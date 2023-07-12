Медведев на кураже вытащил провальный матч. Американец буквально грыз мяч от досады!

В четвертьфинале Уимблдона-2023 Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбэнкса и приблизился к очередной вехе в своей блестящей карьере. Никогда до нынешнего сезона первая ракетка России не был настолько хорош в игре на «траве».

Даже пресловутый «грунт», который Даниил недолго поедал на предыдущем турнире «Ролан Гаррос» не был настолько несбыточной мечтой, как невыносимая лондонская часть «Большого Шлема». Сегодня наш теннисист по сути сотворил историю, повторив лучшее достижение в новейшей истории России. До него, в 2008 году Марат Сафин хлопал дверью в своей карьере и сделал это именно в Англии, где дошёл как раз до полуфинала.

Откровенно говоря, Медведев пока что не встречался на турнире с топовыми игроками, но и до нынешнего сезона травяные страдания заканчивались всегда на ранних стадиях, в поединках далеко не с королями теннисных кортов. Даниилу повезло с сеткой, он достаточно уверенно шёл к своему историческому достижению и никакой Юбэнкс «на час» не мог помешать ему пройти дальше.

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Игра с американцем, казалось, была решена уже в первом сете. Россиянин без всякого смущения бомбил высоченного юношу обводящими по линиям, не ошибался на своих подачах и был предельно сконцентрирован. Правда, уже во втором сете стало тревожно за нашего спортсмена, потому что Кристофер подобрал ключи к игре Даниила и постоянно появлялся у сетки, будто он заправский парник. Медведев практически без борьбы отдал второй сет, продолжив испытывать такие же проблемы в третьем. Но собрался, начал по-старинке ссориться с судьёй на вышке, довёл до живительного в таких ситуациях тай-брейка четвертый отрезок боя, нивелировал попытки Юбэнкса на передней линии и добил в пятом сете откровенно уставшего Кристофера.

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Можно сказать, что Даниил Медведев отомстил за себя и за того парня, имея ввиду вчерашние поражения в ¼ финала Андрея Рублёва и Романа Сафиуллина, но теннис самодостаточный вид спорта, где нет места рефлексии и командному духу. Чай, не Кубок Дэвиса, здесь каждый сам за себя. И Даня стремительно бежит к своему первому титулу на Уимблдоне.

Да, соперник в полуфинале у третьей ракетки мира более чем серьёзный – Карлос Алькарас, которого уже называют гением нового поколения, однако в этом виде спорта, в отдельно взятой встрече, может произойти всё что угодно. На Даниила, в отличие от Алькараса, не будет давить груз ответственности и завышенных ожиданий. Медведев один из лидеров тура, но не подпадает под категорию «величайший», поэтому он будет максимально спокоен в ½ финала, и это может сыграть ему на руку.