Дорогу молодым! Русская юниорка идёт по стопам Марии Шараповой

Совсем юная Мирра Андреева проводит уже второй взрослый турнир «Большого шлема». Финалистка Australian Open 2023 года быстро поняла, что уже не хочет соревноваться со сверстниками и готова к настоящему испытанию. На «Ролан Гаррос» 16-летняя россиянка дошла до третьего круга, где в упорной борьбе уступила американке Кори Гауфф. В Англии Андреева смогла превзойти свой недавний рекорд, заставив лучших теннисисток мира серьёзно насторожиться

Все ожидали, что Мирра возьмёт небольшую паузу во взрослом теннисе и заявится на юниорский Уимблдон, однако россиянка была полна решимости доказать, что она уже не маленькая девочка, а вполне серьёзный соперник для лучших теннисисток планеты. Свой путь на Уимблдон-2023 Андреева начала с квалификации, где щелкала одну соперницу за одной. Мирра выиграла все матчи, укладываясь в два сета. Лишь в финале отбора с немкой Тамарой Корпач (120-я ракетка мира) она испытала небольшие трудности, однако всё равно взяла верх со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Примечательно, что из восьми россиянок, выступавших в квалификации, только Андреева смогла пробиться в основную сетку турнира.

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В первом круге Андрееву поджидала более опытная китаянка Сиюй Ван (65-й номер мирового рейтинга). Матч изначально пошёл не по плану, его пришлось перенести из-за внезапного английского дождя, однако уже через пару часов обе девушки были на корте, полные решимости устроить настоящую битву за выход в следующую стадию. В итоге победа досталась Мирре.

В следующем раунде нашу девушку поджидала одна из фавориток Уимблдона чешка Барбора Крейчикова, посеянная на турнире под 10-м номером. Победительница «Ролан Гаррос» 2021 года ожидала лёгкой прогулки, но в итоге в большинстве эпизодов просто не поспевала за Миррой.

После 55 минут игры, при счёте 6:3, 4:0 в пользу россиянки Крейчикова приняла решение завершить борьбу. Три медицинских перерыва были серьёзным звоночком, и она решила не продолжать битву, в которой уже заведомо была проигравшей. По всем ключевым статистическим показателям Андреева была лучше.

В третьем круге Мирру ждала соотечественница Анастасия Потапова. Соперница снова была намного опытнее, и на бумаге все расклады были именно в её пользу. Но Андреева в очередной раз сотворила сенсацию. Для победы ей потребовалось около полутора часа. Юная уроженка Красноярска в очередной раз уложилась в два сета – 6:2, 7:5.

Источник фото: Getty Images

Таким образом, 16-летняя российская звёздочка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира «Большого шлема», там ей будет противостоять 25-я ракетка мира американка Мэдисон Кис.

У Мирры есть все шансы стать новой главной звездой российского женского тенниса. Благодаря её свершениям в Англии она уже точно поднимется в первую сотню рейтинга WTA, а в перспективе может ещё и побороться за главный трофей. Кто-то может в этом справедливо сомневаться, но ведь Марии Шараповой никто не помешал в скромные 17 лет выиграть Уимблдон. А если посмотреть на игру Мирры, то она сейчас выглядит на корте ничуть не хуже, чем Мария в 2004 году.