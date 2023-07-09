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Дорогу молодым! Русская юниорка идёт по стопам Марии Шараповой

16-летней теннисистке оказалась нипочём даже победительница «Ролан Гаррос».
Дорогу молодым! Русская юниорка идёт по стопам Марии Шараповой
09 июля 2023 16:31
автор: Никита Плохих
автор фото: Getty Images

Совсем юная Мирра Андреева проводит уже второй взрослый турнир «Большого шлема». Финалистка Australian Open 2023 года быстро поняла, что уже не хочет соревноваться со сверстниками и готова к настоящему испытанию. На «Ролан Гаррос» 16-летняя россиянка дошла до третьего круга, где в упорной борьбе уступила американке Кори Гауфф. В Англии Андреева смогла превзойти свой недавний рекорд, заставив лучших теннисисток мира серьёзно насторожиться

Все ожидали, что Мирра возьмёт небольшую паузу во взрослом теннисе и заявится на юниорский Уимблдон, однако россиянка была полна решимости доказать, что она уже не маленькая девочка, а вполне серьёзный соперник для лучших теннисисток планеты. Свой путь на Уимблдон-2023 Андреева начала с квалификации, где щелкала одну соперницу за одной. Мирра выиграла все матчи, укладываясь в два сета. Лишь в финале отбора с немкой Тамарой Корпач (120-я ракетка мира) она испытала небольшие трудности, однако всё равно взяла верх со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Примечательно, что из восьми россиянок, выступавших в квалификации, только Андреева смогла пробиться в основную сетку турнира.

Источник фото: Getty Images

В первом круге Андрееву поджидала более опытная китаянка Сиюй Ван (65-й номер мирового рейтинга). Матч изначально пошёл не по плану, его пришлось перенести из-за внезапного английского дождя, однако уже через пару часов обе девушки были на корте, полные решимости устроить настоящую битву за выход в следующую стадию. В итоге победа досталась Мирре.

В следующем раунде нашу девушку поджидала одна из фавориток Уимблдона чешка Барбора Крейчикова, посеянная на турнире под 10-м номером. Победительница «Ролан Гаррос» 2021 года ожидала лёгкой прогулки, но в итоге в большинстве эпизодов просто не поспевала за Миррой.

После 55 минут игры, при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки Крейчикова приняла решение завершить борьбу. Три медицинских перерыва были серьёзным звоночком, и она решила не продолжать битву, в которой уже заведомо была проигравшей. По всем ключевым статистическим показателям Андреева была лучше.

В третьем круге Мирру ждала соотечественница Анастасия Потапова. Соперница снова была намного опытнее, и на бумаге все расклады были именно в её пользу. Но Андреева в очередной раз сотворила сенсацию. Для победы ей потребовалось около полутора часа. Юная уроженка Красноярска в очередной раз уложилась в два сета – 6:2, 7:5.

Источник фото: Getty Images

Таким образом, 16-летняя российская звёздочка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира «Большого шлема», там ей будет противостоять 25-я ракетка мира американка Мэдисон Кис.

У Мирры есть все шансы стать новой главной звездой российского женского тенниса. Благодаря её свершениям в Англии она уже точно поднимется в первую сотню рейтинга WTA, а в перспективе может ещё и побороться за главный трофей. Кто-то может в этом справедливо сомневаться, но ведь Марии Шараповой никто не помешал в скромные 17 лет выиграть Уимблдон. А если посмотреть на игру Мирры, то она сейчас выглядит на корте ничуть не хуже, чем Мария в 2004 году.

источник: «Советский спорт»
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