Не Russia, а Belorussia. Белорусских теннисисток достали вопросами о России

Не успел начаться в Лондоне Уимблдон, как западные журналисты пытаются на политической ниве вывести из себя теннисисток из Белоруссии. Коль уж россиян допустили до турнира, то понятное дело, что на них провокации не особо действуют. Сколько было попыток задавать откровенно наглые и русофобские вопросы, ни одна не увенчалась успехом. Тогда «короли пера» переключились на соседних белорусов. Дескать, там сподручнее и выгоднее. Вроде и не прямые наезды, а вроде и не Россия.

После поражения от украинской теннисистки Элины Свитолиной белоруску Викторию Азаренко освистали болельщики на корте, а журналисты в очередной раз начали задавать массу неудобных вопросов. Но Викторию этим смутить не удалось. Крепкие нервы и выдержка позволили ей спокойно парировать ряд выпадов на пресс-конференции:

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– Вас удивила реакция зрителей?

– Я не могу их контролировать. Не уверена, что многие понимали, что происходит. Наверное, выпили тоже прилично. Что я могу с этим сделать?

– Кажется, они не понимали, что в этой ситуации не вы спровоцировали ситуацию. Это Свитолина не собиралась жать вам руку. При этом зрители ополчились на вас. Хотя вы тут практически жертва.

– Жертва? Жертва того, что мне руку не пожали? Прекратите.

– Вас освистали, хотя вы ничего не сделали.

– Так уже 18-19 месяцев. Я ничего не делала, но иногда ко мне разное отношение. Что сказать про зрителей? Нечего. Она не хочет жать руки людям из России и Белоруссии. Я проявила уважение к её позиции. Что я еще могла сделать? Стоять и ждать? Правильного хода не было, так что я сделала то, что посчитала уважительным к её решению. Но этот разговор про рукопожатия ничего не изменит. Если вы хотите это и дальше обсуждать, устраивать какую-то шумиху – вперёд.

Источник фото: Getty Images

Подобные темы в последние полтора года всплывают чуть ли ни на каждой пресс-конференции любого крупного турнира. И, если Азаренко не так часто становится объектом политически мотивированной пальбы западных СМИ, то второй ракетке мира Арине Соболенко достается куда чаще. Дошло уже до того, что в преддверии «Уимблдона» Арина сообщила, что, если хоть где-то проклюнется политическая тема, разговор моментально будет закончен. Соболенко еще на Открытом чемпионате Австралии в начале 2023 года заявила: «Я просто очень разочарована, что спорт каким-то образом зависит от политики. Мы просто спортсмены, выполняющие свою работу. Вот и всё. Мы не политики».

Мало того, что вопросы белорусским девушкам задаются не по адресу и не в тему, так еще надо учитывать тот факт, что союзное России государство также забанено почти во всех видах спорта и страдает не меньше. Но почему-то в европейских кругах это мало кого волнует и прямые вопросы относительно именно Белоруссии отсутствуют как факт. Конечно, пиар на России куда кликабельнее других важных новостей.

Итог всего этого политически ангажированного буйства будет, вероятнее всего, печальным для журналистов из недружественных стран. Если и дальше продолжится подобное бестактное поведение на пресс-конференциях, устроители крупных теннисных турниров лишатся всех комментариев от белорусов и россиян, даже если дело будет касаться исключительно тенниса. Иначе подобную наглость не вылечить.