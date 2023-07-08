Вскопала весь французский грунт. Первая русская дива в большом теннисе

Российский женский теннис в плане своего развития очень напоминает женское одиночное фигурное катание. В советское время и девяностые – редкие успехи, которые можно было скорее назвать сенсацией, нежели закономерностью. А в середине нулевых – резкий скачок вверх, буквально рассвет и наличие единовременно большого количества талантливых девушек, которые выиграли практически всё что можно в мире.

Если бы Анастасия Мыскина выступала в женском одиночном туре здесь и сейчас, то ей было бы гораздо легче в преодолении соперниц и обстоятельств. По большому счету на данный момент, кроме Иги Швёнтек, и нет таких уверенных фаворитов. В те годы, когда взошла звезда Мыскиной, на ее пути стояло минимум десяток невероятных по таланту и силе теннисисток, которых было крайне сложно обыгрывать и навязывать им борьбу в одиночном разряде.

Сегодня день рождения у Анастасии Мыскиной, которая является первой теннисисткой из нашей страны, которой покорился турнир «Большого Шлема». Случилось это эпохальное событие в 2004 году. Мало того, что это Мыскина стала первым триумфатором «Ролан Гаррос» из России, так она же играла первый российский финал на «шлемах» в истории тенниса с Еленой Дементьевой.

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Анастасия стал профессиональной теннисисткой в 1998 году, тогда же вошла в 500 лучших рейтинга WTA. Путь к заветной цели всегда труден и тернист, но, если удаётся дойти до вершины, значит все вложения физического и финансового характера оправданы. Да и жизнь, полностью подчиненная спорту – это только со стороны кажется романтикой. Режим и постоянные перелеты, смены часовых поясов, травмы и практически полное отсутствие личной жизни – всё это расплата за славу и деньги.

Если бы не железный характер самой Мыскиной – ничего бы не было. Назвать Настю самым большим талантом в стране нельзя. Она не котировалась высоко по юниорам и не брала «шлемы» в своей возрастной категории. Россиянка пробивалась на Олимп через маленькие турниры ITF, именно таким образом повышая свое место в рейтинге. В итоге ей удалось серьезно продвинуться в своей борьбе за главный приз в жизни.

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В феврале 2003 года Анастасия выиграла крупный турнире в Дохе. В финале пришлось играть с соотечественницей Еленой Лиховцевой и этот матч стал первым «российским» финалом в истории женского тенниса. Мыскина уверенно разгромила Лиховцеву со счётом 6:3, 6:1. Эта победа позволила Анастасии впервые подняться в десятку лучших женского рейтинга. По сути именно с Мыскиной началась продолжительная победная серия российских девушек в большом теннисе.

Удивительно, но после триумфального Открытого чемпионата Франции-2004, Мыскина поиграла еще пару лет и неожиданно завершила карьеру, можно сказать, на пике возможностей. За весь 2007 год Анастасия сыграла всего пару матчей и сообщила о своем уходе. Далее она попробовала себя на телевидении, вела не без успеха несколько шоу на центральных каналах. Но всё равно любовь к теннису взяла своё. В октябре 2016 года Мыскину избрали вице-президентом Федерации тенниса России.

Поздравляем Анастасию Мыскину с днем рождения! Желаем дальнейших побед и достижений!