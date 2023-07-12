Янчук: у Мирры есть общие черты с Шараповой

«САФИУЛЛИН ДАВНО МОГ ИГРАТЬ НА ЭТОМ УРОВНЕ»

— Какие у вас впечатления от Уимблдона в этом году? Кто для вас стал открытием турнира?

— Больше всего меня, конечно, удивил Роман Сафиуллин, который прошёл в четвертый круг. Это, можно сказать, его дебют, но он достойно выступил и обыграл именитых теннисистов. Это открытие. Хотя мы его уже знали несколько лет, он топтался на месте. Сейчас случилось неожиданно яркое выступление.

Думаю, это прибавит ему уверенности, и он сыграет на более высоком уровне. Наверное, в перспективе, сможет даже вписаться в нашу основную сборную. Пока что мы знаем только троих постоянно играющих теннисистов: Даниила Медведева,Андрея Рублёва и Аслана Карацева. Но, похоже, Сафиуллин сделал заявку на то, чтобы войти в их число.

Конечно, удивила Мирра Андреева. Обыграла очень сильных теннисисток. Она играет очень свободно, развязно, живо, в хорошем смысле слова. У неё хорошая и обычная скорость, и ударная. Очень грамотно всё делает, на высоком уровне.

— На ваш взгляд, прорыв Сафиуллина – не разовая история?

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— Дело в том, что потенциально он давно мог играть на этом уровне, у него было, чем играть. Но в теннисе очень важна вера в себя, умение сыграть решающие мячи, ведь иногда буквально два-три мяча могут решить судьбу всего матча.Сейчас у него это получается. Он поверил в себя, играет более спокойно, надежно и ответственно. Дай бог, чтобы он и дальше прошёл по сетке.

Ему 25 лет, он уже не новичок, его мастерство уже созрело для этого. Нужно прорваться. Когда теннисисты это делают, становятся настоящими игроками с именем. Пока что имени у него нет. Если и дальше так пойдет, в будущем он вполне может заиграть и примкнуть к нашим ребятам, которые уже состоялись.

— В чем отличительная манера его игры? Чем он запомнился именно вам?

— Он владеет, как положено, всеми основными приемами. Дело в том, что, может быть, ему ранее не хватало уверенности и удачи. Многие теннисисты конкурентоспособны, идёт хороший международный стандарт, мощные удары как справа, так и слева. Нужно играть быстрее, ярче, сильнее, повышать темп. Сафиуллину это пока удается, потому что трава– специфика. Тому же Медведеву на ней очень непросто играть.

«ДАЖЕ ШАРАПОВА НЕ БЫЛА МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ»

— В мировом теннисе зажглась звезда Мирры Андреевой, в 16 лет дошедшей до четвёртого круга. В какой момент в матче с американкой что-то пошло не так?

— С каждым кругом Мирре становилось всё сложнее, подбирались более опытные и сильные игроки. Та же американка не случайно попала в четвёртый круг. За ней стоят победы, и она в очень хорошей форме, игрок высокого уровня. Но тут уже кому как повезёт, и кто сумеет проявить себя. Андреевой не хватает игрового опыта. У неё очень хорошо поставлены удары, она ничуть не уступает своим соперницам, но с точки зрения тактики, разнообразия игры и нюансов, ей еще надо набирать и опыт, и мастерство. Дебют не может быть абсолютно успешным.

— Её постоянно сравнивают с Шараповой. Согласны ли вы с этим?

— С точки зрения побед и быстрого восхождения, да, есть общие черты. Но надо сказать, что должно пройти время для того, чтобы сказать точно, насколько она проявит себя, и удастся ли ей выйти на такой уровень. Пока что первая ракетка среди женщин — Ига Свёнтек. Она сейчас лидер, но, думаю, временно. Вообще-то таких призывных лидеров, как Серена Уильямс, сейчас нет. Даже Шарапова, хотя и была великой теннисисткой, не была мировым лидером, ей не хватало мастерства. Всё относительно.

«МЕДВЕДЕВУ НЕ ХВАТАЕТ СКОРОСТИ И ТЕМПА»

— У кого из наших парней наибольшие шансы выйти в полуфинал и почему?

— Очень трудно сказать. Соперники сейчас очень достойные, равные по классу и силе. Многое также зависит от везения. Мяч, который касается троса, может как перевалится на сторону оппонента, так и остаться на твоей, а он может решить судьбу матча. Силы примерно равны. Кто покажет себя увереннее, у кого хватит победного настроя, тот и одержит верх.

— Медведев в матче с Иржи Легечкой одержал, можно сказать, досрочную победу. Не собьёт ли такая легкая прогулка его настрой?

— Не думаю, что собьёт. До этого Медведев проводил очень хорошие матчи, была неплохая подготовка. Ничего страшного, нет зуда без добра. Возможно, он лучше подготовится к следующей встрече.

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— Будет ли Медведеву проще играть против Кристофера Юбенкса в четвертьфинале, с учетом того, что все ждали очередное противостояние с Циципасом?

— Трудно сказать. На траве каждый матч очень непредсказуем. Это быстротечный, скоростной и динамичный теннис. На этом уровне все уже играют сильно, соперники равные. У каждого свои плюсы и минусы.

— Медведеву традиционно сложно показывать себя на траве. Как вам результаты этого турнира?

— Для Медведева трава и правда не очень простое покрытие. Я даже сейчас переживаю, как он дальше будет двигаться по сетке и играть. По рейтингу он, конечно, на высоте, может вообще одержать победу. Медведеву немного не хватает скорости и темпа, он больше играет от активной обороны, а тут нужно брать инициативу в свои руки и наступать.

Даниил — хорошо настроенный и надежный игрок даже на травяном покрытии. Он, по сути, лидер почти в каждом матче, и он чувствует эту ответственность, что надо выиграть. Это как плюс, ведь он верит в себя, так и минус, потому что может быть внутреннее психологическое давление.

«НЕЛЬЗЯ ОСУЖДАТЬ ВИНУС»

— На этот турнир опять заявилась 43-летняя Винус Уильямс. Есть ли в этом смысл?

— Настоящие спортсмены живут до тех пор, пока наслаждаются своим делом и процессом игры, конкуренции, участия, к чему они привыкли и для чего тренировались многие годы. Не хочется просто уходить. Это личное дело каждого. В данном случае нельзя за это осуждать. Наоборот, это достойно похвалы. Пусть играет, пока играется.

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— В этом году было множество скандалов из-за плохой организации. Можно ли сказать, что один из старейших теннисных турниров скатился и потерял уровень? Или низкий уровень организации становится своеобразным трендом?

— Нет, я думаю, что Уимблдон имеет хороший стандарт в организационном плане, несмотря на некоторые казусы. Другое дело, когда англичане делают свои очередные неоправданные и неприемлемые вещи— не пускают россиян на турнир, вмешивая политику. В этом году они исправились, учли ошибку. Год назад всё теннисное общество возмутилось и выразило свой протест.