Учитывая, какой по счёту скандал случился на нынешнем Уимблдоне за неполную первую неделю, можно сказать, что «происшествие со вкусом клубнички» выглядит наиболее безобидным из всего того, что сейчас происходит в британской столице.

источник: «Советский спорт»
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