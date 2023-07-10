Трое русских в четвертьфинале Уимблдона. Такого в истории еще не было

После победы на Уимблдоне третьей ракетки мира Даниила Медведева над молодым чехом Иржи Легечкой, целое трио российских теннисистов оказалось в четвертьфинале одного из самых престижных турниров в мировом теннисе.

Это оказалось повторением российского рекорда на турнирах «Большого Шлема», установленного два с половиной года назад. На Открытом чемпионате Австралии – 2021 в восьмёрку лучших пробились Аслан Карацев, Медведев и Андрей Рублёв. Нынче в восьмёрку лучших удалось пробиться Роману Сафиуллину, и всё тем же Рублёву и Медведеву.

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Если долго копать всемирную глобальную сеть, то можно найти многое. Например, самым удачным выступлением в мужском одиночном разряде Уимблдона до сих пор является полуфинал 2008 года, куда, уже хлопая карьерной дверью неожиданно пробился Марат Сафин. До Сафина, в четвертьфиналы пробивались Михаил Южный и Евгений Кафельников.

Но самым успешным русским теннисистом на британской траве является Михаил Южный – он семь раз оставался последним из наших в основной сетке (один раз с Николаем Давыденко и еще раз – с Дмитрием Турсуновым). Пять раз Южный доходил до четвертого круга, один раз – до второго и один раз – аж до четвертьфинала.

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Но это если брать российскую историю. Никак нельзя забывать о советской истории выступлений наших спортсменов и легендарное достижение Александра Метревели, который в 1973 году смог дойти до финала на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Об успехах Метревели мечтать пока что рано, но, чтобы сразу трое российских теннисистов пробивались в ¼ финала на британских кортах – такое впервые в истории нашей страны. Мало, для каждого из них выход в такую серьезную стадию – самая большое достижение в карьере. Ни Медведев, ни Рублёв, ни тем более Сафиуллин – никогда не входили в заветную восьмёрку лучших. Учитывая, что травяное покрытие является любимым лишь для Романа Сафиуллина, то этот успех на Уимблдоне-2023 можно считать еще более весомым.

В это трудно поверить, но у российских любителей тенниса есть уникальная возможность увидеть в Лондоне российский полуфинал, а заодно принять для себя как свершившийся факт, что нынешнее поколение отечественных теннисистов, возможно, самое успешное и плодовитое в истории. Время покажет, а пока что в ближайшие дни наших парней ждет серьезное испытание настоящими топами.