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Наказали за русский язык. Безумное решение судьи лишило теннисистку шанса на финал

Знаменитую российскую спортсменку подставили в самой концовке матча.
Наказали за русский язык. Безумное решение судьи лишило теннисистку шанса на финал
14 июля 2023 08:00
автор: Сергей Колесников
автор фото: Getty Images

Штрафы за споры с арбитрами в большом теннисе выписываются спортсменам повсеместно. На эмоциях игроки действительно порой переходят границу, позволяя себе откровенные грубости. Однако звёздной россиянке не понадобилось даже ругаться, чтобы схлопотать от судьи наказание в решающий момент матча.

Девушка просто… обратилась к рефери по-русски. Пара слов стоили нашей теннисистке билета в финал.

Поход за третьим титулом

В 2011 году Вера Звонарёва находилась на пике формы. Теннисистка начала сезон ударно, добившись лучшего в карьере результата на Australian Open: россиянка добралась до полуфинала, где уступила будущей обладательнице титула Ким Клейстерс.

Через неделю после окончания соревнований в Австралии спортсменка отправилась в Таиланд. Открытый чемпионат Паттайи к тому моменту стал чуть ли не любимым интернэшнлом» Звонарёвой. Вера одерживала на турнире победу два раза подряд: в 2009 и 2010 году, так что на очередной его розыгрыш ехала в статусе однозначного фаворита.

Собственно, россиянку в Паттайе посеяли под первым номером: она была самым высокорейтинговым участником чемпионата, занимая тогда третью строчку в рейтинге WTA. Стартовала Звонарёва в соответствии с ожиданиями: в первом раунде теннисистка вынесла австрийку Тамиру Пашек, во втором хозяйку корта Нунгнадду Ваннасук, а в четвертьфинале в трёх сетах обыграла китаянку Пэн Шуай.

Getty Images

«Я говорила сама с собой»

По-настоящему трудный соперник Даниэла Гантухова достался Вере только на стадии полуфинала, хотя и в этой дуэли эксперты отдавали предпочтение нашей спортсменке. Словацкая теннисистка дала россиянке бой уже в первом сете, вырвав победу на тай-брейке.

Соперницы шли ровно и во второй партии, однако при счёте 3:3 Гантуховой удалось-таки сделать брейк. И без того напряжённая Звонарёва мгновенно вышла из себя после неудачного гейма, начав молотить ракеткой по корту.

Окончательно Веру вывел из равновесия эпизод в десятом гейме, который оказался в матче решающим. Россиянка имела неплохие шансы сравнять счёт, но судья неожиданно принял решение в пользу Даниэлы, отменив заявленный линейным аут. Звонарёва потребовала вмешательства супервайзера, но вместо этого получила неожиданное предупреждение.

WTA

Формулировка судьи была удивительной. Специалистка заявила, что россиянка якобы грубо обратилась к ней на родном языке, однако есть два нюанса. Во-первых, эмпайр не слышала слов спортсменки она «прочитала их по губам». Во-вторых, арбитр… не говорила по-русски. Как она в таком случае вообще могла различить что-то в речи Звонарёвой, кроме недовольной интонации, остаётся загадкой.

- Я не согласна с этим решением. Я говорила сама с собой по-русски. Я не думаю, что она могла понять, что я сказала, говорила после матча Вера.

Исход матча определился уже через несколько мгновений. Гантухова с лёгкостью взяла матчбол у деморализованной россиянки и проследовала в финал, в итоге завоевав титул тайского турнира. Для Звонарёвой же тот сезон стал последним по-настоящему ярким: в элите женского индивидуального разряда после 2011 года Вера уже не числилась.

источник: «Советский спорт»
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