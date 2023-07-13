Мирра, не разбивай наши сердца! Бриллиант российского тенниса сменит гражданство?

Франция становится определённым местом силы для российских спортсменов. Не успела отгреметь новость о том, что полузащитник питерского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев перебирается в местный «Гавр», как на наши головы прилетело ещё одно неожиданное известие – 16-летняя талантливая теннисистка Мирра Андреева, которая в своём возрасте практически сорвала банк на Уимблдоне-2023, собралась принять французское гражданство и упорхнуть под трёхцветные своды Эмманюэля Макрона, дабы продолжать выступления уже за эту страну.

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И всё бы ничего, да вот совсем недавно точно также поступила другая молодая российская теннисистка Варвара Грачёва. Эти истории абсолютно разные, как минимум, по тому резонансу, который они вызывают в СМИ.

Грачёва долгое время проживала во Франции и для неё это переезд не был чем-то из ряда вон. К тому же, сама по себе спортивная карьера Варвары не развивалась настолько взрывным способом, как у Мирры Андреевой, которую кулуарно уже называли «второй Марией Шараповой».

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Да, вот незадача, несмотря на то, что Шарапова на постоянке проживала в США, переходить под американские флаги она никогда не стремилась и напротив её фамилии всегда гордо стоял российский триколор.

Мирра и её старшая сестра Эрика уже несколько лет проживают во французских Каннах. Именно в этом живописном месте располагается теннисная академия Elite Tennis, где когда-то познавал азы игры лучший российский теннисист Даниил Медведев. Семья Андреевой ради дочерей, которые начали показывать хорошие результаты на кортах, сначала переехала из родного Красноярска в Сочи, а уже оттуда в Подмосковье. Ну, а далее была Франция, и радужные перспективы развития талантливых девочек.

Соцсеть Мирры Андреевой

Нынче Мирра Андреева после удачных выступлений на взрослых «шлемах» «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, стремительно влетела в сотню лучших рейтинга WTA и есть все надежды на то, что в будущем именно она возглавит локомотив женского одиночного разряда. Слава богу, талант и все данные для этого есть. Однако резонанс от отказа выступать за Россию в пользу недружественной Франции будет не маленьким.

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На младшую Андрееву были огромные надежды всех любителей тенниса, и, положа руку на сердце, в Лондоне за Миррой следили едва ли не пристальнее всех. Более того, когда в её матче четвёртого круга на Уимблдоне с Мэдисон Киз случилась перепалка с судьей, в российских медиа очень многие люди негодовали и от души поддерживали юную землячку. Если Мирра всё-таки решится на окончательный переезд во Францию – это будет большим ударом для фанатов тенниса в России, а также очередным подтверждением тому, что нельзя всей душой к кому-то проникаться.